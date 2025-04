Her Bir Şarkısı ile 12'den Vuran 12 Efsane Albüm

Mark Ronson’ın retro prodüksiyonu ve Winehouse’un 60’lar soul’una özleminin birleştiği albüm, 'Rehab'daki inatçı itirafıyla kült statüsüne ulaştı. The Shangri-Las ve The Supremes’ten ilham alan vokaller, 'You Know I’m No Good'da olduğu gibi kişisel çöküşün şiirsel itiraflarına dönüştü. 6 milyon satan albüm, Winehouse’a 5 Grammy kazandırsa da onun trajik ölümüyle bir veda notasına dönüştü.