Her Temizlik Gününde Evde Yaşanan 11 Olay
Temizlik kimileri için rutin bir işken kimileri ise gerçekten büyük bir iştir. Ama ne olursa olsun, temizliğin yapılacağı gün evde mutlaka yaşanan bazı olaylar vardır. İşte her temizlik gününde hemen hemen her evde karşılaşılan 11 olay:
1. Evi baştan yaratacakmış gibi hissederek uyanmak!
2. Evde son ses müzik açılır!
3. Nereden başlayacağını asla bilememek...
4. Temizlik coşkusu ile her yeri düzenlemeye kalkışmak!
5. Yanlışlıkla odayı daha çok dağıtmak...
6. Evde temizlik malzemeleriyle dolaşmak!
7. "Burası bu kadar kirli miydi?" diye kendi kendine söylenmek...
8. Temizlik yaparken mutlaka bir sakarlık yaşamak...
9. Temizlik sırasında aile üyeleriyle tartışmak!
10. Temizlik sonrası gelen huzur...
11. Yorucu bir temizlikten sonra dışarıdan yemek söylemek!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
