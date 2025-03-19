Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars
Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars
Her şarkısıyla zirveyi yakalayan ve replay tuşunu aşındıran şarkılarıyla müziğin efsanelerinde bu hafta Bruno Mars'ı yakın kadraja aldık. Kimilerimizin ergenliği, kimilerimizin aşk dolu yılları onun muhteşem şarkılarıyla bazen hüzünlenip bazen sevinerek geçti. Son dönemde birden fazla şarkıyla Hot Hit listelerinden düşmeyen Replay Reis Bruno Mars!
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Biz Bruno Mars olarak biliyoruz ama gerçek adı: Peter Gene Hernandez.
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Küçük Elvis: Bruno Mars!
İşte Küçük Elvis'ten büyük hayranı olduğu Elvis'e 1991 yılından hazırlık...
İşte muhteşem kariyerine yön veren anne ve babası Bernadette and Peter Hernandez...
Aylarca hit olacak şarkılarını seslendirmeden önce büyük isimlere prodüktörlük yapıp şarkılar verdi Mars!
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Gelelim 2010 yılına... İşte listeleri alt üst edecek ve o döneme damga vuracak Doo-Wops & Hooligans isimli albüm!
Doo-Wops & Hooligans albümü İngiltere, Kanada, Almanya gibi birçok ülkede zirveye oturdu.
Şarkıcı 53. Grammy Müzik Ödülleri'ne 7 dalda aday gösterildi ve En İyi Vokal Ödülü'ne layık görüldü.
Müzik kariyerine ek olarak Bruno Mars, sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuk ve gençlerin yanında...
2012'de Unorthodox Jukebox albümünün yayınlanmasının ardından Mars, En İyi Pop Vokal Albüm dalında bir Grammy daha aldı. Şarkıcı, pop ve R&B şarkıcısı olarak geçirdiği 15 yılda toplam 15 Grammy kazandı.
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Kariyerine birçok tekli de sıkıştıran Mars, 4 ayda 1 milyar dinlenmeyle APT'lattı hepimizi.
Bildiğiniz üzere şu sıralar bir Die With a Smile rüzgarı esiyor...
Kariyerinin en muhteşem zamanlarını yaşan Mars'ı tebrik ediyor ve bu büyülü şarkıların devamını bekliyoruz!
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