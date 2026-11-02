2–8 Kasım 2026: Haftanın Yantrası Navagraha

DOKUZ GEZEGENİN KOZMİK GÜCÜ! KADERİNİZDE TEKRAR EDEN DÖNGÜLERİ FARK EDİN, HAYATINIZDA DENGEYE VE BEREKETE YER AÇIN!

HAYATINIZDA NEDEN BAZI OLAYLAR SÜREKLİ TEKRAR EDİYOR? NEDEN BAZEN NE KADAR ÇABALASANIZ DA İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ İLERLEMİYOR? AŞKTA, EVLİLİKTE, PARADA VE KARİYERDE YAŞADIĞINIZ ZORLUKLARIN ARDINDA DOĞUM HARİTANIZDAKİ GEZEGEN YERLEŞİMLERİNİN SEMBOLİK BİR ANLAMI OLABİLİR Mİ?

Vedik astrolojinin en dikkat çekici sembollerinden biri olan Navagraha Yantrası, dokuz gezegensel gücü tek bir bütün içerisinde temsil eden geleneksel bir kutsal geometrik düzenlemedir.

Navagraha kelimesi Sanskritçede dokuz graha anlamına gelir. Vedik astrolojide grahalar, insan yaşamının farklı alanlarını temsil eden göksel göstergelerdir. Bunlar Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu ve Ketu'dur. Rahu ve Ketu fiziksel gezegenler değil, Ay'ın yörüngesiyle ilişkili matematiksel düğüm noktalarıdır.

Navagraha Yantrası'nın temelinde, bu dokuz astrolojik gücün birbirleriyle uyum içinde çalışmasını dileme ve yaşamın farklı alanlarında denge oluşturma niyeti bulunur.

Vedik gelenekte yantralar yalnızca dekoratif objeler değildir. Meditasyon, dua, tefekkür ve manevi odaklanma çalışmalarında kullanılan geometrik sembollerdir. Navagraha Yantrası da kişinin kendi doğum haritasındaki güçlü ve zorlayıcı gezegensel temaları fark etmesine yardımcı olan sembolik bir araç olarak değerlendirilir.