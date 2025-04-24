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Her Bir Şarkısı ile 12'den Vuran 12 Efsane Albüm

etiket Her Bir Şarkısı ile 12'den Vuran 12 Efsane Albüm

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 23:59

Her birinin kendine has havası ve anlatımı olan ve kalpten kopup gelen 12 efsane albümü masaya yatırıyoruz. Her biri müzik dünyasında iz bırakmış, yıllar geçse de adı dillerden düşmeyen eserler. 

İster aylar geçsin, ister yıllar, hiçbir zaman bu albümleri dinlemekten vazgeçmeyeceğiz.

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Queen – A Night at the Opera (1975)

Queen – A Night at the Opera (1975)

Ekim 1975'te Queen, 'Bohemian Rhapsody' adlı yeni şarkıları hakkında tavsiye almak için Kenny Everett adlı bir DJ'le buluştu. Plak şirketi, bu şarkının single olarak yayınlanmasının bir felaket olacağını söylemişti ve çevrelerindeki birkaç kişi de aynı fikirdeydi: Fazla tuhaf, fazla uzun, fazla saçma. Ancak grup bu şarkı üzerinde çok emek harcamıştı ve önceki birkaç yılda bir hayli borca girmiş olduklarından, ya büyük ya da hiç zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Everett şarkıyı çok sevdi ve bir kopyasını istedi. Grup da sadece kendisinin dinlemesi koşuluyla bir kopya verdi. Everett 'Tabii ki' dedi ancak sonra işe gidip şarkıyı 14 kez çaldı ve patronuna dinlemeyi bırakmadığını söyledi. Meşhur Bohemian Rhapsody şarkısının bulunduğu albümün nasıl ortaya çıktığını okudunuz. 😅

Michael Jackson - Thriller (1982)

Michael Jackson - Thriller (1982)

Müzik endüstrisinin kilometre taşı Thriller, yalnızca 66 milyonluk satışıyla değil, kültürel etkisiyle de efsaneleşti. Quincy Jones prodüktörlüğünde şekillenen albüm, pop, funk ve rock’ı 'Billie Jean'deki ikonik bas riffi, 'Beat It'de Eddie Van Halen’ın elektro gitar solosu ve 14 dakikalık korku-epik 'Thriller' ile harmanladı. MTV’nin yükselişinde kritik rol oynayan albüm, müzik videolarını bir sanat formuna dönüştürdü. 8 Grammy kazanan Thriller, bugün bile 'modern popun DNA’sı' olarak anılıyor.

The Beatles - Abbey Road (1969)

The Beatles - Abbey Road (1969)

Grubun stüdyoda kaydettiği son albüm olan Abbey Road, The Beatles’ın yaratıcılığının doruğunu temsil eder. Paul McCartney’nin 'Maxwell’s Silver Hammer'daki deneyselliği, George Harrison’ın 'Something' ile ilk kez A yüzünde yer alışı ve John Lennon’ın 'Come Together'daki politik göndermeleri, albümü bir kolektif başyapıta dönüştürdü. Albüm kapağındaki ünlü zebra geçidi fotoğrafı, grubun dağılışının melankolik bir metaforu oldu. 1970’lerin progresif rock akımına ilham veren bu eser, Mojo dergisine göre 'tüm zamanların en iyi mix’ine sahip'.

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)

Konsept albümlerin atası sayılan bu eser, insanın delilik, zaman ve açgözlülük ile mücadelesini 43 dakikaya sığdırıyor. Alan Parsons’ın mühendisliğinde kaydedilen albümde, 'Time'daki saat tiklemeleri ve 'Money'deki kasaların şıngırtısı gibi ses efektleri, dinleyiciyi bir sinematik deneyime sürüklüyor. 741 hafta Billboard listesinde kalarak 'en uzun süre listelerde kalan albüm' rekorunu elinde tutarken kapaktaki prizma imgesi de popüler kültürün simgesi haline geldi.

Fleetwood Mac - Rumours (1977)

Fleetwood Mac - Rumours (1977)

Grubun içindeki aşk ayrılık ve kırgınlıkların yansıması olan Rumours, 'Silver Springs' gibi parçaların son anda albümden çıkarılmasına rağmen bir başyapıt oldu. Lindsey Buckingham’ın gitarı, Stevie Nicks’in büyülü vokali ve Christine McVie’nin 'Songbird'deki yalın piyanosu, albümü 40 milyon satışa taşıdı. Rolling Stone’un 2020’de 'tüm zamanların en iyi 7. albümü' seçtiği Rumours, ilişkilerin karmaşıklığını anlatan evrensel bir manifesto.

