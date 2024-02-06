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Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!

Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!

film
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 19:01

Netflix'in 2024 yılında yayınlayacağı orijinal filmlere dair paylaşılan ön izleme, izleyicilerin heyecanını artırmak için büyük bir etkiye sahip oldu. Bu yılın en çok beklenen Netflix orijinal filmleri, çeşitli türlerde ve farklı yönetmenlerin imzasını taşıyan yapımlarla dolu. Sinema dünyasının dikkatini çeken bu filmler, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve zengin hikayeleriyle öne çıkıyor. Netflix'in kaliteli yapımlarıyla tanınan platforma eklenen bu yeni filmler, izleyicilere çeşitli duygusal ve entelektüel deneyimler sunmayı vaat ediyor. İşte bu yılın en çok beklenen Netflix orijinal filmleri hakkında bilmeniz gerekenler:

Kaynak: https://www.businessinsider.com/netfl...
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16. Players (14 Şubat)

16. Players (14 Şubat)

Sevgililer Günü'nde Netflix, Gina Rodriguez'in Mack adında New York'lu bir spor yazarını canlandırdığı yeni bir romantik komedi yayınlıyor. Mack ve arkadaşları yıllardır tek gecelik ilişkiler için ilişki oyunları düzenlemektedir. Ancak Mack hedeflerinden birine âşık olduğunda, oyuna devam mı edeceğine yoksa gerçekten aşık mı olacağına karar vermelidir.

Filmde ayrıca Tom Ellis ('Lucifer), Damon Wayans Jr. ('New Girl,' 'Happy Endings') ve Liza Koshy ('Work It') rol alıyor.

15. Mea Culpa (23 Şubat)

15. Mea Culpa (23 Şubat)

'Madea'nın' yaratıcısı Tyler Perry, Netflix ile yeni bir gerilim filmi için iş birliği yaptı. Kelly Rowland, ailesinin mali sorunlarını çözmek için şirketinde ortak olmaya çalışan güçlü iradeli bir ceza savunma avukatı olan Mea Harper'ı canlandırıyor.

Rolü kapmak için önce kız arkadaşını öldürmekle suçlanan baştan çıkarıcı bir sanatçı olan Zyair Malloy (Trevante Rhodes) ile ilgili son cinayet davasında başarılı olması gerekiyor.

14. Spaceman (1 Mart)

14. Spaceman (1 Mart)

Adam Sandler, Jaroslav Kalfař'ın 'Spaceman of Bohemia' adlı romanından uyarlanan yeni bilimkurgu dramasında bir astronotu canlandırıyor. Jakub (Sandler), karısı Lenka (Carey Mulligan) ile ilişkisini mahvetmiş olabileceğini keşfettiğinde güneş sisteminin sınırında tek başına bir araştırma görevinde sıkışıp kalmıştır.

Jakub daha sonra, yalnız astronota yardım etmek isteyen ve Paul Dano tarafından seslendirilen uzaylı dev örümcek Hanuš ile tanışır.

13. Damsel (8 Mart)

13. Damsel (8 Mart)

Netflix'in en büyük yıldızı Millie Bobby Brown, geleneksel genç kız klişesini altüst eden yeni bir fantastik filmde rol alıyor.

Brown, bir prensin kendisiyle evlenmeyi teklif etmesinin ardından bir peri masalında yaşadığını düşünen genç kız Elodie'yi canlandırıyor. Evlilik eski bir borcu ödemek için yapılan bir hiledir ve Elodie kısa sürede bir ejderhaya kurban edilir. Hayatta kalmak için kendini kurtarmayı öğrenmelidir.

Filmde Ray Winstone ve Angela Bassett de rol alıyor.

12. Irish Wish (15 Mart)

12. Irish Wish (15 Mart)

Lindsay Lohan-Netflix-sinematik-evreni, İrlanda'da geçen doğaüstü bir romantik komedi olan 'Irish Wish' ile devam ediyor.

Maddie (Lohan), hayatının aşkının en yakın arkadaşıyla evleneceği bir düğüne katılmak zorundadır. Kendiliğinden gerçek aşkıyla tanışmayı diler ve ertesi gün gelin adayı olarak uyanır. Ancak çok geçmeden hayalindeki erkeğin kendisi için doğru kişi olmayabileceğini fark eder.

Filmde Ed Speleers ('You') ve Ayesha Curry de rol alıyor.

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11. The Beautiful Game (29 Mart)

11. The Beautiful Game (29 Mart)

'The Beautiful Game', evsiz sporcular ve sığınmacılar için gerçek hayatta düzenlenen bir futbol turnuvası olan Evsizler Dünya Kupası'na dayanan yeni bir spor draması.

Mal (Bill Nighy), Vinny'ye (Michael Ward) bir şans vermeye karar verdiğinde turnuvaya katılmak üzere İngiltere'den bir takım yönetmektedir. Ancak Vinny'nin geçmişi futbol yeteneğini engelleyecek gibi görünmektedir.

10. Rebel Moon - Part Two: The "Scargiver" (19 Nisan)

10. Rebel Moon - Part Two: The "Scargiver" (19 Nisan)

Zack Snyder'in bilimkurgu destanı 'Asi Ay' Nisan'da devam ediyor. Birinci Bölümün sonunda Kora (Sofia Boutella) ve asi ekibi, gezegeni kötü imparatorluk krallığından koruduklarına inanarak Veldt'e dönmüşlerdi. Ancak, ilk filmde ölen baş kötüleri Amiral Atticus Noble (Ed Skrein) yeniden dirilmiştir.

