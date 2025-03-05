Airfryer ile Dakikalar İçinde Hazır! Ramazan’da Mutlaka Denemeniz Gereken 12 Sağlıklı Tarif
Airfryer ile Dakikalar İçinde Hazır! Ramazan’da Mutlaka Denemeniz Gereken 12 Sağlıklı Tarif
Bu Ramazan ne pişirsem derdini sonlandırmaya geliyoruz. Elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer olduğu sürece hem tarifler ışık hızında hazırlanacak hem de normalden daha lezzetli pişecek. Ramazan'da kilo alma derdi de onunla ortadan kalkacak. Çünkü yağ kullanmadan ve besin değerini koruyarak hazırlanan öğünler, sizi tüm gün tok tutarken sağlığınızı da destekleyecek.
Hızlı, doyurucu ve bir o kadar leziz tarifler denemeye hazırsanız haydi mutfağa! 👇👇👇
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1. Izgara Hindi Köfte ve Izgara Sebze Mantar
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2. Sebzeli Kuzu Pirzola
3. Kinoa ve Sebzeli Köfte ve Çıtır Kabak Dilimleri
4. Levrek Fileto ve Zeytinyağlı Havuç
5. Patates Püreli Tavuk
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6. Acılı Misket Köfte ve Taze Sebze Çubukları
7. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Spesiyal Sebze Yemeği
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