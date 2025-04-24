Her Bir Şarkısı ile 12'den Vuran 12 Efsane Albüm

Ekim 1975'te Queen, 'Bohemian Rhapsody' adlı yeni şarkıları hakkında tavsiye almak için Kenny Everett adlı bir DJ'le buluştu. Plak şirketi, bu şarkının single olarak yayınlanmasının bir felaket olacağını söylemişti ve çevrelerindeki birkaç kişi de aynı fikirdeydi: Fazla tuhaf, fazla uzun, fazla saçma. Ancak grup bu şarkı üzerinde çok emek harcamıştı ve önceki birkaç yılda bir hayli borca girmiş olduklarından, ya büyük ya da hiç zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Everett şarkıyı çok sevdi ve bir kopyasını istedi. Grup da sadece kendisinin dinlemesi koşuluyla bir kopya verdi. Everett 'Tabii ki' dedi ancak sonra işe gidip şarkıyı 14 kez çaldı ve patronuna dinlemeyi bırakmadığını söyledi. Meşhur Bohemian Rhapsody şarkısının bulunduğu albümün nasıl ortaya çıktığını okudunuz. 😅