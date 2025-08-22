Herkes Moto Kurye Olmuşken Mantıklı mı? Motor Malzemeleri Dükkanı Açmak Kaça Patlar? Kazandırır mı?

Son verilere göre sadece İstanbul'da 350 bin moto kurye var. Türkiye genelinde ise bu sayının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Zaten yollarda da her yerde motosiklet görüyoruz, öyle değil mi? Bu kadar moto kurye varken herkesin aklında tek soru: Acaba motor malzemeleri dükkanı açarak para kazanabilir miyim?

Moto kurye olmak öyle sanıldığı kadar kolay değil elbette!

Her motoru olan moto kurye olamıyor yani. Bunun için bazı belgelere ihtiyaç var. Bu sayede sektör çok daha kurallı ve güvenli şekilde işliyor. Yani altında motoru olan herkes öyle kendi kafasına göre moto kurye olamıyor. Bunu önce bir anlamak gerek!