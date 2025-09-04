onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hızlıca Hazırlanan Havanı 5500 Yapacak Soğuk Kahve Tarifleri

etiket Hızlıca Hazırlanan Havanı 5500 Yapacak Soğuk Kahve Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 20:02

Yazın sıcağında serinlemek için en keyifli yol, bir yudum soğuk kahveden geçiyor! Ama dışarıda sırada beklemek yerine, evde hızlıca hazırlayabileceğin, lezzetli soğuk kahveler var. Hem pratik hem de buz gibi soğuk içecekler arıyorsan, doğru yerdesin! Üstelik bu tariflerle, havanı 5500 yaparak yazın tadını çıkarabileceksin.

Başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dalgona Kahve

1. Dalgona Kahve

Bazen sadece bir yudum kahveyle dünyayı değiştirebilirsin! O zaman, işte sana o anı yaşatacak harika bir tarif: Dalgona Kahve. Efsane bir köpük, yoğun kahve tadı ve nefis soğuk süt… Ne bekliyorsun? Hadi başlayalım!

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı granül kahve

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 200 ml soğuk süt

Hazırlık:

  • İlk adımda bir kaseye granül kahve ve toz şekeri ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökün ve tel çırpıcı ile karıştırmaya başlayın. Hızlıca çırptıkça kahvenin rengi açılacak, sabırlı olun!

  • Karışımı yaklaşık 10-15 dakika kadar çırpın. Başlangıçta biraz sabır gerekecek, ama inanın, kahvenin o pürüzsüz köpüğü sizi bekliyor. Karışım kıvam aldığında, tam olması gereken gibi yoğunlaşacak.

  • Şimdi bir bardağa bolca buz ekleyin, ardından soğuk sütü dökün. Eğer daha yoğun kahve tadı istiyorsanız, biraz espresso da ekleyebilirsiniz. Son adımda, hazırladığınız kahveli kremayı süt üzerine koyarak müthiş bir görüntü ve tat elde edin.

2. Buzlu Latte

2. Buzlu Latte

Yazın sıcağında serinlemek için en iyi yol, buzlu latte! Hem pratik hem de ferahlatıcı. 

Malzemeler:

  • 1 shot espresso (isteğe göre 2 shot da ekleyebilirsiniz)

  • 3/4 fincan süt

  • İsteğe göre şeker

  • Buz

Hazırlık:

  • Philips 5500 LatteGo'yu kullanarak, SilentBrew teknolojisinden faydalanın. Makinenin seramik öğütücüsünü kullanarak kahvenizi öğütün. Bu sayede daha yoğun ve aromatik bir espresso tadı elde edebilirsiniz. Öğütme işlemi sırasında SilentBrew teknolojisi sayesinde, kahvenizi hazırlarken neredeyse hiç ses duymayacaksınız!

  • Makinenizi çalıştırın ve 1 shot espressoyu hazırlayın. Eğer daha yoğun bir kahve seviyorsanız, 2 shot espresso da tercih edebilirsiniz.

  • Bardağınızı buzla doldurun. Bu, buzlu lattanızın ferahlatıcı etkisini artıracak.

  • Hazırladığınız espressoyu buzlu bardağa dökün. Eğer tatlı seviyorsanız, bu aşamada biraz şeker ekleyebilirsiniz.

  • Sütü bardağa ekleyin. 3/4 fincan süt, kahvenizin yoğunluğunu dengeleyecek ve mükemmel bir uyum yakalayacaktır.

Ve işte bu kadar! Philips 5500 LatteGo'nun sağladığı yoğun aromatik kahve ve sessiz öğütme teknolojisiyle hazırlanmış buzlu latteniz hazır. Şimdi serinleyebilir ve bu harika kahve deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz!

3. Frappe

3. Frappe

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en güzel yollarından biri: Frappe! Hem ferahlatıcı hem de kahve severler için vazgeçilmez bir lezzet. İşte, basit ama çok etkili bir Frappe tarifi:

Malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı granül kahve (yoğun kahve tadı için biraz daha ekleyebilirsiniz)

  • 300 ml çok soğuk su

  • 7-8 adet buz

  • Arzuya göre şeker

  • Kremalı sevenler için dilediğiniz kadar krema

Hazırlık:

  • Bir shaker’a 2 tatlı kaşığı granül kahveyi koyun, üzerine 2 tatlı kaşığı su ekleyin. (Shaker yok ise kavanoz da kullanabilirsiniz).

  • Şekerli içmek isteyenler, bu aşamada şekeri de ekleyebilir. Shaker’ın kapağını kapatıp 3 dakika boyunca çalkalayın.

  • Shaker’ı açın ve içinde oluşan köpüğü bir bardağa dökün.

  • Shaker içinde kalan köpüğün üzerine suyu ekleyin, yeniden çalkalayın ve karışımı bardağa dökün.

  • Bardağınıza bolca buz ekleyin ve son olarak isterseniz üzerine krema ekleyerek Frappe'nizi tamamlayın.

