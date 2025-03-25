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Yasemin Yürük'ün Apolitik Çıkışından Farah'ın Pankart Paylaşımına 25 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Yasemin Yürük'ün Apolitik Çıkışından Farah'ın Pankart Paylaşımına 25 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 01:01

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Merve Dizdar

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Farah Zeynep Abdullah

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hazal Kaya

Hazal Kaya
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Şevval Şahin

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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