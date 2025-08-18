onedio
Haberler
Yemek
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ağustos Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Sultan Oğuz
18.08.2025 - 19:01

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri en doğru zamanda sunar. Ağustos ayı tezgahlarındaysa hepimizi bir renk cümbüşü karşılıyor. Eğer sen de her ürünü zamanında yemeyi sevenlerdensen bu ay sofrandan eksik etmemen gereken 14 sebze ve meyveyi senin için derledik. İşte detaylar!

1. Dolmalık Biber

Lezzetli olduğu kadar C vitamini bakımından da zengin olan dolmalık biber, ağustos ayında iri ve etli olur. Bağışıklık sistemini destekleyen bu sebzenin içini pirinçli harçlarla doldurabilir, etli iç malzeme kullanabilir ya da vegan tariflerle zenginleştirebilirsin. Üstelik yeşil rengiyle de sofrana renk katar!

2. Mürdüm Eriği

Koyu mor rengi ve hafif ekşi tadıyla tanınan mürdüm eriği, sindirimi destekleyen yapısıyla bağırsak sağlığına iyi gelirken antioksidan açısından zengin olmasıyla da hücre yenilenmesini destekler. Sade olarak tüketebileceğin gibi reçel, komposto, tart ve keklerde de kullanabilirsin. Ferahlatıcı tadıyla insanı mutlu eden mürdüm eriği aynı zamanda kan şekerini dengelemeye de yardımcıdır.

3. Barbunya

Protein, lif ve demir bakımından oldukça zengin olan barbunyayı zeytinyağıyla pişirip soğuk olarak servis ettiğinde hem ferahlatıcı hem de doyurucu bir yaz yemeği elde edebileceğin gibi sıcak yemeklerde veya salatalarda da rahatlıkla kullanabilirsin. Ağustos ayında bolca bulunan ve en lezzetli haline kavuşan barbunyaları istersen kış için dondurarak da saklayabilirsin.

4. Hünnap

Dışarıdan bakıldığında minik bir zeytini andıran hünnap, içerdiği yüksek C vitaminiyle bağışıklığı destekler ve tatlı krizlerine doğal bir çözüm sunar. Kurutularak da tüketilebilen hünnap, uyku kalitesini artırdığı ve stresi azalttığı için doğal bir şifa deposu olarak da görülür. Hünnap aynı zamanda tatlımsı aroması sayesinde çocukların da severek tükettiği bir meyve!

5. Börülce

Özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezi olan taze börülce, yaz aylarında sofralarda sıkça yer bulan, hafif ve sağlıklı bir sebze. Lif bakımından zengin oluşu sindirimi kolaylaştırırken vitamin içeriğiyle de bağışıklığı destekleyen börülceyi dilersen soğuk meze olarak tüketebilir dilersen de zeytinyağlı yemeklere ya da salatalara katabilirsin.

6. İncir

Tatlı isteğini bastırmak istiyorsan taze incir tam sana göre! Yumuşacık dokusu, bal gibi tadı ve yoğun aromasıyla tam bir yaz meyvesi olan incir, lif açısından zengin olmasıyla bağırsakları çalıştırır ve sindirim sistemini rahatlatır. Tek başına tatlı niyetine yiyebileceğin gibi peynirle ya da cevizle birlikte ya da salataların içine katarak da harika bir lezzet uyumu yakalayabilirsin.

7. Kapya Biber

Canlı rengi, hafif tatlımsı aroması ve etli yapısıyla kırmızı biber, yazın mutfakta en çok kullanılan sebzelerinden biri haline gelir. Közlenmiş haliyle salatalara, mezelerin içine ya da sandviçlere farklı bir lezzet katan kırmızı biber, aynı zamanda A ve C vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla bağışıklık sistemini de güçlendirir.

8. Vişne

Ekşi severlerin favorisi olan vişne, tatlılardan kompostolara, reçellerden dondurmalara kadar her tarifte kullanılabilir. Doğal bir kas gevşetici olarak bilinen vişne suyu, sporcular için de iyi bir alternatif oluşturur. İçeriğindeki antosiyanin antioksidanlar sayesinde iltihap önleyici özellik gösteren vişne, kalp sağlığını da destekler.

9. Bamya

Yaz mevsiminin en karakteristik sebzelerinden biri olan bamya, lif açısından zengin olmasıyla sindirimi kolaylaştırır, bağırsakları düzenler ve zeytinyağlı haliyle yaz sofralarının baş tacıdır. Genellikle sevilmesi zor gibi görünse de doğru pişirildiğinde oldukça hafif ve doyurucu bir alternatiftir. Üstelik düşük kalorili olması nedeniyle diyet yapanlar için de ideal bir seçenek.

10. Dut

Hem beyaz hem de kara çeşitleriyle Ağustos ayında bolca bulunan dut, tatlı ve yoğun aromasıyla öne çıkan meyvelerden. Doğal bir antioksidan kaynağı olan dut, hem bağışıklığı güçlendirir hem de enerji verir. Özellikle karadut suyu, boğaz ağrısı ve ağız yaralarına iyi gelir. Reçeli de ayrı bir güzellikte olan dut, aynı zamanda demir açısından zengin olduğu için kansızlık sorunu yaşayanlara da öneriliyor.

11. Yeşil Biber

Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün her öğününde kullanılabilen yeşil biber, hem acı hem tatlı çeşitleriyle her damak zevkine uyan bir sebze. Kahvaltılarda domates ve yumurtayla birlikte kavrulmuş hali oldukça sevilen yeşil biber, sindirimi kolaylaştırır ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Ayrıca kızartması, dolması, közlemesi ve turşusu da çok tercih edilen tarifler arasında yer alır.

12. Böğürtlen

Minicik tanelerine rağmen güçlü bir lezzet ve besin içeriğine sahip olan böğürtlen, cilt sağlığına, gözlere ve bağışıklık sistemine katkı sağlayan doğal anti-aging etkisiyle bilinir. Son yıllarda sıklıkla yoğurtla, yulafla ya da smoothie’lerde kullanılmaya başlayan böğürtlen, hafif ekşi tatlı tadıyla hem kahvaltılara hem de yaz tatlılarına mükemmel bir lezzet katar.

13. Mısır

Közde, haşlanmış ya da salataların içinde… Nasıl tüketirsen tüket, mısır yaz aylarının en enfes ve doyurucu sebzelerinden biri. Özellikle Ağustos ayında tam olgunlaşmış, taneleri dolu dolu ve tatlı tada sahip olan mısır, içeriğindeki B vitaminleri sayesinde sinir sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip bir sebze. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliği ile yaz akşamlarında hafif bir atıştırmalık arayanlar için de harika bir seçenek!

14. Kırmızı Erik

Renkli görünümüyle iştah kabartan kırmızı eriği Ağustos ayında en sulu halinde bulabilirsin. C vitamini açısından zengin olan bu meyve, bağışıklığı güçlendirir ve enerji verir. Aynı zamanda antioksidan etkisiyle cildi, serbest radikallere karşı korur. Serinletici etkisi sayesinde sıcak yaz günlerinde tüketildiğinde ferahlık sağlar. Ayrıca, salatalara farklı bir aroma katmak isteyenler için de sıra dışı bir lezzet verir.

