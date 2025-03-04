onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sahurda Ne Yediğini Söyle, Seni Ne Kadar Tok Tutacağını Söyleyelim!

etiket Sahurda Ne Yediğini Söyle, Seni Ne Kadar Tok Tutacağını Söyleyelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 19:01

Ramazan ayında oruç tutarken gün boyu tok kalmanın sırrı, sahurda ne yediğinde gizli! Peki, senin sahur tercihlerin ne kadar etkili? Tokluk hissini maksimuma çıkaracak mı, yoksa günün ortasında miden guruldamaya mı başlayacak? Hemen soruları cevapla, sahurda ne yediğini söyle ve seni ne kadar tok tutacağını öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sahura kaçta kalkıyorsun?

2. Peki sahurda ilk olarak ne içersin?

3. Gelelim ana yemeğine! Bunlardan hangisi olur?

4. Ekmek olarak neyi tercih edersin?

4. Ekmek olarak neyi tercih edersin?

5. Ekmeğin yanında mutlaka bunlardan hangisini yersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir de protein kaynağı seç bakalım!

7. Peki ya tatlı?

8. Son olarak ne kadar yemek yersin?

Yediklerin seni fazlasıyla tok tutacak!

Sahur tercihlerine bakılırsa oldukça bilinçli ve dengeli besleniyorsun. Protein, tam tahıllar ve su tüketimine dikkat ediyorsun. Bu sayede gün boyu enerjik kalacak ve açlık hissini minimumda tutacaksın. Seçimlerin tok tutma konusunda oldukça etkili! Enerjin yerinde, baş ağrısız ve rahat bir oruç günü seni bekliyor. Bu şekilde devam edersen iftara kadar hiç zorlanmadan dayanabilirsin.

Orta şekerli bir tokluk seni bekliyor!

Seçimlerin fena değil, ama daha tok tutacak alternatifleri tercih edebilirsin. Özellikle şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak daha uzun süre tok kalabilirsin. Orta derecede enerjik olacaksın ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz açlık hissedebilirsin. Ufak değişikliklerle daha dengeli bir sahur yapman mümkün. Daha fazla protein ve lif ekleyerek bu hissi olabildiğince azaltmalısın.

Çabucak acıkacaksın!

Sahur tercihlerine göre maalesef günün erken saatlerinde acıkmaya başlayabilirsin. Şekerli ve hızlı sindirilen gıdalar seni pek tok tutmaz. Enerjin çabuk düşer ve susuzluk hissi yaşarsın. Daha tok tutan alternatiflerle bu durumu iyileştirebilirsin. Özellikle protein, tam tahıllar ve bol su ile daha uzun süre tok kalırsın. Bir dahaki sahurda daha akıllıca seçimler yapmayı denemelisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın