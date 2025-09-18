“Helikopter Para” Politikası Nedir, Hangi Ülkeler Denedi?
Ekonomide bazı kavramlar var ki adıyla bile merak uyandırıyor. “Helikopter para” bunların en eğlencelilerinden biri! Düşünsene, bir helikopter gökyüzünde süzülürken aşağıya para saçıyor... İnsanların ellerini uzatıp bu paraları topladığını hayal etmek bile keyifli. Tabii işin gerçeği biraz daha farklı, ama yine de mantık çok benzer. Ekonomiye hızla para enjekte etmek. Hazırsan, gel bu politikayı yakından inceleyelim.
Helikopter para nedir?
Neden helikopter para deniyor?
Helikopter para politikasının ekonomiye etkileri neler?
Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Japonya helikopter para politikasını masaya yatırıldı ama gökyüzünden serpilmedi.
ABD'den pandemi döneminde cebe düşen sürpriz para yağmuru.