4. Hindistan Cevizli Buzlu Mocha

Hindistan cevizi aromasını sevenler, bu Buzlu Mocha tarifi tam size göre! Hem kahve hem tatlı keyfini bir arada bulacağınız bu tarifle kahvenize bambaşka bir dokunuş katın.

Krema İçin:

  • 100 ml Hindistan cevizi sütü

  • 1 yemek kaşığı şeker

Kahve İçin:

  • 150 ml cold brew kahve

  • 2 yemek kaşığı çikolata şurubu

  • 1/2 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı kurutulmuş Hindistan cevizi

  • 200 ml Hindistan cevizi sütü

Hazırlık:

  • İlk olarak bardağınızın dibine 2 yemek kaşığı çikolata şurubunu dökün. Üzerine 7-8 adet buz ekleyin.

  • Kahve, vanilya özütü, şeker, kurutulmuş Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi sütünü birleştirip karıştırın.

  • Ayrı bir kapta, 100 ml Hindistan cevizi sütü ve 1 yemek kaşığı şekeri mikserle çırpın, krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

  • Hazırladığınız kahvenin üzerine kremayı yavaşça ekleyin.

  • İsteğe bağlı olarak, üstünü Hindistan cevizi ve ekstra çikolata ile süsleyebilirsiniz.

5. Soğuk Americano

5. Soğuk Americano

Soğuk Americano, sıcak yaz günlerinde serinlemek için mükemmel bir seçenek! Şimdi Philips 5500 LatteGo ile bu harika içeceği hazırlamak daha kolay ve keyifli.

Malzemeler:

  • Americano

  • Buz

Nasıl Hazırlanır?

  • Philips 5500 LatteGo makinenizi açın ve seramik öğütücü ile kahvenizi taze öğütün. Makine, kahvenizi sesizce öğütürken mükemmel bir aromatik kahve elde edeceksiniz.

  • Makinenizin Americano fonksiyonu sayesinde Americano’nuzu hazırlayın.

  • Bardağınızı bolca buzla doldurun. Bu, kahvenizin anında soğumasını sağlayacak.

  • Kahvenin yoğunluğunu damak tadınıza göre ayarlamak için bardağa oda sıcaklığında su ekleyebilirsiniz. Su miktarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ve işte bu kadar! Philips 5500 LatteGo makinesi ile, hem kahvenizin tazeliğini hem de mükemmel aromasını garantileyerek Buzlu Americano’nuzu hazırladınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dondurmalı Buzlu Kahve Affogato

6. Dondurmalı Buzlu Kahve Affogato

Yazın sıcak günlerinde, kahve ve tatlı keyfini bir arada yaşamak isteyenler için Dondurmalı Buzlu Kahve Affogato mükemmel bir seçenek.

Malzemeler:

  • 1 shot espresso (isteğe göre 2 shot da olabilir)

  • Vanilyalı dondurma (isteğe göre 2 top da olabilir)

  • İsteğe göre çikolata sosu

Hazırlık:

  • Öncelikle espressoyu hazırlayın. Yüksek kaliteli bir espresso kullanarak tatmin edici bir kahve deneyimi elde edebilirsiniz.

  • Bir bardağa 1 top vanilyalı dondurma koyun. Dondurma, kahvenizle mükemmel uyum sağlayacak.

  • Hazırladığınız espressoyu dondurmalı bardağın üzerine dökün. Bu, dondurmanın erimesine yardımcı olur ve kahvenin zenginliği ile tatlı bir doku yaratır.

  • İsteğe bağlı olarak, en üste biraz çikolata sosu ekleyebilirsiniz. Bu, hem tatlı hem de kahve sevenlerin beğenisini kazanacak!

İşte böylece Dondurmalı Buzlu Kahve Affogatonuz hazır! Bir yudumda hem tatlı hem kahve keyfi! Afiyet olsun!

7. Bisküvili Muzlu Soğuk Kahve

7. Bisküvili Muzlu Soğuk Kahve

Bisküvili Muzlu Soğuk Kahve, yaz mevsiminde hem ferahlatıcı hem de meyveli kahve arayanlar için ideal.

Malzemeler:

  • 4 adet bebe bisküvisi

  • 1 adet orta boy muz

  • 1 çay bardağı soğuk filtre kahve

  • 1 çay bardağı soğuk süt

Hazırlık:

  • Blender’a 4 adet bebe bisküvisi, 1 adet muz ve 1 çay bardağı soğuk filtre kahve ekleyin.

  • Ardından, 1 çay bardağı soğuk sütü de ekleyin ve karıştırın. Karışım kıvam alana kadar blender’ı çalıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı bir bardağa dökün ve buz ilave edin.

Afiyetle tüketin ve yazın keyfini çıkarın!

