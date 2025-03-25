Kanal D'nin Efsanesinin Final Kararından Haftalık Reytinglere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kanal D'nin Efsanesinin Final Kararından Haftalık Reytinglere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP grup toplantısında RTÜK'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
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2. Kanal D'nin sevilen dizisi için final kararı alındı.
3. TGRT, yeni eğlence kanalını KAP'a bildirdi.
4. Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu.
5. Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi yine olaylı bir bölüm bekliyor.
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6. Diziler bayram arası vermeye başladı.
7. Ece Erken, Evrim Alasya ile ilgili iddiaları açıkladı.
8. Haftalık reyting sonuçları yayınlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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