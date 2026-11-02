2–8 Kasım 2026 Haftalık Numeroskobunuz: Doğum Sayına Göre Zenginlik ve Bereket Kapılarını Aç!

BEN BOLLUĞA, BEREKETE VE ZENGİNLİĞE LAYIĞIM!

EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALIYOR, KAZANCIMI BİLİNÇLE BÜYÜTÜYORUM!

HAYATIMA HAYIRLI İŞ FIRSATLARINI, MADDİ GÜVENİ VE BEREKETİ DAVET EDİYORUM!

PARAMI BİLGELİKLE YÖNETİYOR, REFAH İÇİNDE BİR GELECEK İNŞA EDİYORUM!

HAFTANIN UYGULAMASI

2–8 Kasım boyunca kendi doğum sayınızla başlayan sekansı günde 8 kez okuyun. Ardından olumlamanızı tekrarlayın ve maddi hedefiniz için her gün küçük de olsa somut bir adım atın.

UNUTMAYIN! BEREKET SADECE PARA KAZANMAK DEĞİL, SAHİP OLDUĞUNU KORUMAK, EMEĞİNİN DEĞERİNİ BİLMEK VE GELECEĞİNİ GÜVENLE İNŞA ETMEKTİR!

ŞİMDİ YORUMLARDA BULUŞALIM!

DOĞUM SAYIN KAÇ?

2027 YILINA GİRERKEN EN BÜYÜK MADDİ NİYETİN NE?

EV, ARABA, YENİ İŞ, BORÇLARDAN KURTULMAK, BEREKETLİ KAZANÇ YOKSA MADDİ ÖZGÜRLÜK MÜ?

DOĞUM SAYINI VE NİYETİNİ YORUMLARA YAZ!

ASTRODEHA