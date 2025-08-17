Her Temizlik Gününde Evde Yaşanan 11 Olay

Temizlik yapmaktan daha zoru varsa o da temizlik playlisti seçmek... Bu da geleneklerden biridir. Fakat burada çok kritik bir nokta var: Arabesk modunda mı yoksa Türkçe pop modunda mısın? Çünkü bez elinde tribe girebilir ya da çoşkuyla havada sallayabilirsin. Seçim senin.