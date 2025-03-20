Setin Başında Hissedeceğiniz 13 Peggy Gou Parçası

Elektronik müziğin en parlak yıldızlarından biri olan Peggy Gou, setlerinde yarattığı enerji ve eşsiz tınılarıyla dinleyicileri adeta büyülüyor. Dans pistinde kendinizi kaybetmek ve müziğin ritmine kapılmak istiyorsanız, işte setin başında sizi harekete geçirecek o şarkılar!