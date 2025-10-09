onedio
"Hint Bademi" Hangisinin Diğer Adıdır? Kaju mu, Kakao mu, Kahve mi, Köri mi?

“Hint Bademi” Hangisinin Diğer Adıdır? Kaju mu, Kakao mu, Kahve mi, Köri mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 22:38

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı bitki bilgisiyle dikkat çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hint bademi hangisinin diğer adıdır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, sorunun ardından bitkisel adlar ve türleri üzerine sosyal medyada tartışma başlattı.

"Hint bademi" hangisinin diğer adıdır?

"Hint bademi" hangisinin diğer adıdır?

A- Kaju

B- Kakao

C- Kahve

D- Köri

Cevap B yani Kakao.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
