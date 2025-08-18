Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ağustos Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Hem beyaz hem de kara çeşitleriyle Ağustos ayında bolca bulunan dut, tatlı ve yoğun aromasıyla öne çıkan meyvelerden. Doğal bir antioksidan kaynağı olan dut, hem bağışıklığı güçlendirir hem de enerji verir. Özellikle karadut suyu, boğaz ağrısı ve ağız yaralarına iyi gelir. Reçeli de ayrı bir güzellikte olan dut, aynı zamanda demir açısından zengin olduğu için kansızlık sorunu yaşayanlara da öneriliyor.