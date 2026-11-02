Şamil Tayyar'ın Tarsus'ta Karşılaştığı Profesyonel Muhbir 2 Milyon Dolar Ödül Aldığını Söyledi

Tayyar, muhbirin önce kendisiyle 'kafa bulduğu' düşüncesine kapıldığını, ancak sohbet derinleşince anlatılanların 'hayali' olmadığına kanaat getirdiğini yazdı. Muhbirin 21 ihbarda bulunduğunu, bunlardan 8'inin sonuçlandığını ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar 'ödül' aldığını aktardı. Savcıları, KOM polislerini ve gümrük müfettişlerini yakından tanıyan muhbirin geçim kaynağının bu iş olduğunu da ekledi.