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Nirvana - Nevermind (1991)

Nirvana - Nevermind (1991)

Grunge’ı küresel bir fenomen yapan Nevermind, 'Smells Like Teen Spirit'in distorsiyonlu girişiyle 90’ların gençlik öfkesini somutlaştırdı. Butch Vig’in prodüktörlüğünde kaydedilen albüm, Kurt Cobain’in sözlerindeki varoluşsal çelişkilerle ('Lithium'daki dini imalar, 'Polly'deki karanlık gerçekçilik) dikkat çekti. Albüm, Metallica ve Guns N’ Roses’ın hâkim olduğu bir dönemde alternatif rockı ana akım yaptı. Kapaktaki bebek fotoğrafı, masumiyet ve şiddet arasındaki gerilimi özetliyor.

Prince - Purple Rain (1984)

Prince - Purple Rain (1984)
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Hem film hem de albüm olarak tasarlanan bu proje, Prince’in Minneapolis sound’unu dünyaya duyurdu. 'When Doves Cry'de bas hattının bilinçli olarak çıkarılması, 'Purple Rain'deki 8 dakikalık gospel-rock epi, onun müzikal dehasını kanıtladı. Albüm, 1985 Grammy’sinde 'En İyi Rock Vokal Performansı' dahil 3 ödül kazandı. Rolling Stone, 'Tüm zamanların en iyi 8. film müziği' seçtiği Purple Rain’i, 'cinsiyet ve ırk normlarını yıkan bir manifesto' olarak tanımlıyor.

Amy Winehouse - Back to Black (2006)

Amy Winehouse - Back to Black (2006)

Mark Ronson’ın retro prodüksiyonu ve Winehouse’un 60’lar soul’una özleminin birleştiği albüm, 'Rehab'daki inatçı itirafıyla kült statüsüne ulaştı. The Shangri-Las ve The Supremes’ten ilham alan vokaller, 'You Know I’m No Good'da olduğu gibi kişisel çöküşün şiirsel itiraflarına dönüştü. 6 milyon satan albüm, Winehouse’a 5 Grammy kazandırsa da onun trajik ölümüyle bir veda notasına dönüştü.

Metallica - Metallica (1991)

Metallica - Metallica (1991)

Grubun kendisiyle aynı ismi taşıyan albüm, grubun thrash metal kökenlerinden uzaklaşıp daha melodik bir tona evrildiği dönüm noktasıdır. Bob Rock’ın prodüktörlüğünde kaydedilen 'Enter Sandman', çocukluk korkularını metal rifflerle anlatırken, 'Nothing Else Matters' ilk kez bir Metallica balladı olarak tarihe geçti. Albüm, 17 ülkede 1 numara oldu ve 30 milyon satarak heavy metalin sınırlarını genişletti.

Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill (1998)

Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill (1998)

Fugees’ten sonraki solo çıkışında Hill, hip-hop’a şiirsel bir derinlik kattı. 'Doo Wop (That Thing)'de 50’ler doo-wop’unu 90’lar sokaklarıyla birleştirirken 'Ex-Factor'da aşkın yıkıcılığını sorguladı. Albüm, 5 milyon satış ve 5 Grammy ile rap tarihinde bir kadın sanatçının en başarılı çıkışı oldu. Ancak Hill, sonraki yıllarda müzik endüstrisiyle yaşadığı çatışmalarla albümün mirasını daha da gizemli hale getirdi.

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Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city (2012)

Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city (2012)

Kendrick’in Compton’daki ergenliğini anlatan bu otobiyografik albüm, 'Sherane'deki polis sireni sesleri ve 'Sing About Me'deki silah sesleriyle sokakların sesini taşıyor. Dr. Dre ve Just Blaze’in prodüksiyonundaki G-funk izleri, 'Swimming Pools (Drank)' ile bir eleştiriyi evrenselleştirdi. Pitchfork’un 10/10 verdiği albüm, 2020’de Kongre Kütüphanesi’ne 'kültürel hazine' olarak kabul edildi.

Radiohead - OK Computer (1997)

Radiohead - OK Computer (1997)

Teknoloji çağının yabancılaşmasını anlatan bu distopya, 'Paranoid Android'deki üç bölümlü yapı ve 'Karma Police'deki karanlık atmosferle tanınıyor. Abbey Road Stüdyoları’nda kaydedilen albüm, Coldplay ve Muse gibi grupları derinden etkiledi. 2015’te Rolling Stone’un 'tüm zamanların en iyi 4. albümü' seçtiği OK Computer, Y2K endişelerinin sanatsal bir yansıması.

The Beach Boys - Pet Sounds (1966)

The Beach Boys - Pet Sounds (1966)

Brian Wilson’ın sinir krizi geçirdiği dönemde bestelediği bu albüm, 'God Only Knows' gibi şarkılarla barok popun sınırlarını zorladı. Theremin, harpsichord ve köpek havlaması gibi deneysel sesler kullanılarak kaydedilen albüm, The Beatles’ı Sgt. Pepper’ı yapmaya itti. 2004’te ABD Kongre Kütüphanesi tarafından koruma altına alınan Pet Sounds, 'müzikte romantizmin zirvesi' olarak anılıyor.

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Ma Belle
Ma Belle
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