Antalya Bayram Otelleri! Akdeniz'in İncisi Antalya'da Konaklayabileceğiniz Oteller ve Fiyatları
Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Antalya’da bayram tatili planlıyorsanız, sizi birbirinden güzel otel seçenekleri bekliyor. Lara, Belek, Kemer, Kaş ve Side gibi Antalya'nın popüler bölgelerinde her zevke ve bütçeye uygun yüzlerce otel arasından seçim yapmak bir hayli zor. Lüks her şey dahil otellerden doğayla iç içe butik otellere kadar birçok alternatif mevcut. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve zengin mutfağıyla unutulmaz bir tatil vadeden Antalya’da bayramı dolu dolu yaşamak mümkün. Peki, Antalya Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Antalya’da konaklama ücretleri bu sezon hangi aralıkta?
İşte, Antalya’da bayram tatili yapmayı düşünenler için otel fiyatları ve öneriler…
Porto Bello Hotel Resort & Spa
Adalya Elite Lara
Royal Wings Hotel
Falcon Hotel
Aska Lara Resort & Spa
Akra Hotel
Sealife Family Resort
Saturn Palace Resort Hotel
Regnum Carya Golf & Spa Resort
Gloria Serenity Resort
Swandor Hotels Resorts-Topkapı Palace
Kaş Athena Hotel
Seatown Hotel
Payava Hotel by True Blue
Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Erişimi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın