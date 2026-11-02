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Serpil Bahçeli Kimdir, Nereli ve Ne İş Yapıyordu? Devlet Bahçeli'nin Ablasının Hayatı

Serpil Bahçeli Kimdir, Nereli ve Ne İş Yapıyordu? Devlet Bahçeli'nin Ablasının Hayatı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 20:08
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Serpil Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli nereli ve ne iş yapıyordu? Serpil Bahçeli evli miydi, kardeşleri kimler ve nerede yaşıyordu?

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Serpil Bahçeli kimdir?

Serpil Bahçeli kimdir?

Serpil Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablasıydı. Kamuoyundan uzak bir yaşam süren Serpil Bahçeli'nin vefat haberi 2 Kasım akşamı duyuruldu. Kardeşi Devlet Bahçeli ile Ankara'da uzun yıllar aynı evde yaşayan Bahçeli, siyasetin ve basının ilgisinden uzak durmasıyla biliniyordu.

Serpil Bahçeli nereli?

Serpil Bahçeli nereli?

Serpil Bahçeli, Bahçeli ailesinin memleketi olan Osmaniye'ye bağlıydı. Vefatının ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Çadırda akrabalar, yakınlar ve vatandaşlar aileye başsağlığı diliyor.

Serpil Bahçeli ne iş yapıyordu ve evli miydi?

Serpil Bahçeli ne iş yapıyordu ve evli miydi?

Serpil Bahçeli bankacılık sektöründe çalıştı. Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Bahçeli, emekli olduktan sonra Ankara'da özel bir yaşam sürdü. Serpil Bahçeli hiç evlenmedi ve uzun yıllar kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı.

Serpil Bahçeli'nin kardeşleri kimler?

Serpil Bahçeli'nin kardeşleri kimler?

Serpil Bahçeli, altı çocuklu Bahçeli ailesinin üyesiydi. Kardeşleri Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli olarak biliniyor. Ailenin en tanınmış ismi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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