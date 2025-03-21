Zirvede İbrahim Tatlıses Var: Arabesk Müziğin En Sevilen Sanatçıları Sıralandı!

Arabesk müzik, Türkiye'nin kültürel mirasında derin izler bırakmış, duygusal yoğunluğu ve dramatik tonu ile dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Türkiye'de birçok ünlü sanatçı, arabesk müziğiyle büyük bir çıkış yakalayarak bu türü geniş bir dinleyici kitlesine ulaştırmıştır. Peki, en sevilen arabesk sanatçıları kimler?

@genctg, arabesk müziğin en sevilen 6 sanatçısını sıraladı.