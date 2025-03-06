Takımını Desteklemek İçin İstanbul’a Gelen Rangers FC Taraftarı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Takımını Desteklemek İçin İstanbul’a Gelen Rangers FC Taraftarı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
İstanbul’da bugün oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Rangers FC taraftarı Christopher Potter, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Potter yolun karşısına geçerken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü. Ardından başka bir araç Potter’ın üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, her iki sürücü de gözaltına alındı.
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Geçtiğimiz gün, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
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Bugün Beşiktaş'ta oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, yolun karşısına geçmeye çalışırken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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