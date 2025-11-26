Heidi'nin Memleketi: Nüfusu 200'ü Bulmayan Bu Köye Tek Ulaşım Aracı Teleferik

Heidi isimli çizgi filmi izlediyseniz, İsviçre Alpleri’nin manzarasına alışkınsınızdır. Bu çizgi filmdeki eşsiz manzaralar, gerçeğinin yanında ise bir miktar sönük sönük kalıyor elbette. Bir fotoğrafını gördüğünüz bu minik yerleşim yeri ise Gimmelwald. Bir masaldan fırlamış gibi görünen Gimmelwald'da hiç motorlu araç yok. Yani sokaklarda sadece yürüyen insanları ve ara sıra karşınıza çıkan birkaç sevimli keçiyi göreceksiniz.

Pencerelerinden taşan çiçeklerle süslenen ahşap evler, sessiz ve huzurlu sokaklar... Burada Alp yaşamını sonuna kadar hissedebilirsiniz. Gimmelwald, Bern’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve Lauterbrunnen Vadisi’nin sonunda saklanmış gibi duruyor. Burada büyük müzeler, zincir mağazalar yok; her şey doğal, sade ve samimi. Bir de köylülerin evlerinin önüne kurduğu küçük tezgâhlar var; peynir, reçel ya da el yapımı küçük hediyelikler alabiliyorsunuz. İlginç olan ise, tezgâhlarda kimse yok, parayı bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz!