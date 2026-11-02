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Şamil Tayyar'ın Tarsus'ta Karşılaştığı Profesyonel Muhbir 2 Milyon Dolar Ödül Aldığını Söyledi

Şamil Tayyar'ın Tarsus'ta Karşılaştığı Profesyonel Muhbir 2 Milyon Dolar Ödül Aldığını Söyledi

Şamil Tayyar
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 20:21
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Tarsus civarında tanıştığı 'profesyonel muhbir' ile yaşadığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar'ın anlattığına göre eski bir EPDK mühendisi olan kişi, akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağlıyor.

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2 milyon dolar ödül kazanmış.

2 milyon dolar ödül kazanmış.

Tayyar, muhbirin önce kendisiyle 'kafa bulduğu' düşüncesine kapıldığını, ancak sohbet derinleşince anlatılanların 'hayali' olmadığına kanaat getirdiğini yazdı. Muhbirin 21 ihbarda bulunduğunu, bunlardan 8'inin sonuçlandığını ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar 'ödül' aldığını aktardı. Savcıları, KOM polislerini ve gümrük müfettişlerini yakından tanıyan muhbirin geçim kaynağının bu iş olduğunu da ekledi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

'Vatandaş dolaşıyor.

Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım.

Önce “kafa buluyor” sandım, kurcalayınca “hayali” olmadığına kanaat getirdim.

Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı.

Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş.

21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül”kazanmış.

İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor.

Ya şimdi işler nasıl?

Akaryakıt fiyatlarının artışından o da muzdarip olmuş:

“Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.”

Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum.

Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan.

Bu arada “fon esprisi” yapmadı ama “mücadeleni takip ediyorum” dedi.

Eyvallah.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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