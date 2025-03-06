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Takımını Desteklemek İçin İstanbul’a Gelen Rangers FC Taraftarı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Takımını Desteklemek İçin İstanbul’a Gelen Rangers FC Taraftarı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 14:33

İstanbul’da bugün oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Rangers FC taraftarı Christopher Potter, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Potter yolun karşısına geçerken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü. Ardından başka bir araç Potter’ın üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, her iki sürücü de gözaltına alındı.

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Geçtiğimiz gün, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bugün Beşiktaş'ta oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, yolun karşısına geçmeye çalışırken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü.

Bugün Beşiktaş'ta oynanacak Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, yolun karşısına geçmeye çalışırken önce bir aracın çarpması sonucu yere düştü.

Ardından, başka bir araç Potter’ın üzerinden geçti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Christopher Potter'ın, otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki sürücü de gözaltına alındı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Fenerbahçe Spor Kulübü de taziye mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü de taziye mesajı yayınladı.

Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz



Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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