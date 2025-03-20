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Müzikle Çiçek Açıyoruz: İçindeki Baharı Uyandıracak 12 Şarkı Önerisi

etiket Müzikle Çiçek Açıyoruz: İçindeki Baharı Uyandıracak 12 Şarkı Önerisi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 18:42

Baharı hissediyor musun? Müzikle içindeki taze enerjiyi uyandırmanın tam zamanı! Hazır ol, seni çiçek açtıracak ve ruhunu taze tutacak 12 harika şarkıyı keşfetmeye başlıyoruz! Bu listeyle baharın enerjisini şimdiden hissedebilirsin.

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1. Candan Erçetin - Bahar

2. Kenan Doğulu - Tencere Kapak

3. Belkıs Özener - Aşkım Bahardı

4. Tarkan - Gül Döktüm Yollarına

5. Yalın - Aşk Diye

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6. Melike Şahin - Öpmem Lazım

7. Sezen Aksu - Ballı

8. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin

9. Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum

10. Reynmen - Çatma Yarim

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11. Gülşen - Bal

12. Özgün - Öpücem

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