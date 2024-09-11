Hayatını Kurtaracak O Şey Ne?
Hayatını Kurtaracak O Şey Ne?
Kim demiş hayat kurtaran şey olmaz diye? Testin sonunda hayatını kurtaracak, kurtarmasa da hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir şey söylüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabahın erken saatlerinde uyanman gerekiyor diyelim. Uyandın ama aşırı uykusuzsun. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Güne başladın ama seni bekleyen tonlarca iş var. Nasıl hareket edersin diye sorsak?
3. E karnımız acıkmıştır şimdi! Öğle molanda neler yediğini öğrenebilir miyiz?
4. Sence sen pratik biri misin?
5. Bize yapabildiğin en iyi yemekleri sırala dersek, kaç yemek sıralarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın