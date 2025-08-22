onedio
Herkes Moto Kurye Olmuşken Mantıklı mı? Motor Malzemeleri Dükkanı Açmak Kaça Patlar? Kazandırır mı?

Meryem Hazal Çamurcu
22.08.2025 - 14:01

Son zamanlarda sokakta arabadan çok motosiklet görüyoruz. Pandemiyle birlikte başlayan ve hâlâ devam eden eve sipariş furyasıyla moto kuryeleri her yerde görmek mümkün. Moto kuryelerin artması demek motor malzemelerinin daha çok alınması demek. Peki bu kadar moto kurye varken bir motor malzemeleri dükkanı açmak para kazandırır mı, senin için inceledik!

Türkiye'de motosikletli kurye sayısı rekor kırıyor!

Son verilere göre sadece İstanbul'da 350 bin moto kurye var. Türkiye genelinde ise bu sayının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Zaten yollarda da her yerde motosiklet görüyoruz, öyle değil mi? Bu kadar moto kurye varken herkesin aklında tek soru: Acaba motor malzemeleri dükkanı açarak para kazanabilir miyim?

Moto kurye olmak öyle sanıldığı kadar kolay değil elbette!

Her motoru olan moto kurye olamıyor yani. Bunun için bazı belgelere ihtiyaç var. Bu sayede sektör çok daha kurallı ve güvenli şekilde işliyor. Yani altında motoru olan herkes öyle kendi kafasına göre moto kurye olamıyor. Bunu önce bir anlamak gerek!

Tabii iş dükkan açmaya gelince süreç, öyle sanıldığı kadar kolay ilerlemiyor.

Motor malzemeleri dükkanı açmak için ilk başta bir sermaye gerekiyor elbette. Bu sermaye hangi şehirde açacağınıza göre değişiyor ama ortalama 500.000 TL ile 1.000.000 TL arasında bir maliyetten bahsedebiliriz. Buna kira, tadilatlar, ruhsat, tabela vb. gibi maliyetler dahil. 

Bu işte başarılı olmak için ne satacağını çok iyi seçmek gerek.

'Ben bir başlayayım da ne satacağıma karar veririm' diye bu işe başlanmaz. Hangi ürünlerin daha çok tercih edildiğini ve daha çok kâr getirdiğini iyi bilmek gerek. Kasklar, telefon tutucular, dizlikler ya da eldivenler gibi moto kuryelerin mutlaka alacağı ürünlerle başlamak daha hızlı kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Bu iş için süreklilik gerekiyor.

Kâr marjı %50 civarında olan bir sektör bu. Mesela günde 10 müşteriye satış yapmayı hedeflersen başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bunun için doğru yerde açılmış bir dükkanın olmalı. Yoksa en iyi malzemeleri de satsan dükkanın doğru yerde değilse o zaman satış yapman zorlaşır. 

Rekabet çok ama kalite fark yaratır!

Piyasada rekabet çok doğru ama her şeyde olduğu gibi kaliteli ürün satarak farkını ortaya koyabilirsin. Bunun için maliyeti düşük olsa da kalitesiz ve sahte ürünlerden uzak durman gerekiyor. Çünkü moto kuryeler alacakları her ürünün hayatlarıyla doğrudan ilgili olduğunu bilerek bilinçli şekilde alışveriş yapıyorlar.

Lokasyonun önemli olduğundan bahsetmiştik.

Dükkanın için seçeceğin yer, her şeyden daha önemli diyebiliriz. Motorcuların daha yoğun olduğu semtlerde bir yer seçerek daha çok moto kuryeye ulaşabilirsin. Tabii bu kadar merkezi bir yer seçtiğinde bunun maliyetinin yüksek olacağını da bilmen gerek.

Dükkan açmak aslında işin kolayı.

Dükkanı açıp müşteri beklemek biraz iyimser bir yaklaşım. Çünkü reklam olmadan kapıda müşteri bekleyerek kazanç sağlaman pek mümkün görünmüyor. Reklam demek artık sosyal medya demek malum. Sosyal medyayı ne kadar iyi kullanırsan o kadar tanınırsın ve satış yapabilirsin.

Burada en büyük riskin acele karar vermek olduğunu söyleyebiliriz.

Genelde bu sektöre girerken herkes 'Çok moto kurye var, bir şekilde ben de iş yaparım' diye düşünüyor. Ama bu mantık her zaman doğru değil. Yeterli sermaye olmadan, doğru yeri seçmeden ve iyi plan yapmadan bu işe atılarak büyük bir risk alacağını bilmelisin. O yüzden iyi bir iş planı yapmadan bu işe girmen doğru değil.

Şimdi gelelim fiyatlara...

İlk önce tutacağın dükkanın kirasıyla başlamamız gerek. Şehirler arasında çok fark olsa da büyükşehirlerde ortalama dükkan kirası 30.000 TL'den başlıyor. Tabii m² arttıkça ya da daha merkezi lokasyonlarda oldukça kiranın artacağını söylemeye gerek yok. 

Dükkan kiralamakla iş bitmiyor.

Dükkanın içinin tadilatının da yapılması gerekiyor. Motor malzemelerine uygun şekilde dizayn etmek için de bir miktar para harcamak gerekiyor. Bunun için de dükkanın büyüklüğüne göre 50.000-100.000 TL bir harcama yapacağını söyleyebiliriz. Hatta daha lüks bir sistem düşünüyorsan 150.000 TL'yi gözden çıkarman gerek.

Tabii ki ilk ürünler için de biraz harcama yapman gerekecek.

Dükkanı açarken alacağın malzemeler için 250.000 TL gibi bir para harcayabilirsin. Bu verdiğimiz ortalama bir fiyat elbette. Seçeceğin ürünlere göre aşağı ya da yukarı çıkabilir. 

Sırada açılış masrafları var.

Bunlar için de bir miktar para harcayacaksın elbette. Vergiler, tabela ve daha birçok dükkan açılış masrafı bulunuyor. Bunlar için de 10.000 TL ayırman gerek. 

Kısacası başlangıç seviyede bir dükkan için 400.000 TL'lik bir sermayen olması gerekiyor.

Ama bu en temel düzeyde bir dükkan için. Sen daha lüks ve kapsamlı bir yer düşünüyorsan bunun ucu açık. Yani 400.000 TL ile başlayan sermayen 1.000.000 TL'ye kadar çıkabilir.

