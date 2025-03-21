Zirvede İbrahim Tatlıses Var: Arabesk Müziğin En Sevilen Sanatçıları Sıralandı!

Arabesk müzik, Türkiye'nin kültürel mirasında derin izler bırakmış, duygusal yoğunluğu ve dramatik tonu ile dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Türkiye'de birçok ünlü sanatçı, arabesk müziğiyle büyük bir çıkış yakalayarak bu türü geniş bir dinleyici kitlesine ulaştırmıştır. Peki, en sevilen arabesk sanatçıları kimler?
@genctg, arabesk müziğin en sevilen 6 sanatçısını sıraladı.
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İlk sırada, arabesk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses yer alırken, Ferdi Tayfur onu ikincilik ile takip etti.
Üçüncü sırada Müslüm Gürses, dördüncü sırada Orhan Gencebay, beşinci sırada Cengiz Kurtoğlu, altıncı sırada ise Bergen yer aldı.
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Bu listeyi yapan müzikten anlamadığı kesin, İbrahim Tatlıses bikere müzikten anlamıyor ve Müslüm Gürses'in listenin bir numarası olmadığı listeye liste demiy... Devamını Gör