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Serçe Parmağını Vurmuşsun Gibi Sabahı Zor Ettiren Hüzünlü Şarkılar

etiket Serçe Parmağını Vurmuşsun Gibi Sabahı Zor Ettiren Hüzünlü Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 18:44

Serçe parmağı kapıya vurmuşçasına içimizi cız ettiren hüzünlü şarkıları bu listede topladık...

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1. Murat Dalkılıç - Dönmem

2. Kenan Doğulu - Kurşun Adres Sormaz Ki

3. Mirkelam - Hatıralar

4. Göksel - Depresyondayım

5. Levent Yüksel - Zalim

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6. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

7. Kazım Koyuncu - Ben Seni Sevdiğimi

8. Rafet El Roman - Bana Sen Lazımsın

9. Aşkın Nur Yengi - Ayrılmam

10. Ferda Anıl Yarkın - Sonuna Kadar

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11. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

12. Nil Karaibrahimgil - Rüzgar

13. Nilüfer - Geceler

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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