İkinci Bölüm'de isyancılar Veldt'i korumak için yeniden Noble'a karşı savaşmak zorundadır. Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Doona Bae ve Anthony Hopkins devam filminde rollerini yeniden canlandıracaklar.

9. Unfrosted: The Pop-Tart Story (3 Mayıs)

9. Unfrosted: The Pop-Tart Story (3 Mayıs)

'Barbie 'den 'Air 'e, her büyük marka kendi dizisine kavuşuyor gibi görünüyor, Pop-Tarts da bunların sonuncusu.

1963 Michigan'ında geçen 'Unfrosted: Pop-Tart Hikayesi' rakip şirketler Kellogg's ve Post'un yeni bir kahvaltılık pasta yaratma yarışını konu alıyor.

Yazar ve yönetmen Jerry Seinfeld film için Melissa McCarthy, Hugh Grant, Jim Gaffigan, James Marsden, Bill Burr ve Fred Armisen gibi komedyen ve oyunculardan oluşan yıldız bir kadroyu bir araya getirdi.

8. Hit Man (7 Haziran)

8. Hit Man (7 Haziran)

Richard Linklater'ın son filmi, gerçek bir hikâyeden esinlenen bir screwball komedisi.

Gary Johnson (Glen Powell) yerel polis departmanında gönüllü olarak çalışan nazik bir profesördür. Sonunda suçluları yakalamak için sahte bir tetikçi kılığına girer. Gary, müşterilerinden birine (Adria Arjona) âşık olana kadar sayısız kılık değiştirerek bu işte başarılı olur.

7. Beverly Hills Cop: Axel F (3 Haziran)

7. Beverly Hills Cop: Axel F (3 Haziran)

Netflix, 'Beverly Hills Cop' serisini yaz aylarında yeni bir filmle canlandırıyor. Eddie Murphy, hızlı konuşan eski bir Detroit polisi olan Axel Foley olarak ekrana geri dönüyor.

Foley bu kez kızını (Taylour Paige) korumak için yeni bir ortak (Joseph Gordon-Levitt) ve eski arkadaşları Billy Rosewood (Judge Reinhold) ve Taggart (John Ashton) ile çalışmak zorunda.

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6. The Union (August 16)

6. The Union (August 16)

'The Union 'da Mike'ın (Mark Wahlberg) hayatı, eski kız arkadaşı Roxanne'in (Halle Berry) onu tehlikeli bir istihbarat görevi için işe almasıyla sonsuza dek değişir.

Filmde Mike Colter ('Luke Cage') ve J.K. Simmons ('Whiplash') da rol alıyor.

5. Atlas (duyurulacak)

5. Atlas (duyurulacak)

Jennifer Lopez geçen yıl 'The Mother' ile yakaladığı başarının ardından bir başka Netflix aksiyon filminde daha rol alıyor. Lopez, fütüristik bir dünyada, eski bir düşmanı, hain bir robotu avlama görevindeki baş karakteri canlandırıyor. Ancak Atlas çok geçmeden insanlığı kurtarmak için yapay zekaya güvenmesi gerektiğini keşfediyor.

Filmde Simu Liu ('Barbie'), Sterling K. Brown ('Black Panther') ve Mark Strong ('Kingsman: The Secret Service') da rol alıyor.

4. Back in Action (duyurulacak)

4. Back in Action (duyurulacak)

Cameron Diaz, Jamie Foxx ile son bir film için emeklilikten çıktı. İkili, aile kurmak için CIA'yi bırakan evli bir çifti canlandırıyor.

Ancak, kimlikleri açığa çıkınca, iki çocuklarıyla (McKenna Roberts ve Rylan Jackson canlandırıyor) birlikte casusluk dünyasına geri dönmek zorunda kalıyorlar.

3. Carry-On (duyurulacak)

3. Carry-On (duyurulacak)

'Carry On 'da Taron Egerton bir TSA ajanı olarak başrolü üstleniyor. Gizemli bir yolcunun kendisine şantaj yapması üzerine Ethan Kopek, tehlikeli paket uçağa düşmeden önce suçluyu alt etmeye çalışır.

'Carry-On' Jason Bateman, Dean Norris, Danielle Deadwyler ve Sofia Carson gibi tanınmış bir oyuncu kadrosuna sahip.

2. Six Triple Eight (duyurulacak)

2. Six Triple Eight (duyurulacak)

Kerry Washington, Tyler Perry'nin yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı sırasında denizaşırı ülkelerde görev yapan ilk ve tek renkli Kadın Kolordusu birliğini konu alan bu filmde başrolde.

Susan Sarandon, Pepi Sonuga ve Oprah Winfrey de filmde rol alıyor.

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1. Mother of the Bride (duyurulacak)

1. Mother of the Bride (duyurulacak)

Netflix'in 'He's All That' ve 'The Princess Switch' üçlemesinin yaratıcılarından başrollerini Miranda Cosgrove ve Brooke Shields'in paylaştığı yeni bir komedi geliyor.

Emma (Cosgrove) eve döndüğünde, bir ay içinde Tayland'da evleneceğini açıklar. Annesi Lana (Shields), Emma'nın nişanlısının yıllar önce kalbini kıran adamın oğlu olduğunu öğrenince şok olur.

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