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Antalya Bayram Otelleri! Akdeniz'in İncisi Antalya'da Konaklayabileceğiniz Oteller ve Fiyatları

Antalya Bayram Otelleri! Akdeniz'in İncisi Antalya'da Konaklayabileceğiniz Oteller ve Fiyatları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 17:50

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Antalya’da bayram tatili planlıyorsanız, sizi birbirinden güzel otel seçenekleri bekliyor. Lara, Belek, Kemer, Kaş ve Side gibi Antalya'nın popüler bölgelerinde her zevke ve bütçeye uygun yüzlerce otel arasından seçim yapmak bir hayli zor. Lüks her şey dahil otellerden doğayla iç içe butik otellere kadar birçok alternatif mevcut. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve zengin mutfağıyla unutulmaz bir tatil vadeden Antalya’da bayramı dolu dolu yaşamak mümkün. Peki, Antalya Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Antalya’da konaklama ücretleri bu sezon hangi aralıkta?

İşte, Antalya’da bayram tatili yapmayı düşünenler için otel fiyatları ve öneriler…

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Porto Bello Hotel Resort & Spa

Porto Bello Hotel Resort & Spa

Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda yer alan bu lüks 5 yıldızlı otel, 346 odasıyla misafirlerine deniz ve dağ manzarası sunuyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, tenis kortları ve kapsamlı spa olanaklarıyla tatilinizi unutulmaz kılıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Liman, Akdeniz Blv. No:1, 07130 Konyaaltı/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: porto_bello_hotel

Ziyaretçi Yorumu: Çok iyi bir otel. Buraya ikinci kez geldim ve her şey ilk seferinde olduğu kadar iyiydi. Otelin konumu mükemmel. Odalar temiz. Personel güler yüzlü. Plaj temiz ve yeterince şezlong var. Yemekler lezzetli ve çeşitliydi. Çok iyi eğlence programı var. Bu oteli tavsiye ederim ve kesinlikle buraya tekrar geleceğim.

Adalya Elite Lara

Adalya Elite Lara

Lara Plajı'na yakın konumlanan bu otel, aile dostu aktiviteleri, su parkı ve oyun salonuyla dikkat çekiyor. Misafirlerine özel plajı, 6 restoranı ve 2 plaj barıyla kapsamlı bir tatil deneyimi sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi Kemerağzı Mah. Tesisler Cad. No:416 D:1 07112, Aksu/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: adalyaelitelara

Ziyaretçi Yorumu: Otel, övgüye değer personeli ve nefis mutfağı ile olağanüstü bir deneyim sağladı. Bu tesisi şiddetle tavsiye ediyorum ve gelecekte tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum.

Royal Wings Hotel

Royal Wings Hotel

Antalya'nın Lara bölgesinde yer alan bu otel, geniş yüzme havuzları, su kaydırakları ve eğlence olanaklarıyla aileler için ideal bir seçenek. Konforlu odaları ve zengin mutfağıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil vadediyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: LARA TURİZM MERKEZİ, 07230 Aksu/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: royalwings_hotel

Ziyaretçi Yorumu: Bu oteldeki personel, konaklamamız boyunca inanılmaz derecede misafirperver ve yardımseverdi. Odalar tertemiz ve çok rahattı. Bu mükemmel bir her şey dahil deneyimiydi, yemekler harikaydı, o kadar çok seçenek vardı ki bazen seçim yapmak zordu, her şeyi en az bir kez denemek istiyorsunuz.

Falcon Hotel

Falcon Hotel

Antalya şehir merkezine yakın konumda bulunan bu otel, deniz manzaralı odaları ve özel plajıyla misafirlerine huzurlu bir konaklama sunuyor. Açık yüzme havuzu, spa olanakları ve lezzetli mutfağıyla dikkat çekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Şirinyalı, 1540. Sk. No12, 07160 Muratpaşa/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: hotelfalcontr

Ziyaretçi Yorumu: Geçen hafta orada kaldım. Personel misafirperver, güleryüzlü ve süper yardımsever. Çok temiz, yemekler iyiydi. Penceremden güzel manzaraları sevdim. İnanılmaz bir deneyim. Kesinlikle tavsiye ederim.

