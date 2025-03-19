Her Bir Şarkısı Hit Olur mu? Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bruno Mars

Bruno Mars, büyüyen koleksiyonuna bir Grammy daha ekledi. Şarkıcının Lady Gaga ile düet yaptığı hit şarkısı 'Die With a Smile' 67. ödül töreninde En İyi Pop İkili Performansı ödülünü kazandı. Ağustos 2024'te yayınlanan düet, hızla radyo hiti oldu ve o yılın ilerleyen zamanlarında Billboard Hot 100 listesinde üç hafta zirvede kaldı.

'Muazzam müzik mirasınızda küçük bir rol oynamaktan çok onur duyuyorum ve Tanrı'nın bu şarkıyı birlikte söylememiz için bize verdiğine gerçekten inanıyorum.'