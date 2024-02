Heyecan Dorukta: Netflix Yakında İzleyebileceğiniz 16 Efsanevi Başyapıtla Sinema Tutkunlarını Büyüleyecek!

Netflix'in 'He's All That' ve 'The Princess Switch' üçlemesinin yaratıcılarından başrollerini Miranda Cosgrove ve Brooke Shields'in paylaştığı yeni bir komedi geliyor.

Emma (Cosgrove) eve döndüğünde, bir ay içinde Tayland'da evleneceğini açıklar. Annesi Lana (Shields), Emma'nın nişanlısının yıllar önce kalbini kıran adamın oğlu olduğunu öğrenince şok olur.