Aska Lara Resort & Spa

Aska Lara Resort & Spa

Lara bölgesinde yer alan bu otel, su parkı, geniş yüzme havuzları ve çeşitli eğlence olanaklarıyla özellikle çocuklu aileler için ideal. Modern odaları ve zengin yemek seçenekleriyle konforlu bir tatil sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:397, 07112 Aksu/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: askalararesort

Ziyaretçi Yorumu: Antalya'daki Aska Resort'taki konaklamamız gerçekten harikaydı! Vardığımız andan itibaren sıcak misafirperverlik ve mükemmel hizmet ile karşılandık. Tesis, muhteşem manzarası, bakımlı havuzları ve muhteşem bir plaja doğrudan erişimi ile güzel bir çevreye sahip. 

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Akra Hotel

Akra Hotel
www.akrahotels.com

Antalya şehir merkezinde yer alan bu otel, deniz manzaralı odaları ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Geniş spa olanakları, açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla misafirlerine lüks bir konaklama deneyimi sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Şirinyalı, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: akrahotels

Ziyaretçi Yorumu: Harika bir deneyim yaşadık, otel muhteşem deniz manzarası ile harika. Havuzlar çok iyi, yemek olağanüstü. Fiyat için çok çok iyi kalitede, şiddetle tavsiye ediyorum, kesinlikle tekrar geleceğim.

Sealife Family Resort

Sealife Family Resort

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na yakın konumlanan bu otel, huzur ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Çocuk kulübü, yüzme havuzları ve lezzetli mutfağıyla aileler için ideal bir seçenek. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: 1, Sahil Şerid, Gazi Mustafa Kemal Blv., 07985 Konyaaltı

Konum için tıklayın.

Instagram: sealife_family_resort

Ziyaretçi Yorumu: Antalya'daki Sea Life Family Resort Hotel'de harika bir konaklama geçirdik. Otelin konumu mükemmel, denizin hemen önünde, nefes kesici manzaralar sunuyor. Tüm personel inanılmaz derecede güler yüzlü, yardımsever ve profesyoneldi, bu da deneyimimizi daha da keyifli hale getirdi. 

Saturn Palace Resort Hotel

Saturn Palace Resort Hotel

Lara bölgesinde yer alan bu otel, geniş su parkı, eğlence programları ve konforlu odalarıyla misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Özel plajı ve zengin yemek seçenekleriyle dikkat çekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kemeragzi, Lara Cd., 07400 Aksu/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: saturnpalaceresort

Ziyaretçi Yorumu: Ailemle birlikte orada harika bir tatil geçirdik! Servis, yemekler ve atmosfer unutulmazdı. Herkes çok nazik ve ilgiliydi. Tüm personelden en yüksek saygıyla bahsedebilirim. Her şey için çok teşekkür ederim! Herkese tavsiye ederim.

Regnum Carya Golf & Spa Resort

Regnum Carya Golf & Spa Resort

Belek bölgesinde yer alan bu lüks otel, golf sahası, geniş spa olanakları ve özel plajıyla misafirlerine üst düzey bir tatil deneyimi sunuyor. Şık odaları ve gurme restoranlarıyla dikkat çekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kadriye Bölgesi,, Üçkum Tepesi Mevkii, 07500 Serik/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: regnumcarya

Ziyaretçi Yorumu: Çok lüks bir otel ve tavsiye ederim. Temizliği ve ağaçların arasında ve deniz kıyısındaki konforlu konumu ile öne çıkıyor. Otel olanakları misafirleri şımartmaya yardımcı oluyor ve yemekler deneyimlenmeden tarif edilemiyor. Fiyat, müşterinin aldığı hizmetlerle orantılı.

Gloria Serenity Resort

Gloria Serenity Resort

Belek'te yer alan bu otel, sakin atmosferi, geniş spa olanakları ve lüks villalarıyla misafirlerine huzurlu bir tatil sunuyor. Golf sahaları ve gurme mutfağıyla da öne çıkıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Belek, Turizm Cd. No:74/57, 07506 Serik/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: gloriahotels

Ziyaretçi Yorumu: Şimdiye kadar kaldığımız en iyi otel, güzel bir çevre ve oda. Ana büfede harika, lezzetli ve çeşitli yemekler, restoranlar da olağanüstü. Tüm personel çok iyi eğitimli ve arkadaş canlısıydı. Golf sahası ve spa muhteşem. Teşekkür ederiz!

