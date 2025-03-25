Yasemin Yürük'ün Apolitik Çıkışından Farah'ın Pankart Paylaşımına 25 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Yasemin Yürük'ün Apolitik Çıkışından Farah'ın Pankart Paylaşımına 25 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Dizdar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farah Zeynep Abdullah
Gupse Özay
Hande Erçel
Hazal Kaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Özoğuz
Şevval Şahin
Zeynep Bastık
Yasemin Yürük
Şeyma Subaşı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın