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İlk Şarkısını 13'ünde Yazdı, Oscar Ödülü Var: Kim Bu Şarkıcı?

etiket İlk Şarkısını 13'ünde Yazdı, Oscar Ödülü Var: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 18:44

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

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1. Dünyaca ünlü yıldız, 4 yaşında piyano çalmayı öğrenmiş ve 13 yaşında ilk piyano eserini yazmıştır.

2. Turnelerinde kendini evinde hissetmek için mor bir çay fincanını her zaman yanında taşıyormuş.

3. Büyük bir oyuncak koleksiyonu vardır

4. Onu rengarenk görmeye alışsak da saçlarının doğal rengi kahverengidir.

5. Sevgilisi 1 Nisan' da evlilik teklifi ettiği için şaka yapıyor sanmış.

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6. Sahne kostümleri büyükannesi onu görebilsin diye bu kadar iddialı!

7. Bir süre dansçılık yaptı.

8. En sevdiği çizgi film karakteri Bugs Bunny!

9. Babası, hiç değilse vücudunun bir kısmını temiz bırakmasını istedi. Bu sebeple dövmeleri vücudunun sol kısmında yer alıyor.

10. Son olarak, ünlü olmadan önce Jennifer Lopez' e şarkı yazmıştır. Kim bu şarkıcı?

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miray soysal
miray soysal
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