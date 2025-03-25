Yeşilçam'ın Zarif Yıldızı Filiz Akın'ın Mezarı Başındaki İki Anlamlı Ayrıntı Gündem Oldu
Yeşilçam'ın Zarif Yıldızı Filiz Akın'ın Mezarı Başındaki İki Anlamlı Ayrıntı Gündem Oldu
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verildi. Sadece ailesi ve en yakınlarının katıldığı cenaze töreni kamuoyundan gizli şekilde gerçekleştirildi.
Aşiyan Mezarlığı’na defnedilen Akın’ın mezarına gelenler oradaki iki detayla karşılaşınca duygulandı.
Yıldız oyuncunun mezarında yer alan o iki özel detay, görenleri hem şaşırttı hem de geçmişe götürdü. Merak uyandıran bu ayrıntılar, Akın’ın hayatındaki simgesel anlamları da içinde barındırıyor.
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Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından biri olan Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
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Akın’ın vasiyeti doğrultusunda Aşiyan Mezarlığı’nda yalnızca ailesi ve yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle defni gerçekleşti.
Filiz Akın, sinema kariyerine yeni adım attığında güzelliği ve masumiyetiyle dikkat çekmiş, dönemin basını ve hayranları tarafından “Papatya” lakabıyla anılmıştı.
Son olarak dikkat çeken bir diğer detay ise Akın’ın mezarının konumu oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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