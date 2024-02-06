Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!

'Madea'nın' yaratıcısı Tyler Perry, Netflix ile yeni bir gerilim filmi için iş birliği yaptı. Kelly Rowland, ailesinin mali sorunlarını çözmek için şirketinde ortak olmaya çalışan güçlü iradeli bir ceza savunma avukatı olan Mea Harper'ı canlandırıyor.

Rolü kapmak için önce kız arkadaşını öldürmekle suçlanan baştan çıkarıcı bir sanatçı olan Zyair Malloy (Trevante Rhodes) ile ilgili son cinayet davasında başarılı olması gerekiyor.