Serçe Parmağını Vurmuşsun Gibi Sabahı Zor Ettiren Hüzünlü Şarkılar
Serçe Parmağını Vurmuşsun Gibi Sabahı Zor Ettiren Hüzünlü Şarkılar
Serçe parmağı kapıya vurmuşçasına içimizi cız ettiren hüzünlü şarkıları bu listede topladık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Murat Dalkılıç - Dönmem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kenan Doğulu - Kurşun Adres Sormaz Ki
3. Mirkelam - Hatıralar
4. Göksel - Depresyondayım
5. Levent Yüksel - Zalim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
7. Kazım Koyuncu - Ben Seni Sevdiğimi
8. Rafet El Roman - Bana Sen Lazımsın
9. Aşkın Nur Yengi - Ayrılmam
10. Ferda Anıl Yarkın - Sonuna Kadar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
12. Nil Karaibrahimgil - Rüzgar
13. Nilüfer - Geceler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın