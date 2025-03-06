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Yeni Şafak Gazetesi, Fenerbahçe Antrenman Tesislerine Alınmadı

Yeni Şafak Gazetesi, Fenerbahçe Antrenman Tesislerine Alınmadı

Fenerbahçe Yeni Şafak
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 09:11

Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda Yeni Şafak ekibi antrenman tesisine alınmadı. Antrenman için tesise alınmayan ekip tesisin yakınındaki bir binanın balkonundan çekim yaptı. 

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Yeni Şafak gazetesi ekibi, dün yapılan Fenerbahçe antrenmanında tesislere alınmadı.

Yeni Şafak gazetesi ekibi, dün yapılan Fenerbahçe antrenmanında tesislere alınmadı.

Yaptığı haberler nedeniyle kulüp tarafından girişleri engellenen Yeni Şafak ekibi  tesislerin yakınındaki bir binanın balkonundan çekim yaptı.

İşte Yeni Şafak’ın paylaştığı o anlar:

Yeni Şafak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi etiketleyerek açıklama yaptı.

Yeni Şafak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi etiketleyerek açıklama yaptı.

Yeni Şafak açıklamasında “Siz engelleseniz de biz bizi takip edenler için çalışmaya devam edeceğiz. Antrenmanın 15 dakikası basına açık olmasına rağmen şirketimize karşı uygulanan “sansür” nedeniyle ekibimiz çalışmayı dışarıdan takip etmiştir” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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