25 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Toplu Taşıma Kullanmasıyla Gündeme Oturan Bade İşçil'den Yorum!
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Hande Erçel'in Eniştesi Yine Tepkilerin Odağındaydı!
Ceyda Düvenci'nin Annesi Korkuttu!
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Ünlü İsimlerden Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki
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Filiz Akın'ın Mezarındaki Detay Dikkatlerden Kaçmadı!
İrem Derici'den Paylaşım Çıkışı!
Ayça Tekindor Ortaya Çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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