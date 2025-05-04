Honda Fiyat Listesi Mayıs 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Japonya kökenli Honda, kısa süre içerisinde dünyanın en çok sevilen otomobil markalarından biri oldu. Ülkemizde de sıklıkla adından söz ettiren Honda, güncel fiyat listelerinde en çok merak edilen markalardan biri oluyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, her ay başında güncellenen fiyat listelerini kontrol ediyor. Honda, Mayıs ayı güncel fiyat listelerini resmi internet sitesinde yayınladı.

Peki Honda Civic, City, CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Mayıs 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak