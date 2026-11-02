Serpil Bahçeli Kimdir, Nereli ve Ne İş Yapıyordu? Devlet Bahçeli'nin Ablasının Hayatı
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Serpil Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli nereli ve ne iş yapıyordu? Serpil Bahçeli evli miydi, kardeşleri kimler ve nerede yaşıyordu?
Serpil Bahçeli kimdir?
Serpil Bahçeli nereli?
Serpil Bahçeli ne iş yapıyordu ve evli miydi?
Serpil Bahçeli'nin kardeşleri kimler?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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