Hızlıca Hazırlanan Havanı 5500 Yapacak Soğuk Kahve Tarifleri

Soğuk Americano, sıcak yaz günlerinde serinlemek için mükemmel bir seçenek! Şimdi Philips 5500 LatteGo ile bu harika içeceği hazırlamak daha kolay ve keyifli.

Malzemeler:

Americano

Buz

Nasıl Hazırlanır?

Philips 5500 LatteGo makinenizi açın ve seramik öğütücü ile kahvenizi taze öğütün. Makine, kahvenizi sesizce öğütürken mükemmel bir aromatik kahve elde edeceksiniz.

Makinenizin Americano fonksiyonu sayesinde Americano’nuzu hazırlayın.

Bardağınızı bolca buzla doldurun. Bu, kahvenizin anında soğumasını sağlayacak.

Kahvenin yoğunluğunu damak tadınıza göre ayarlamak için bardağa oda sıcaklığında su ekleyebilirsiniz. Su miktarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ve işte bu kadar! Philips 5500 LatteGo makinesi ile, hem kahvenizin tazeliğini hem de mükemmel aromasını garantileyerek Buzlu Americano’nuzu hazırladınız.