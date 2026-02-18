Heavy Metal Tarihinin En Güçlü ve Karakteristik Sesleri
Heavy metal sadece bir müzik türü değildir; aynı zamanda karakterdir, duruştur ve sestir. Öyle sesler var ki şarkının ilk notasından itibaren kim olduğunu anlıyorsun. İşte metal tarihine sadece şarkılarıyla değil, sesleriyle de hükmeden en iyi vokaller! 👇
1. Heavy metalin unutulmaz sesi: Ronnie James Dio!
2. Tizleriyle öne çıkan, Judas Priest’in efsane sesi: Rob Halford!
3. Manowar’ın 4 oktavlık sesi: Eric Adams!
4. Iron Maiden’a güç katan Bruce Dickinson!
5. Aerosmith’i Aerosmith yapan ses: Steven Tyler!
6. Black Sabbath’ın karanlık sesi: Ozzy Osbourne!
7. Metallica’nın sert ve tok sesi: James Hetfield!
8. Scorpions’ın melodik sesi: Klaus Meine!
9. Mercyful Fate’in efsanesi: King Diamond!
10. Skid Row’un unutulmaz vokali: Sebastian Bach!
