Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!
Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!
Kaynak: https://www.businessinsider.com/netfl...
Netflix'in 2024 yılında yayınlayacağı orijinal filmlere dair paylaşılan ön izleme, izleyicilerin heyecanını artırmak için büyük bir etkiye sahip oldu. Bu yılın en çok beklenen Netflix orijinal filmleri, çeşitli türlerde ve farklı yönetmenlerin imzasını taşıyan yapımlarla dolu. Sinema dünyasının dikkatini çeken bu filmler, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve zengin hikayeleriyle öne çıkıyor. Netflix'in kaliteli yapımlarıyla tanınan platforma eklenen bu yeni filmler, izleyicilere çeşitli duygusal ve entelektüel deneyimler sunmayı vaat ediyor. İşte bu yılın en çok beklenen Netflix orijinal filmleri hakkında bilmeniz gerekenler:
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16. Players (14 Şubat)
15. Mea Culpa (23 Şubat)
14. Spaceman (1 Mart)
13. Damsel (8 Mart)
12. Irish Wish (15 Mart)
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11. The Beautiful Game (29 Mart)
10. Rebel Moon - Part Two: The "Scargiver" (19 Nisan)
9. Unfrosted: The Pop-Tart Story (3 Mayıs)
8. Hit Man (7 Haziran)
7. Beverly Hills Cop: Axel F (3 Haziran)
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6. The Union (August 16)
5. Atlas (duyurulacak)
4. Back in Action (duyurulacak)
3. Carry-On (duyurulacak)
2. Six Triple Eight (duyurulacak)
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1. Mother of the Bride (duyurulacak)
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