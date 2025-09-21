onedio
"Heyhat Ne Anlama Gelir?" Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

"Heyhat Ne Anlama Gelir?" Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 23:45

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya jokerini kullandırtan bir soru soruldu. 21 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde 20 bin TL'lik soru, gündeme oturdu. 'Heyhat' ne anlama gelir? sorusunun cevabı içeriğimizde...

"Heyhat" ne anlama gelir?

A - Yazık, ne yazık

B - Sonra, bundan sonra

C - Bununla birlikte

D - Aksine, tersine

Doğru Cevap: A, Yazık ne yazık

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
