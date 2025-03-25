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25 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

25 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 01:27

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Toplu Taşıma Kullanmasıyla Gündeme Oturan Bade İşçil'den Yorum!

Toplu Taşıma Kullanmasıyla Gündeme Oturan Bade İşçil'den Yorum!

Bugün halk otobüsüne binerken kameralara yakalanan Bade İşçil kısa sürede magazin gündemine oturdu. Gündem olmasına anlam veremeyen oyuncu sosyal medya paylaşımından açıklamada bulundu.

Hande Erçel'in Eniştesi Yine Tepkilerin Odağındaydı!

Hande Erçel'in Eniştesi Yine Tepkilerin Odağındaydı!

İBB Başkanı ve yeni Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ünlü isimlerin verdiği tepkiler de konuşuluyor. Caner Yıldırım ise George Orwell'in sözüyle paylaşım yapanlara gönderide bulundu.

Ceyda Düvenci'nin Annesi Korkuttu!

Ceyda Düvenci'nin Annesi Korkuttu!

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermeme nedenini açıklayan Ceyda Düvenci annesinin ölümden döndüğünü açıkladı.

Şarkıcı Özgün'ün Oğlu 10 Yaşına Bastı!

Şarkıcı Özgün'ün Oğlu 10 Yaşına Bastı!

Güzeller güzeli ailesi ve örnek babalığıyla gören herkesi kendine hayran bırakan şarkıcı Özgün'ün oğlu Ediz gözümüzün önünde büyüdü!

Ünlü İsimlerden Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki

Ünlü İsimlerden Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki

'Her şey çok güzel olacak' sloganının bulunmasını sağlayan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in tutuklandığı öğrenilmişti. Ünlü isimler alınan karara tepki gösterdi.

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Afra Saraçoğlu'ndan Gündeme Geç Gelen Tepki

Afra Saraçoğlu'ndan Gündeme Geç Gelen Tepki

Afra Saraçoğlu gündeme ve protestolara yaşanan olaylara günler sonra tepki gösterdi.

Can Bonomo'dan Yorumlara Bir Bir Cevap!

Can Bonomo'dan Yorumlara Bir Bir Cevap!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermesinin ardından sosyal medyadan bazı eleştiriler almaya başlayan Can Bonomo o tepkileri cevapsız bırakmadı!

Filiz Akın'ın Mezarındaki Detay Dikkatlerden Kaçmadı!

Filiz Akın'ın Mezarındaki Detay Dikkatlerden Kaçmadı!

21 Mart Cumartesi hayatını kaybettiği öğrenilen Filiz Akın sağlık sorunlarına yenik düşmüştü. Velayeti üzerine basından ve sanat camiasından uzak bir törenle defnedilen ismin mezarındaki detay manşetlere yerleşti.

İrem Derici'den Paylaşım Çıkışı!

İrem Derici'den Paylaşım Çıkışı!

Şarkıcı İrem Derici, dans videosunu paylaşamadığı için sinirlenince ve sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu.

Ayça Tekindor Ortaya Çıktı!

Ayça Tekindor Ortaya Çıktı!

Yıkılıyo şarkısı ile hafızalara yerleşen Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı ve müziği neden bıraktığını açıkladı.

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Sinan Akçıl'dan İlginç Hamle

Sinan Akçıl'dan İlginç Hamle

Hadise ile yaşadığı ilişki ile gündeme oturan, şimdilerde de adları olaylar dolayısıyla sık sık birlikte anılan Sinan Akçıl son hamlesiyle adından bahsettirdi.

Özgür Turhan'dan Meslektaşlarına Tepki!

Özgür Turhan'dan Meslektaşlarına Tepki!

Komedyen Özgür Turhan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla hararetlenen olayların ardından sessizliğini koruyan ünlü isimlere tepki gösterdi.

Özlem Öz Bebeğini Kaybetti!

Özlem Öz Bebeğini Kaybetti!

5. çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyuran Özlem Öz riskli bir hamilelik geçirdiğini söylemesinin ardından bebeğini kaybettiğini açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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