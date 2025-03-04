Sahurda Ne Yediğini Söyle, Seni Ne Kadar Tok Tutacağını Söyleyelim!

Ramazan ayında oruç tutarken gün boyu tok kalmanın sırrı, sahurda ne yediğinde gizli! Peki, senin sahur tercihlerin ne kadar etkili? Tokluk hissini maksimuma çıkaracak mı, yoksa günün ortasında miden guruldamaya mı başlayacak? Hemen soruları cevapla, sahurda ne yediğini söyle ve seni ne kadar tok tutacağını öğren!