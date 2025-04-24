Her Bir Şarkısı ile 12'den Vuran 12 Efsane Albüm
Her birinin kendine has havası ve anlatımı olan ve kalpten kopup gelen 12 efsane albümü masaya yatırıyoruz. Her biri müzik dünyasında iz bırakmış, yıllar geçse de adı dillerden düşmeyen eserler.
İster aylar geçsin, ister yıllar, hiçbir zaman bu albümleri dinlemekten vazgeçmeyeceğiz.
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Queen – A Night at the Opera (1975)
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Michael Jackson - Thriller (1982)
The Beatles - Abbey Road (1969)
Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)
Fleetwood Mac - Rumours (1977)
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Nirvana - Nevermind (1991)
Prince - Purple Rain (1984)
Amy Winehouse - Back to Black (2006)
Metallica - Metallica (1991)
Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill (1998)
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Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city (2012)
Radiohead - OK Computer (1997)
The Beach Boys - Pet Sounds (1966)
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