8. Soğuk Toffee Nut Latte

8. Soğuk Toffee Nut Latte

Soğuk Toffee Nut Latte, tatlı ve kahve severlerin favorisi olacak bir içecek! Philips 5500 LatteGo makinenizle, yoğun kahve aroması ve toffee nut şurubunun mükemmel uyumunu bir arada elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 shot Espresso 

  • 2-3 yemek kaşığı Toffee Nut Şurubu (35 ml)

  • Krem şanti

  • Opsiyonel fındık parçacıkları (süsleme için)

  • Buz

Hazırlık:

  • İlk adım olarak, Philips 5500 LatteGo makinesini açın. Makinenin seramik öğütücüsü sayesinde taze öğütülmüş kahve ile kahvenizi daha zengin ve aromatik bir hale getirebilirsiniz. SilentBrew teknolojisi ile kahvenizi sessizce hazırlarken, odada huzur içinde bir deneyim yaşayabilirsiniz.

  • Makinenin espresso fonksiyonu ile 2 shot espresso hazırlayın. Yoğun kahve tadını almak için 2 shot espresso kullanmanız ideal olacak.

  • Bardağınızın içine 2-3 yemek kaşığı (35 ml) Toffee Nut şurubu ekleyin. Şurup, kahvenizin tatlı ve karamelsi aromasını güçlendirecek.

  • Hazırladığınız Toffee Nut şurubu ve espresso karışımını bardağa dökün, ardından bardağınızı bolca buz ile doldurun.

  • Şimdi sütü ekleyin. Philips 5500 LatteGo’nun süt köpürtme özelliğini kullanarak, sütünüzü mükemmel bir şekilde köpürtün. Bardağınıza kremamsı bir doku eklemek için krem şantiyi üzerine ekleyin.

  • Son olarak, fındık parçacıkları ile latte'nizi süsleyin. Bu, hem görsel olarak harika bir sunum sağlar hem de lezzeti tamamlar.

Ve işte Soğuk Toffee Nut Latteniz hazır! Philips 5500 LatteGo ile hazırladığınız bu mükemmel içecek, hem kahve keyfini hem de tatlı bir lezzet arayanlar için ideal. Serinleyin ve keyfini çıkarın!

9. Antep Fıstıklı Pistachio Latte

9. Antep Fıstıklı Pistachio Latte
www.canakkaleolay.com

Tatlı ve kahve severler için mükemmel bir seçenek olan Antep Fıstıklı Pistachio Latte, kahvenize farklı bir lezzet katmanın harika bir yolu!

Malzemeler:

  • 18 gram kahve (1 veya 1.5 shot espresso)

  • 120 ml süt

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi (veya kreması) yahut 4 sıkım Antep fıstığı şurubu

Hazırlık:

  • İlk olarak, kahvenizi 18 gram kahve kullanarak  Philips 5500 LatteGo 1 veya 1.5 shot espresso hazırlayın. Eğer espresso makineniz yoksa, normal kahve yapıp üzerine birkaç damla sıcak su ekleyerek yoğun bir kahve elde edebilirsiniz. İdeal olarak 1 veya 1.5 shot espresso kullanmanız lezzet açısından daha yoğun bir tat verecektir.

  • Hazırladığınız sıcak espressoya, 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi veya Antep fıstığı şurubu ekleyin. Fıstığın o nefis aroması, kahvenizle mükemmel bir uyum yakalayacak.

  • 120 ml sütü bir kaba koyup, hafifçe ısıtın. Ardından, bir mikser veya çırpıcı ile sütü köpürtün. Eğer krema seviyorsanız, sütü biraz daha yoğun köpürterek kullanabilirsiniz.

  • Fıstıklı kahvenizi, köpürtülmüş sütle birleştirin. Süt, kahvenizin acılığını dengelerken, fıstıklı aroma kahvenize tatlı bir dokunuş katacak.

Ve işte Antep Fıstıklı Pistachio Latteniz hazır! Bu kahve, hem görsel hem de lezzet açısından oldukça etkileyici.

10. Soğuk Shaken Espresso

10. Soğuk Shaken Espresso

Sıcak yaz günlerinde, Soğuk Shaken Espresso kadar serinletici ve enerjik bir içecek bulmak zor! 

Malzemeler:

  • En az 2 shot espresso (double shot)

  • En az 60 ml süt

  • Esmer şekerden yapılan şerbet

  • Dilediğiniz kadar buz küpü

Hazırlık:

  • Kahvenizi 2 shot espresso olarak hazırlayın. Espresso makinesi kullanarak, kahvenizi yoğun ve aromatik bir şekilde elde edebilirsiniz.

  • Hazırladığınız espressoyu bir bardağa dökün. Üzerine 60 ml süt ve esmer şeker şurubu ekleyin. Şeker şurubunun miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

  • Bardağınıza dilediğiniz kadar buz küpü ekleyin. Buzlar, kahvenizin anında soğumasını ve ferahlatıcı etkisini artıracak.

  • Bardağı sıkıca kapatın ve malzemeleri iyice karıştıracak şekilde çalkalayın. Kahvenizin üstü hafifçe köpürene kadar çalkalayın.

Ve işte bu kadar! Soğuk Shaken Espressonuz hazır. Bu içecek, yoğun kahve tadı ve serinletici etkisiyle mükemmel bir yaz içeceği olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın