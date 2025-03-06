Yeni Şafak Gazetesi, Fenerbahçe Antrenman Tesislerine Alınmadı
Yeni Şafak Gazetesi, Fenerbahçe Antrenman Tesislerine Alınmadı
Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda Yeni Şafak ekibi antrenman tesisine alınmadı. Antrenman için tesise alınmayan ekip tesisin yakınındaki bir binanın balkonundan çekim yaptı.
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Yeni Şafak gazetesi ekibi, dün yapılan Fenerbahçe antrenmanında tesislere alınmadı.
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İşte Yeni Şafak’ın paylaştığı o anlar:
Yeni Şafak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi etiketleyerek açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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