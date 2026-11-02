Şamil Tayyar'ın Tarsus'ta Karşılaştığı Profesyonel Muhbir 2 Milyon Dolar Ödül Aldığını Söyledi
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Tarsus civarında tanıştığı 'profesyonel muhbir' ile yaşadığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar'ın anlattığına göre eski bir EPDK mühendisi olan kişi, akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağlıyor.
2 milyon dolar ödül kazanmış.
Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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