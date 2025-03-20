Setin Başında Hissedeceğiniz 13 Peggy Gou Parçası
Setin Başında Hissedeceğiniz 13 Peggy Gou Parçası
Elektronik müziğin en parlak yıldızlarından biri olan Peggy Gou, setlerinde yarattığı enerji ve eşsiz tınılarıyla dinleyicileri adeta büyülüyor. Dans pistinde kendinizi kaybetmek ve müziğin ritmine kapılmak istiyorsanız, işte setin başında sizi harekete geçirecek o şarkılar!
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1. Starry Night
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2. It Makes You Forget (Itgehane)
3.
4. Han Jan
5. Nabi
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6. (It Goes Like) Nanana
7. Jigoo
8. Find The Way
9. Shero
10. Troop
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11. Lobster Telephone
12. I Believe In Love Again
13. Gou Talk
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