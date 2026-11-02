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2–8 Kasım 2026 Haftalık Numeroskobunuz: Doğum Sayına Göre Zenginlik ve Bereket Kapılarını Aç!

etiket 2–8 Kasım 2026 Haftalık Numeroskobunuz: Doğum Sayına Göre Zenginlik ve Bereket Kapılarını Aç!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.11.2026 - 20:05
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HER DOĞUM SAYISININ BEREKET NİYETİ FARKLI! SENİN SAYIN HANGİSİ?

Numerolojide doğum sayımızın karakterimizi, yeteneklerimizi, para kazanma yaklaşımımızı ve hayattaki önceliklerimizi sembolik olarak temsil ettiğine inanılır.

2–8 Kasım 2026 haftasının bolluk ve bereket sayı sekansı 868428 olarak belirlendi. Bu hafta her doğum sayısını sekansın başına ekleyerek kişisel bir niyet çalışması oluşturuyoruz.

Doğum sayınızı bulmak için doğduğunuz günün rakamlarını toplayarak tek haneye indirin. Örneğin ayın 28'inde doğduysanız 2+8=10, 1+0=1. Doğum sayınız 1'dir.

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1 DOĞUM SAYISI – 1 8 6 8 4 2 8

1 DOĞUM SAYISI – 1 8 6 8 4 2 8

ZENGİNLİĞİN ANAHTARI CESARETİN VE LİDERLİĞİN!

Bu hafta kendi işini kurmak, yeni projelere başlamak, kariyerinde yükselmek ve yeteneklerini kazanca dönüştürmek için somut hedefler belirle. Başkalarının onayını beklemek yerine kendi potansiyeline güven.

Olumlaman: BEN GÜÇLÜYÜM, BAŞARILIYIM VE HAYIRLI KAZANÇ FIRSATLARINA AÇIĞIM!

2 DOĞUM SAYISI – 2 8 6 8 4 2 8

BEREKETİN DOĞRU ORTAKLIKLAR VE GÜVENİLİR İNSANLARLA BÜYÜSÜN!

Bu hafta iş birliklerine, ortak projelere ve maddi konularda denge kurmaya odaklan. Başkalarına destek olurken kendi emeğinin değerini unutma.

Olumlaman: HAYATIMA GÜVENİLİR İNSANLARI, HAYIRLI ORTAKLIKLARI VE BEREKETLİ KAZANÇLARI DAVET EDİYORUM!

3 DOĞUM SAYISI – 3 8 6 8 4 2 8

YETENEKLERİNİ GÖSTER, EMEĞİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜR!

İletişim, eğitim, sanat, ticaret ve yaratıcılık alanlarında kendini geliştirmeye odaklan. Fikirlerini hayata geçirirken kazancını doğru yönetmeyi de ihmal etme.

Olumlaman: YETENEKLERİM DEĞERLİ, EMEĞİM BEREKETLİ, BAŞARIYA GİDEN YOLUM AÇIK!

4 DOĞUM SAYISI – 4 8 6 8 4 2 8

KALICI ZENGİNLİK SAĞLAM TEMELLERLE İNŞA EDİLİR!

Bu hafta bütçeni düzenle, birikim hedeflerini gözden geçir ve geleceğini güvence altına alacak kararlar üzerinde düşün. Disiplinin ve sabrın en büyük gücün olsun.

Olumlaman: PARAMI BİLGELİKLE YÖNETİYOR, EMEĞİMLE GÜVENLİ VE BEREKETLİ BİR GELECEK KURUYORUM!

5 DOĞUM SAYISI – 5 8 6 8 4 2 8

DEĞİŞİME AÇIL, YENİ KAZANÇ YOLLARINI KEŞFET!

Ticaret, iletişim, yeni bağlantılar ve farklı gelir fırsatları üzerine düşün. Cesur ol fakat ani harcamalardan ve düşünmeden alınan finansal kararlardan uzak dur.

Olumlaman: HAYATIMA YENİ FIRSATLARI, BEREKETLİ İŞLERİ VE HAYIRLI KAZANÇLARI DAVET EDİYORUM!

