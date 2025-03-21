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Bu Tarih Genel Kültür Testinde 15/15 Yapmak Neredeyse İmkansız!

Bu Tarih Genel Kültür Testinde 15/15 Yapmak Neredeyse İmkansız!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.03.2025 - 15:01

Bu testte, tarihin tozlu sayfalarını aralayacak, geçmişin büyülü dünyasına dalacak ve belki de hiç bilmediğiniz ya da unuttuğunuz bilgilerle karşılaşacaksınız. 15 soruluk bu tarih genel kültür testi, bilgi birikiminizi ve hafızanızı zorlayacak nitelikte.

Bu Tarih Genel Kültür Testinde 15/15 Yapmak Neredeyse İmkansız!

Haydiii!

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1. Geçmişte çıkarılan hangi gazete Milli Mücadele karşıtı olarak bilinmektedir?

1. Geçmişte çıkarılan hangi gazete Milli Mücadele karşıtı olarak bilinmektedir?

2. TBMM hükümetini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir?

2. TBMM hükümetini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir?

3. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya giden ve tersanelerde çalışarak gemi yapım tekniklerini öğrenen Rus çarı kimdir?

3. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya giden ve tersanelerde çalışarak gemi yapım tekniklerini öğrenen Rus çarı kimdir?

4. Türkiye siyasi tarihinde ilk halk oylaması(referandum) hangi sene yapılmıştır?

4. Türkiye siyasi tarihinde ilk halk oylaması(referandum) hangi sene yapılmıştır?

5. 29 Ekim 1023'ten bugüne kadar Türkiye kaç kere cumhurbaşkanlığı seçimine gitmiştir?

5. 29 Ekim 1023'ten bugüne kadar Türkiye kaç kere cumhurbaşkanlığı seçimine gitmiştir?
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6. I. TBMM ne zaman açılmıştır?

6. I. TBMM ne zaman açılmıştır?

7. Orhan Gazi tarafından yaptırılan saray hangisidir?

7. Orhan Gazi tarafından yaptırılan saray hangisidir?

8. Fetret Devri hangi yıla kadar sürmüştür?

8. Fetret Devri hangi yıla kadar sürmüştür?

9. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşma hangisidir?

9. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşma hangisidir?

10. 1453'te İstanbu'un fethi ile birlikte hangi çağ başlamıştır?

10. 1453'te İstanbu'un fethi ile birlikte hangi çağ başlamıştır?
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11. Osmanlı İmparatorluğu'nu en geniş sınırlarına ulaştıran padişah hangisidir?

12. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşa takma isimle katılmıştır?

12. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşa takma isimle katılmıştır?

13. Artvin ilinin 1956'dan önceki adı nedir?

13. Artvin ilinin 1956'dan önceki adı nedir?

14. Avustralya keşfedilmeden evvel Avrupa'da nasıl adlandırılırdı?

14. Avustralya keşfedilmeden evvel Avrupa'da nasıl adlandırılırdı?

15. Hangisi Kosova bayrağı üzerindeki altı yıldızla temsil edilen etnik gruplardan biri değildir?

15. Hangisi Kosova bayrağı üzerindeki altı yıldızla temsil edilen etnik gruplardan biri değildir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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