Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars

Flo Rida, Alexandra Burke, Travie McCoy, Adam Levine, Brandy ve Sean Kingston gibi isimlerle birebir çalıştı ve büyük hit'lere imza attı. Flo Rida'nın dünya çapında büyük yankı uyandıran Right Round şarkısının söz yazarı aynı zamanda. Bu büyük başarıdan sonra Hernandez, 11 Mayıs 2010'da It's Better If You Don't Understand isimli bir EP yayınladı.