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Kıbrıs Bayram Otelleri! Yavru Vatan Kıbrıs’ta Bayram Boyunca Konaklayabileceğiniz Oteller

Kıbrıs Bayram Otelleri! Yavru Vatan Kıbrıs’ta Bayram Boyunca Konaklayabileceğiniz Oteller

KKTC
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 01:13

Kıbrıs, bayram tatilinizi gerçekten özel kılacak otel seçenekleriyle dolu. Girne, Magosa, Lefkoşa, Bafra ve Güzelyurt gibi popüler bölgelerde, her bütçeye ve tarza uygun oteller bulmak mümkün. Lüks her şey dahil otellerden, sakin butik otellere kadar çok farklı seçenekler var. Kıbrıs’ın masmavi denizi, altın sarısı plajları ve enfes mutfağıyla tatilinizi gerçekten keyifli hale getirebilirsiniz. Peki, Kıbrıs’ta bayram tatili için otel fiyatları nasıl? Bu sezonda konaklama ücretleri ne kadar?

İşte, Kıbrıs’ta bayram tatili yapmayı planlayanlar için öneriler…

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1. The Savoy Ottoman Palace Hotel

1. The Savoy Ottoman Palace Hotel

Yemek, temizlik, güler yüz ve Osmanlı ihtişamı bir araya gelince, bu bayram tatilinde The Savoy Ottoman Palace Hotel'de konaklayabilirsiniz.

Adres: Mehmet Akif Caddesi No:96, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası:  (0392) 444 70 00

Instagram: @savoycasinocyprus

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin tarzı dekorasyonu ve hizmet kalitesi bizi büyüledi. Personelin ilgisi ve yemeklerin lezzeti mükemmeldi.'

2. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa

2. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Spa

Denizle iç içe, huzurlu ve konforlu bir tatil sunan otel, spa olanaklarıyla da öne çıkıyor. Geniş havuzları ve çocuk dostu alanlarıyla aileler için de harika bir seçenek.

Adres: Bafra Turizm Bölgesi, İskele, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 630 30 00

Instagram: @nuhungemisihotel

Ziyaretçi Yorumu: 'Tesisin mimarisi ve denize sıfır konumu harikaydı. Çalışanların güler yüzü ve yemeklerin çeşitliliği bizi memnun etti.'

3. Merit Royal Premium Hotel

3. Merit Royal Premium Hotel

Girne’nin merkezinde, muhteşem manzarası ve çatı katındaki havuzuyla tatilinize renk katacak. Güler yüzlü personeli ve lüks olanaklarıyla konforlu bir konaklama sunuyor.

Adres: Alsancak Mevkii, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 650 40 00

Instagram: @meritroyal

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin lüksü ve hizmet kalitesi üst düzeydeydi. Spa hizmetleri ve yemekleri özellikle beğendik.'

4. Les Ambassadeurs Hotel

4. Les Ambassadeurs Hotel

Tarihi Salamis Harabeleri’ne yakın konumu ve masmavi deniziyle tatilinizi keyifli hale getirecek. Açık büfesi ve eğlence aktiviteleriyle her yaştan misafire hitap ediyor.

Adres: Evliya Çelebi Sk, Girne / K.K.T.C

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 650 45 45

Instagram: @lesambassadeurshotelcasino

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin konumu ve mimarisi çok etkileyiciydi. Personelin ilgisi ve yemeklerin kalitesi tatilimizi unutulmaz kıldı.'

5. Kaya Palazzo Resort & Casino

5. Kaya Palazzo Resort & Casino

Lüks ve zarafeti bir araya getiren bu otel, dünya standartlarında hizmet sunuyor. Geniş spa olanakları ve denize sıfır konumuyla dinlenmek isteyenler için mükemmel bir tercih.

Adres: Çatalköy Mevkii, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 0850 460 52 93

Instagram: @kayapalazzogirne

Ziyaretçi Yorumu: 'Eğlence olanakları harikaydı. Odaların temizliği ve personelin güler yüzü bizi memnun etti.'

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6. Elexus Hotel Resort & Spa

6. Elexus Hotel Resort & Spa

Yemek, temizlik, güler yüz ve geniş aktivite seçenekleri birleşince, bu bayram tatilinde Elexus Hotel Resort & Spa'da konaklayabilirsiniz.

Adres: Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 650 10 00

Instagram: @elexushotel

Ziyaretçi Yorumu: 'Her şey dahil konsepti harikaydı. Çalışanların ilgisi ve otelin temizliği bizi çok memnun etti. Özellikle deniz kenarındaki restoranları denemelisiniz.'

7. Cratos Premium Hotel Casino & Port

7. Cratos Premium Hotel Casino & Port

Özel plajı, ünlü restoranları ve eğlence mekanlarıyla tatilinizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Gece hayatı ve casinonun sunduğu seçeneklerle hareketli bir tatil geçirmek isteyenler için ideal.

Adres: Uğur Mumcu Bulvarı, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 444 42 42

Instagram: @cratospremiumcyprus

Ziyaretçi Yorumu: 'Deniz kenarında harika bir tatil deneyimi yaşadık. Sabah kahvaltıları muhteşemdi, özellikle de serpme kahvaltı. Kesinlikle tekrar gelmek isterim.'

