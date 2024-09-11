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Hayatını Kurtaracak O Şey Ne?

etiket Hayatını Kurtaracak O Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 20:31

Kim demiş hayat kurtaran şey olmaz diye? Testin sonunda hayatını kurtaracak, kurtarmasa da hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir şey söylüyoruz!

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1. Sabahın erken saatlerinde uyanman gerekiyor diyelim. Uyandın ama aşırı uykusuzsun. Ne yaparsın?

2. Güne başladın ama seni bekleyen tonlarca iş var. Nasıl hareket edersin diye sorsak?

3. E karnımız acıkmıştır şimdi! Öğle molanda neler yediğini öğrenebilir miyiz?

4. Sence sen pratik biri misin?

5. Bize yapabildiğin en iyi yemekleri sırala dersek, kaç yemek sıralarsın?

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6. Hızlıca bir yemek yapmak istedin ama bütün aksilikler nedense seni buluyor diyelim. Yemek yapmaya devam eder misin?

7. Hayatını kurtaracak olan şeye yaklaştık bile! Evinde sık sık misafir ağırlar mısın?

8. Son sorudayız! Günün sonunda kendini nasıl ödüllendirirsin?

Pratik ölçü setleri!

Pratik ölçü setleri!

Verdiğin cevaplara göre, hayatını kurtaracak şey pratik mutfak ölçüm seti! Sen mutfakta her şeyi tam ölçüsünde yapmayı seviyorsun ve tariflere sadık kalmak senin için çok önemli. Bu ölçüm seti, malzemeleri doğru ve kolay bir şekilde ölçmeni sağlar, böylece yemeklerin her zaman mükemmel olur. Yaptığın her yemekte ölçüm hassasiyeti senin en büyük avantajın!

El yapımı kurutulmuş baharatlar!

El yapımı kurutulmuş baharatlar!

Verdiğin cevaplara göre, hayatını kurtaracak şey el yapımı baharat karışımları! Sen mutfakta lezzetleri zenginleştirmeyi ve yemeklere özel bir dokunuş katmayı seviyorsun. Kendi baharat karışımlarını hazırlamak, yemeklerine eşsiz bir tat katar ve seni mutfakta bir yıldız yapar. Baharat dolu kavanozlar, yemeklerine ve ruh haline renk katacak, mutfakta en büyük yardımcın olacak!

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Verdiğin cevaplara göre, hayatını kurtaracak şey kesinlikle Philips Çift Hazneli Airfryer! Sen mutfakta pratiklik ve hız arıyorsun. Bu çift hazneli Airfryer, aynı anda iki farklı yemeği yağsız ve mükemmel şekilde pişirme imkanı sunuyor. Hangi yemeği hazırlarsan hazırla, bu Airfryer sana hem geniş kapasitesi hem de hızlı pişirme özelliği ile büyük kolaylık sağlıyor. Kısacası mutfakta en büyük yardımcıların arasında yerini alacak!

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