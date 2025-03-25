Kanal D'nin Efsanesinin Final Kararından Haftalık Reytinglere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özel'in sözlerine yanıt verdi. Şahin, açıklamasında 'Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; 'kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun' hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.' ifadelerine yer verdi.