8. Concorde Luxury Resort & Casino & Convention

8. Concorde Luxury Resort & Casino & Convention

Ultra her şey dahil konsepti, geniş aquaparkı ve eğlenceli aktiviteleriyle çocuklu aileler için harika bir tercih. Özel plajı ve kaliteli hizmetiyle dinlenmek isteyen misafirlerini de memnun ediyor.

Adres: Bafra Turizm Bölgesi, İskele, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 630 00 00

Instagram: @concordeluxury

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin her şeyi harikaydı. Yemekler inanılmaz lezzetliydi, personel güler yüzlüydü ve temizlik mükemmeldi. Bayram tatilimizi unutulmaz kıldıkları için teşekkür ederiz.'

9. Limak Cyprus Deluxe Hotel

9. Limak Cyprus Deluxe Hotel

Altın rengi kumları ve sakin atmosferiyle huzurlu bir tatil arayanlara hitap ediyor. Göz alıcı gün batımı manzaraları ve gurme restoranlarıyla unutulmaz anlar yaşatıyor.

Adres: Bafra Turizm Bölgesi, İskele, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 631 18 81

Instagram: @limakcyprus

Ziyaretçi Yorumu: 'Ailecek harika bir tatil geçirdik. Çocuklar için aktiviteler ve yemek seçenekleri çok iyiydi. Personel çok ilgiliydi.'

10. Grand Pasha Hotel

10. Grand Pasha Hotel

Geleneksel Kıbrıs misafirperverliği, zarif dekorasyonu ve lüks spa olanaklarıyla keyifli bir konaklama sunuyor. Şehir merkezine yakınlığı sayesinde Kıbrıs’ı keşfetmek isteyenler için ideal bir konumda.

Adres: Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 444 40 01

Instagram: @pashahotels

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin spa hizmetleri harikaydı. Yemekler oldukça lezzetliydi ve çalışanlar çok ilgiliydi. Casino bölümü de oldukça keyifliydi.'

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11. The Arkin Colony Hotel

11. The Arkin Colony Hotel

Şehrin kalbinde ama bir o kadar huzurlu bir ortamda konaklamak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Çatı katındaki restoranı ve spa merkeziyle bayram tatilinizi unutulmaz hale getirebilir.

Adres: Ecevit Caddesi 111e, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 632 20 00

Instagram: @thecolonypalmbeach

Ziyaretçi Yorumu: 'Girne'nin merkezinde olması büyük avantaj. Otelin temizliği ve personelin ilgisi mükemmeldi. Kahvaltı çeşitliliği de oldukça iyiydi.'

12. Kaya Artemis Resort & Casino

12. Kaya Artemis Resort & Casino

Antik Artemis Tapınağı'ndan ilham alan eşsiz mimarisi ve kusursuz hizmeti ile dikkat çekiyor. Masmavi denizi ve geniş havuzlarıyla her anınız keyifli geçecek.

Adres: Bafra Turizm Bölgesi, Magosa, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 630 60 00

Instagram: @kayaartemishotel

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin mimarisi ve konsepti büyüleyiciydi. Yemekler lezzetli, personel güler yüzlüydü. Plajı da çok temiz ve düzenliydi.'

13. Malpas Hotel & Casino

13. Malpas Hotel & Casino

Muhteşem deniz manzarası, konforlu odaları ve tatilinize keyif katacak aktiviteleriyle öne çıkıyor. Doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Adres: Çatalköy, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 364 64 02

Ziyaretçi Yorumu: 'Deniz manzaralı odaları harikaydı. Otelin temizliği ve personelin ilgisi bizi çok memnun etti. Havuz başı etkinlikleri de keyifliydi.'

14. Merit Crystal Cove Hotel

14. Merit Crystal Cove Hotel

Kendi özel koyunda, masmavi denizin ve konforlu tatilin keyfini çıkarmak isteyenlere hitap ediyor. Lüks odaları ve kaliteli hizmetiyle unutulmaz bir tatil sizi bekliyor.

Adres: Alsancak Mevkii, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 650 02 00

Instagram: @meritcrystalcove

Ziyaretçi Yorumu: 'Otelin kendine ait koyu ve plajı çok güzeldi. Yemekler çeşitli ve lezzetliydi. Personel her konuda yardımcı oldu.'

15. Acapulco Resort Convention Spa Hotel

15. Acapulco Resort Convention Spa Hotel

Su kaydırakları, geniş plajı, çocuklar ve yetişkinler için sunduğu eğlence olanaklarıyla tam bir tatil cenneti. Hem dinlenmek hem de bolca eğlenmek isteyenler için harika bir tercih.

Adres: Çatalköy, Girne, Kıbrıs

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: +90 392 650 45 00

Instagram: @acapulcoresort

Ziyaretçi Yorumu: 'Ailecek konakladığımız bu otelde çocuklar için birçok aktivite vardı. Odalar temiz ve konforluydu. Plajı ve havuzları çok beğendik.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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