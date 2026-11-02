Serpil Bahçeli Kimdir, Nereli ve Ne İş Yapıyordu? Devlet Bahçeli'nin Ablasının Hayatı

Serpil Bahçeli bankacılık sektöründe çalıştı. Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Bahçeli, emekli olduktan sonra Ankara'da özel bir yaşam sürdü. Serpil Bahçeli hiç evlenmedi ve uzun yıllar kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı.