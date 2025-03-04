Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Köfte ve Çıtır Yufka Parçaları Nasıl Yapılır?

Airfryer ile pratik ve lezzetli bir köfte yapmaya ne dersiniz? Üstelik içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır! Yanında Airfryer’da hazırlayacağınız çıtır yufka parçalarıyla bu tarif, hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak sofranızı şenlendirecek. İşte kolayca yapabileceğiniz sodalı köfte ve çıtır yufka parçaları tarifi! 👇