Müzikle Çiçek Açıyoruz: İçindeki Baharı Uyandıracak 12 Şarkı Önerisi
Müzikle Çiçek Açıyoruz: İçindeki Baharı Uyandıracak 12 Şarkı Önerisi
Baharı hissediyor musun? Müzikle içindeki taze enerjiyi uyandırmanın tam zamanı! Hazır ol, seni çiçek açtıracak ve ruhunu taze tutacak 12 harika şarkıyı keşfetmeye başlıyoruz! Bu listeyle baharın enerjisini şimdiden hissedebilirsin.
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1. Candan Erçetin - Bahar
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2. Kenan Doğulu - Tencere Kapak
3. Belkıs Özener - Aşkım Bahardı
4. Tarkan - Gül Döktüm Yollarına
5. Yalın - Aşk Diye
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6. Melike Şahin - Öpmem Lazım
7. Sezen Aksu - Ballı
8. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin
9. Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum
10. Reynmen - Çatma Yarim
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11. Gülşen - Bal
12. Özgün - Öpücem
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