“Hint Bademi” Hangisinin Diğer Adıdır? Kaju mu, Kakao mu, Kahve mi, Köri mi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı bitki bilgisiyle dikkat çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hint bademi hangisinin diğer adıdır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, sorunun ardından bitkisel adlar ve türleri üzerine sosyal medyada tartışma başlattı.