6 DOĞUM SAYISI – 6 8 6 8 4 2 8

EVİNDE HUZUR, SOFRANDA BEREKET, KAZANCINDA İSTİKRAR OLSUN!

Aile, ev, gayrimenkul, güzellik ve hizmet alanlarıyla ilgili maddi hedeflerine odaklan. Sevdiklerini düşünürken kendi maddi güvenliğini de önemse.

Olumlaman: EVİM HUZURLA, SOFRAM BEREKETLE, HAYATIM SEVGİ VE HAYIRLI KAZANÇLARLA DOLSUN!

7 DOĞUM SAYISI – 7 8 6 8 4 2 8

BİLGİNİ, SEZGİNİ VE DENEYİMİNİ DEĞERE DÖNÜŞTÜR!

Araştırma, eğitim, danışmanlık ve uzmanlık gerektiren alanlarda kendini geliştirmeye odaklan. Maddi kararlarında yalnızca sezgilerine değil, gerçek verilere de güven.

Olumlaman: BİLGİMİ BAŞARIYA, EMEĞİMİ BEREKETE, FIRSATLARI HAYIRLI KAZANÇLARA DÖNÜŞTÜRÜYORUM!

8 DOĞUM SAYISI – 8 8 6 8 4 2 8

ZENGİNLİK, GÜÇ, BAŞARI VE MADDİ ÖZGÜRLÜK!

Numerolojide 8 sayısı maddi güç, yönetim, sorumluluk ve başarıyla ilişkilendirilir. Bu hafta kariyer hedeflerine, iş hayatına, birikimlerine ve uzun vadeli finansal planlarına özellikle odaklan.

Olumlaman: BEN BOLLUĞA, BEREKETE, BAŞARIYA VE EMEĞİMLE KAZANDIĞIM ZENGİNLİĞE LAYIĞIM!

9 DOĞUM SAYISI – 9 8 6 8 4 2 8

ESKİ MADDİ DÖNGÜLERİ KAPAT, YENİ BEREKETE YER AÇ!

Tamamlanmamış işlerini düzenle, gereksiz harcamalarını gözden geçir ve seni maddi olarak zorlayan alışkanlıklarını değiştirmeye niyet et. Geçmişin yüklerini geleceğine taşıma.

Olumlaman: MADDİ KAYGILARIMI BİLİNÇLE YÖNETİYOR, YENİ BAŞLANGIÇLARA VE HAYIRLI KAZANÇLARA AÇILIYORUM!

HAFTANIN ORTAK ZENGİNLİK VE BEREKET OLUMLAMASI

HAFTANIN ORTAK ZENGİNLİK VE BEREKET OLUMLAMASI

BEN BOLLUĞA, BEREKETE VE ZENGİNLİĞE LAYIĞIM!

EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALIYOR, KAZANCIMI BİLİNÇLE BÜYÜTÜYORUM!

HAYATIMA HAYIRLI İŞ FIRSATLARINI, MADDİ GÜVENİ VE BEREKETİ DAVET EDİYORUM!

PARAMI BİLGELİKLE YÖNETİYOR, REFAH İÇİNDE BİR GELECEK İNŞA EDİYORUM!

HAFTANIN UYGULAMASI

2–8 Kasım boyunca kendi doğum sayınızla başlayan sekansı günde 8 kez okuyun. Ardından olumlamanızı tekrarlayın ve maddi hedefiniz için her gün küçük de olsa somut bir adım atın.

UNUTMAYIN! BEREKET SADECE PARA KAZANMAK DEĞİL, SAHİP OLDUĞUNU KORUMAK, EMEĞİNİN DEĞERİNİ BİLMEK VE GELECEĞİNİ GÜVENLE İNŞA ETMEKTİR!

ŞİMDİ YORUMLARDA BULUŞALIM!

DOĞUM SAYIN KAÇ?

2027 YILINA GİRERKEN EN BÜYÜK MADDİ NİYETİN NE?

EV, ARABA, YENİ İŞ, BORÇLARDAN KURTULMAK, BEREKETLİ KAZANÇ YOKSA MADDİ ÖZGÜRLÜK MÜ?

DOĞUM SAYINI VE NİYETİNİ YORUMLARA YAZ!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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