Haberler
Yaşam
Heidi'nin Memleketi: Nüfusu 200'ü Bulmayan Bu Köye Tek Ulaşım Aracı Teleferik

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 00:00

Heidi çizgi filmini bilir misiniz? Eminiz bu çizgi filmi izlerken Heidi'nin masumluğu kadar İsviçre'nin mükemmel doğası da sizi etkilemiştir. Sizi daha da etkileyecek olan bir şey daha var: Bu çizgi filmde gördükleriniz, sadece birer hayal ürünü değil, gerçek!

İsviçre Alpleri'ndeki Gimmelwald'da 130 kişi yaşıyor ve buraya yalnızca teleferikle ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

Heidi'nin memleketine hoş geldiniz: Gimmelwald!

Heidi isimli çizgi filmi izlediyseniz, İsviçre Alpleri’nin manzarasına alışkınsınızdır. Bu çizgi filmdeki eşsiz manzaralar, gerçeğinin yanında ise bir miktar sönük sönük kalıyor elbette. Bir fotoğrafını gördüğünüz bu minik yerleşim yeri ise Gimmelwald. Bir masaldan fırlamış gibi görünen Gimmelwald'da hiç motorlu araç yok. Yani sokaklarda sadece yürüyen insanları ve ara sıra karşınıza çıkan birkaç sevimli keçiyi göreceksiniz.

Pencerelerinden taşan çiçeklerle süslenen ahşap evler, sessiz ve huzurlu sokaklar... Burada Alp yaşamını sonuna kadar hissedebilirsiniz. Gimmelwald, Bern’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve Lauterbrunnen Vadisi’nin sonunda saklanmış gibi duruyor. Burada büyük müzeler, zincir mağazalar yok; her şey doğal, sade ve samimi. Bir de köylülerin evlerinin önüne kurduğu küçük tezgâhlar var; peynir, reçel ya da el yapımı küçük hediyelikler alabiliyorsunuz. İlginç olan ise, tezgâhlarda kimse yok, parayı bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz!

Peki motorlu araç giremiyorsa bu köye ulaşım nasıl sağlanıyor?

Gimmelwald’a motorlu bir araçla gidemezsiniz. Bu nedenle köye gitmek isteyenler, Stechelberg’deki teleferik hattını kullanmak zorunda. Interlaken’den teleferik istasyonuna arabayla ya da otobüsle yaklaşık 30 dakikada varıyorsunuz. Ardından beş dakikalık kısa bir teleferik yolculuğu ve kendinizi birden dağ köyünün ortasında buluyorsunuz!

Kış geldi mi, Gimmelwald bambaşka bir yüzünü gösteriyor. İsviçre’nin ünlü kayak alanlarına oldukça yakın olduğu için kayak tutkunları için harika bir durak oluyor. Stechelberg’den Mürren’e ve hatta daha yukarıdaki Schilthorn’a uzanan teleferik hattı, her seviyeden kayakçıya uygun pistlere kolay erişim sağlıyor. Bu yüzden burası, kış sporları için tercih edilen rotalardan biri hâline gelmiş. Hatta bazıları burayı sadece kayak için bile ziyaret ediyor, çünkü hem manzara hem de pistlerin gerçekten etkileyici olduğu aktarılıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
