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Setin Başında Hissedeceğiniz 13 Peggy Gou Parçası

etiket Setin Başında Hissedeceğiniz 13 Peggy Gou Parçası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 18:44

Elektronik müziğin en parlak yıldızlarından biri olan Peggy Gou, setlerinde yarattığı enerji ve eşsiz tınılarıyla dinleyicileri adeta büyülüyor. Dans pistinde kendinizi kaybetmek ve müziğin ritmine kapılmak istiyorsanız, işte setin başında sizi harekete geçirecek o şarkılar!

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1. Starry Night

2. It Makes You Forget (Itgehane)

3.

4. Han Jan

5. Nabi

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6. (It Goes Like) Nanana

7. Jigoo

8. Find The Way

9. Shero

10. Troop

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11. Lobster Telephone

12. I Believe In Love Again

13. Gou Talk

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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