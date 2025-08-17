onedio
Her Temizlik Gününde Evde Yaşanan 11 Olay

Aslı Uysal
17.08.2025 - 17:18

Temizlik kimileri için rutin bir işken kimileri ise gerçekten büyük bir iştir. Ama ne olursa olsun, temizliğin yapılacağı gün evde mutlaka yaşanan bazı olaylar vardır.  İşte her temizlik gününde hemen hemen her evde karşılaşılan 11 olay:

1. Evi baştan yaratacakmış gibi hissederek uyanmak!

Sabah uyanır uyanmaz alınan bir kararla uzun bir temizlik süreci başlıyor ve o an insana öyle bir güç geliyor ki 30 dakikada tüm evi tertemiz yapacakmış gibi hissediyor. Fakat bu güç temizliğe başlayana kadar çünkü o süper kahraman enerjisi genellikle temizliğe başlayınca hooop yok olur...

2. Evde son ses müzik açılır!

Temizlik yapmaktan daha zoru varsa o da temizlik playlisti seçmek... Bu da geleneklerden biridir. Fakat burada çok kritik bir nokta var: Arabesk modunda mı yoksa Türkçe pop modunda mısın? Çünkü bez elinde tribe girebilir ya da çoşkuyla havada sallayabilirsin. Seçim senin.

3. Nereden başlayacağını asla bilememek...

Bir anda gözündeki perde kalkar ve etraf sana çok pis gelir. O an nereden başlayacağını bilemezsin. Yerler, mutfak, dolapların içi, banyo derken bu temizlik günlerce sürecek gibi gelir. İşte o an bir önceki maddeyi aklına getir ve müziğini seç. Enerjin yerine gelsin!

4. Temizlik coşkusu ile her yeri düzenlemeye kalkışmak!

Toz almak için bir yerden başlarsın, sonra gözüne orası çok dağınık gelir ve bir anda bakmışsın yatağın şekli değişmiş, çekmeceler baştan yerleştirilmiş ve asıl hedefinden bayağı bir uzak noktadasın. Böyle anlarda kendinize hakim olun yoksa bu temizlik asla bitmez.

5. Yanlışlıkla odayı daha çok dağıtmak...

Aslında amacın sadece temizlemek ve dağınıklığı toplamaktı ama o an içindeki enerji ile her yeri dağıttın. Artık tüm bu dağınıklıkla beraber geri dönülemez bir noktadasın. Toplamaktan başka çaren yok, işe koyulsan iyi edersin...

6. Evde temizlik malzemeleriyle dolaşmak!

Elinde sprey, diğerinde bez, bazen kafada bone… Oradan oraya koşuştururken kendine dönüp, 'Ben ne yapıyorum ya!' dediğin anlar sıkça oluyordur. Bu da bir temizlik gününde evde yaşanan olayların bir parçası, dert etme.

7. "Burası bu kadar kirli miydi?" diye kendi kendine söylenmek...

Temizliğe başlayana kadar fark etmemiş olabilirsin ama bir bakıyorsun ki ev sandığından çok daha kirliymiş. Kapı kolları, priz kenarları hatta sandalyelerin ayakları bile dikkatini çekmeye başlar. Temizlik günü, evdeki tüm detayları görme günüdür. 'Bu kadar toz nereden çıkıyor?” sorusunu her defasında kendine sorarsın ama cevabını asla bulamazsın.

8. Temizlik yaparken mutlaka bir sakarlık yaşamak...

Telaşlı bir şekilde temizlik yapmak için koşuştururken bir anda bir şeyler yere düşer, devrilir veya kırılır. Sonra bir de burayı temizlemekle uğraşmak zorunda kalırsın. Temizliğin yazılmamış kurallarından biridir. Ama her şeye rağmen temizlikten vazgeçmek yok!

9. Temizlik sırasında aile üyeleriyle tartışmak!

Evde temizlik yaparken, özellikle diğer aile üyeleriyle yapılan toplu bir temizlikse mutlaka evde bir çatışma döner. Bazen burayı kim dağıttı kavgası, bazen de burayı kim temizleyecek tartışması gibi... Ama işin sonunda ev temizlenince herkesin yüzü güler.

10. Temizlik sonrası gelen huzur...

Tüm o yorgunluk dolu, eforlu ve zorlu süreçlerden sonra nihayet koltuğa oturulan ilk anın verdiği huzur gibisi yok.  Her şey artık yerli yerindedir ve bu düzen içinde kendini çok daha rahat, sakin ve mutlu hissedersin. İşte bu an kesinlikle yaşanmaya değer bir his!

11. Yorucu bir temizlikten sonra dışarıdan yemek söylemek!

Tüm gün süren yorucu bir temizlik gününün ardından bir de yemek yapma derdiyle genellikle uğraşılmaz ve ödül olarak dışarıdan lezzetli yemekler söylenilir. Bu da temizlik yapmanın en keyifli yanlarından biridir çünkü o yorgunlukla her şey çok daha lezzetli gelir insana.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
