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Kanal D'nin Efsanesinin Final Kararından Haftalık Reytinglere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kanal D'nin Efsanesinin Final Kararından Haftalık Reytinglere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızıl Goncalar İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 01:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP grup toplantısında RTÜK'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP grup toplantısında RTÜK'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özel'in sözlerine yanıt verdi. Şahin, açıklamasında 'Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; 'kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun' hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.' ifadelerine yer verdi.

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2. Kanal D'nin sevilen dizisi için final kararı alındı.

2. Kanal D'nin sevilen dizisi için final kararı alındı.

Kanal D ekranlarının özellikle 'Dilber' karakteriyle popüler dizisi İnci Taneleri için final kararı alındı. Dizi, 45. bölümünde final yapacak.

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3. TGRT, yeni eğlence kanalını KAP'a bildirdi.

3. TGRT, yeni eğlence kanalını KAP'a bildirdi.

Gazeteci Cem Küçük, yeni kanalı 'sürpriz' olarak duyurdu. 'KAP’a geçtiğimiz gün başvurumuzu da yaptık. İhlas Medya ailesi giderek daha da büyüyor. Mutluluğumuzu siz dostlarla da paylaşmak istedim.” açıklamasına haberinde yer verdi.

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4. Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu.

4. Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu.

İki sezondur ekrana gelen Kızıl Goncalar, NOW TV'nin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı açıklandı.

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5. Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi yine olaylı bir bölüm bekliyor.

5. Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi yine olaylı bir bölüm bekliyor.

Bebek bekleyen Kıvılcım ani bir sancıyla sarsılıyor. Kanaması olan Kıvılcım'ın bebeği kaybettiği düşünülüyor.

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6. Diziler bayram arası vermeye başladı.

6. Diziler bayram arası vermeye başladı.

TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul'dan sonra ikinci haber geldi. Uzak Şehir, önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.

7. Ece Erken, Evrim Alasya ile ilgili iddiaları açıkladı.

7. Ece Erken, Evrim Alasya ile ilgili iddiaları açıkladı.

Erken açıklamasında, 'Sette çalışanlara çok iyi davranmıyormuş. Kahvaltı getiriyorlarmış. Çay eksik geliyormuş, geç geliyormuş. 'Neden çay gelmedi?' diye böyle bir öfkelenmeler, kötü tavırlar. Başrollerin karavanı var biliyorsun. Karavanda mesela güneş gelmesin diye ekip arkadaşları gazeteyle kaplamış. Olabilecek bir şey. Bağırarak çağırarak 'Ne var yani şimdi ben gazete mi okuyacağım?' tarzı bir çıkışı olmuş. Ekip arkadaşları çok üzülmüş. Hatta kendisine bazı tokat sahneleri varmış diğer oyuncular tarafından. Gerçekten atsanız tarzı konuşmalar bile yapılmış.' ifadelerine yer verdi.

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8. Haftalık reyting sonuçları yayınlandı.

8. Haftalık reyting sonuçları yayınlandı.

Uzak Şehir bir kez daha zirvede yer aldı. Onu Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat izledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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