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Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars

etiket Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 22:57

Her şarkısıyla zirveyi yakalayan ve replay tuşunu aşındıran şarkılarıyla müziğin efsanelerinde bu hafta Bruno Mars'ı yakın kadraja aldık. Kimilerimizin ergenliği, kimilerimizin aşk dolu yılları onun muhteşem şarkılarıyla bazen hüzünlenip bazen sevinerek geçti. Son dönemde birden fazla şarkıyla Hot Hit listelerinden düşmeyen Replay Reis Bruno Mars!

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Biz Bruno Mars olarak biliyoruz ama gerçek adı: Peter Gene Hernandez.

Biz Bruno Mars olarak biliyoruz ama gerçek adı: Peter Gene Hernandez.

8 Ekim 1985'te ABD Hawaii'de şarkıcı bir anne ve müzisyen bir babanın yıllarca beklediği çocuk olarak dünyaya geldi Bruno. Tabii ki müziğe genç yaşta başlayıp gönül verecekti. Kalabalık bir ailede 6 kardeşiyle birlikte büyürken duyunca çok da şaşırmayacağınız 2 büyük isme hayranlık duyduğunu anlamıştı: Michael Jackson ve Elvis Presley

Küçük Elvis: Bruno Mars!

Küçük Elvis: Bruno Mars!

1990 yılında ünlü bir derginin bir sayısında Little Elvis olarak yer aldı ve 1992 yılında Honeymoon in Vegas filminde Küçük Elvis rolüyle gözleri doldurdu. 2003 yılında ise müzik kariyeri için hayallerini gerçekleştirmek üzere pılı pırtı toplayıp Los Angeles'a taşındı.

İşte Küçük Elvis'ten büyük hayranı olduğu Elvis'e 1991 yılından hazırlık...

İşte muhteşem kariyerine yön veren anne ve babası Bernadette and Peter Hernandez...

İşte muhteşem kariyerine yön veren anne ve babası Bernadette and Peter Hernandez...

Müzisyen çocuğu olmanın ayrıcalığını her şarkısıyla hissettiriyor.

Aylarca hit olacak şarkılarını seslendirmeden önce büyük isimlere prodüktörlük yapıp şarkılar verdi Mars!

Aylarca hit olacak şarkılarını seslendirmeden önce büyük isimlere prodüktörlük yapıp şarkılar verdi Mars!

Flo Rida, Alexandra Burke, Travie McCoy, Adam Levine, Brandy ve Sean Kingston gibi isimlerle birebir çalıştı ve büyük hit'lere imza attı. Flo Rida'nın dünya çapında büyük yankı uyandıran Right Round şarkısının söz yazarı aynı zamanda. Bu büyük başarıdan sonra Hernandez, 11 Mayıs 2010'da It's Better If You Don't Understand isimli bir EP yayınladı.

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Gelelim 2010 yılına... İşte listeleri alt üst edecek ve o döneme damga vuracak Doo-Wops & Hooligans isimli albüm!

Doo-Wops & Hooligans albümü İngiltere, Kanada, Almanya gibi birçok ülkede zirveye oturdu.

Doo-Wops & Hooligans albümü İngiltere, Kanada, Almanya gibi birçok ülkede zirveye oturdu.

Albümün ikinci teklisi Grenade de Mars’a büyük bir başarı getirmişti ve The Lazy Song ile Amerika'da listelerde kısa sürede 5. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Şarkıların tamamı dillerimize pelesenk oldu.

Şarkıcı 53. Grammy Müzik Ödülleri'ne 7 dalda aday gösterildi ve En İyi Vokal Ödülü'ne layık görüldü.

Müzik kariyerine ek olarak Bruno Mars, sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuk ve gençlerin yanında...

Müzik kariyerine ek olarak Bruno Mars, sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuk ve gençlerin yanında...

Irkçılık, eşitlik ve insan hakları konusunda aktif bir duruşu olan Mars, bu sorunları şarkılarına da yansıtıyor. Şarkıları, müziği ve dans performanslarıyla gözlerimize, kulaklarımıza ve kalplerimize dokunmayı çok iyi biliyor.

2012'de Unorthodox Jukebox albümünün yayınlanmasının ardından Mars, En İyi Pop Vokal Albüm dalında bir Grammy daha aldı. Şarkıcı, pop ve R&B şarkıcısı olarak geçirdiği 15 yılda toplam 15 Grammy kazandı.

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Kariyerine birçok tekli de sıkıştıran Mars, 4 ayda 1 milyar dinlenmeyle APT'lattı hepimizi.

Bildiğiniz üzere şu sıralar bir Die With a Smile rüzgarı esiyor...

Bildiğiniz üzere şu sıralar bir Die With a Smile rüzgarı esiyor...

Bruno Mars, büyüyen koleksiyonuna bir Grammy daha ekledi. Şarkıcının Lady Gaga ile düet yaptığı hit şarkısı 'Die With a Smile' 67. ödül töreninde En İyi Pop İkili Performansı ödülünü kazandı. Ağustos 2024'te yayınlanan düet, hızla radyo hiti oldu ve o yılın ilerleyen zamanlarında Billboard Hot 100 listesinde üç hafta zirvede kaldı.

'Muazzam müzik mirasınızda küçük bir rol oynamaktan çok onur duyuyorum ve Tanrı'nın bu şarkıyı birlikte söylememiz için bize verdiğine gerçekten inanıyorum.'

Kariyerinin en muhteşem zamanlarını yaşan Mars'ı tebrik ediyor ve bu büyülü şarkıların devamını bekliyoruz!

Kariyerinin en muhteşem zamanlarını yaşan Mars'ı tebrik ediyor ve bu büyülü şarkıların devamını bekliyoruz!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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