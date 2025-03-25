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Yeşilçam'ın Zarif Yıldızı Filiz Akın'ın Mezarı Başındaki İki Anlamlı Ayrıntı Gündem Oldu

Yeşilçam'ın Zarif Yıldızı Filiz Akın'ın Mezarı Başındaki İki Anlamlı Ayrıntı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 17:21

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verildi. Sadece ailesi ve en yakınlarının katıldığı cenaze töreni kamuoyundan gizli şekilde gerçekleştirildi. 

Aşiyan Mezarlığı’na defnedilen Akın’ın mezarına gelenler oradaki iki detayla karşılaşınca duygulandı. 

Yıldız oyuncunun mezarında yer alan o iki özel detay, görenleri hem şaşırttı hem de geçmişe götürdü. Merak uyandıran bu ayrıntılar, Akın’ın hayatındaki simgesel anlamları da içinde barındırıyor.

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Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından biri olan Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından biri olan Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

82 yaşındaki sanatçı 21 Mart gecesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıldan beri zatürre ve farklı enfeksiyonlar nedeniyle tedavi görüyordu. Daha önce de burun ve ağız arkası kanserine yakalanan Akın, 2002 yılında kanseri yenmişti.

Sol kulağında oluşan kanserli doku nedeniyle yıllar içinde sağlık durumu giderek kötüleşmişti.

Son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncunun vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sağlık Bakanlığı, sanatçının ölüm haberini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Akın’ın vasiyeti doğrultusunda Aşiyan Mezarlığı’nda yalnızca ailesi ve yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle defni gerçekleşti.

Akın’ın vasiyeti doğrultusunda Aşiyan Mezarlığı’nda yalnızca ailesi ve yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle defni gerçekleşti.

Tören kamuoyundan tamamen gizli tutuldu. Cezanesi gösterişten uzak, sessiz bir veda ile toprağa verildi.

Sanatçının eşi Sönmez Köksal, defin sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun...”

Cenazenin ardından Aşiyan Mezarlığı’na giden ziyaretçiler dikkat çeken detaylarla karşılaştı. Siyah granit taştan hazırlanan mezar ve onun üstünü tamamen kaplayan bembeyaz papatyalar…

Filiz Akın, sinema kariyerine yeni adım attığında güzelliği ve masumiyetiyle dikkat çekmiş, dönemin basını ve hayranları tarafından “Papatya” lakabıyla anılmıştı.

Filiz Akın, sinema kariyerine yeni adım attığında güzelliği ve masumiyetiyle dikkat çekmiş, dönemin basını ve hayranları tarafından “Papatya” lakabıyla anılmıştı.

Hatta birçok film afişinde “Papatya Filiz Akın” ibaresi yer almış, bu adeta onun imzası haline gelmişti. Mezarına bırakılan papatyalar da bu anlamlı lakabı yaşatmak için seçilmişti.

Son olarak dikkat çeken bir diğer detay ise Akın’ın mezarının konumu oldu.

Son olarak dikkat çeken bir diğer detay ise Akın’ın mezarının konumu oldu.

Usta oyuncunun kabri, sinema kariyerinin başlarında birlikte çalıştığı yönetmen Nejat Saydam’ın mezarının tam yanına denk geldi. 

Beyaz Güvercin, Sözde Kızlar ve Zambaklar Açarken gibi filmlerde birlikte çalıştığı Saydam, Akın’ın yıldızını parlatan önemli isimlerden biriydi.

Filiz Akın, şimdi hem hayat arkadaşının duaları hem de geçmişin papatyalarıyla sonsuz bir huzura uğurlandı…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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