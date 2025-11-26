Heidi'nin Memleketi: Nüfusu 200'ü Bulmayan Bu Köye Tek Ulaşım Aracı Teleferik
Heidi çizgi filmini bilir misiniz? Eminiz bu çizgi filmi izlerken Heidi'nin masumluğu kadar İsviçre'nin mükemmel doğası da sizi etkilemiştir. Sizi daha da etkileyecek olan bir şey daha var: Bu çizgi filmde gördükleriniz, sadece birer hayal ürünü değil, gerçek!
İsviçre Alpleri'ndeki Gimmelwald'da 130 kişi yaşıyor ve buraya yalnızca teleferikle ulaşım sağlayabiliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heidi'nin memleketine hoş geldiniz: Gimmelwald!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki motorlu araç giremiyorsa bu köye ulaşım nasıl sağlanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın