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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Köfte ve Çıtır Yufka Parçaları Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Köfte ve Çıtır Yufka Parçaları Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 19:31

Airfryer ile pratik ve lezzetli bir köfte yapmaya ne dersiniz? Üstelik içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır! Yanında Airfryer’da hazırlayacağınız çıtır yufka parçalarıyla bu tarif, hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak sofranızı şenlendirecek. İşte kolayca yapabileceğiniz sodalı köfte ve çıtır yufka parçaları tarifi! 👇

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Airfryer'da Sodalı Köfte ve Çıtır Yufka Parçaları Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Sodalı Köfte ve Çıtır Yufka Parçaları Nasıl Yapılır?

Çıtır Yufka Yatağında Köfte

Malzemeler

  • 1 adet yufka

  • Sıvı yağ

Köftesi için;

  • 500 gr dana kıyma

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yumurta

  • 5 YK galeta unu

  • 100 ml soda

  • 1/2 TK tuz

  • 1/4 TK karabiber

  • 1/2 TK pul biber

  • 1/2 TK kimyon

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

Servis için;

  • Yoğurt

  • Pul biberli tereyağı

Hazırlanışı

1. Köfte için bütün malzemeleri bir kapta iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parça alıp şekil verin. 

2. Yufkaları da ince uzun kesin ve yağ sürün. Videodaki gibi şekil verin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
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