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Swandor Hotels Resorts-Topkapı Palace

Swandor Hotels Resorts-Topkapı Palace

Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan bu otel, geniş yüzme havuzları, eğlence programları ve çocuk kulübüyle aileler için ideal bir seçenek. Özel plajı ve zengin mutfağıyla misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kundu, Yaşar Sobutay Bulvarı No:100, 07112 Aksu/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: swandortopkapipalace

Ziyaretçi Yorumu: Şimdiye kadar kaldığımız en iyi tatil yerlerinden biri ve çocuklar çok keyif aldı! Yemekler çok lezzetliydi ve personel çok nazikti! Havuzlar ve plaj çok güzeldi! Eğlence ekibi konaklamamızı çocuklar için keyifli hale getirdiği için bir kez daha teşekkür ederiz.

Kaş Athena Hotel

Kaş Athena Hotel

Kaş merkezinde yer alan bu butik otel, deniz manzaralı odaları ve samimi atmosferiyle misafirlerine huzurlu bir konaklama sunuyor. Yakın plajlara ve dalış noktalarına kolay erişimiyle dikkat çekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Andifli, Kaymakamlık Çıkmaz Sok No:11/1, 07580 Kaş/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: kasathenahotel

Ziyaretçi Yorumu: Kaş limanının üzerinde iyi bir konuma sahip, çok güler yüzlü personel, limanın muhteşem manzarasını sunan güzel döşenmiş konforlu odalar. Mükemmel kahvaltı da dahil. Yakınlarda çok sayıda restoran ve bar var. Şiddetle tavsiye edilir!

Seatown Hotel

Seatown Hotel

Kaş'ın merkezinde, Andifli Mahallesi'nde konumlanan Seatown Hotel, misafirlerine huzurlu ve konforlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Toplam 21 odasıyla hizmet veren butik otel, şık tasarımı ve deniz manzaralı odalarıyla dikkat çekiyor. Standart ve deluxe odalarının yanı sıra, zemin kat ekonomik odalarıyla da farklı konaklama seçenekleri mevcut. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Andifli, Süleyman Yıldırım Caddesi No. 22, 07580 Kaş/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: seatownhotel

Ziyaretçi Yorumu: Burada en üst katta bir odada 3 gece kaldık ve bu otel hakkında her şeyi sevdik. Personel harika. Oda modern, temiz ve rahattı. Kahvaltı çok güzeldi. Ayrıca temizlikçiler her gün odamızı temizleyerek harika bir iş çıkardılar.

Payava Hotel by True Blue

Payava Hotel by True Blue

Kalkan'da yer alan Payava Hotel by True Blue, modern ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. 50 odası bulunan otelin odaları geniş ve balkonludur. Otel, Kalkan merkezine 850 metre ve plaja 350 metre mesafede olup, misafirlerine huzurlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kalkan, Cumhuriyet Cd. No:80, 07960 Kaş/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: payavahotel

Ziyaretçi Yorumu: Son derece güler yüzlü personeli ile güzel, modern bir otel. Deniz manzaralı bir odaya ücretsiz oda yükseltmesi ile hoş bir sürpriz yaşadık. Oda büyüleyici bir şekilde dekore edilmiş ve ferahtı. Otel oldukça büyük ve çok sayıda oda sunuyor. Öne çıkan özelliği ise kahvaltısıydı; çok çeşitli, sevgiyle hazırlanmış ve çok lezzetliydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Erişimi

Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Erişimi

Antalya şehir merkezinde yer alan Rixos Downtown Antalya, hem Akdeniz’in eşsiz deniz manzarasını hem de Beydağları’nın etkileyici siluetini bir arada sunuyor. Modern tasarımı, doğayla iç içe konumu ve lüks hizmet anlayışıyla öne çıkan otel; geniş spa merkezi, açık yüzme havuzları ve gurme restoranlarıyla konforu zirveye taşıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Meltem, Sakıp Sabancı Blv., 07030 Muratpaşa/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: rixosdowntown

Ziyaretçi Yorumu: Kesinlikle muhteşem bir zaman geçirdim! Yemekler harikaydı, özellikle Japon restoranı... Şef çok yetenekli ve özenliydi. Havuz manzaralı oda mükemmeldi. Herkes çok sevecendi. Seyahatimi mükemmelleştirdiğiniz için teşekkürler Rixos!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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