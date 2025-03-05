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Airfryer ile Dakikalar İçinde Hazır! Ramazan’da Mutlaka Denemeniz Gereken 12 Sağlıklı Tarif

etiket Airfryer ile Dakikalar İçinde Hazır! Ramazan’da Mutlaka Denemeniz Gereken 12 Sağlıklı Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 19:01

Bu Ramazan ne pişirsem derdini sonlandırmaya geliyoruz. Elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer olduğu sürece hem tarifler ışık hızında hazırlanacak hem de normalden daha lezzetli pişecek. Ramazan'da kilo alma derdi de onunla ortadan kalkacak. Çünkü yağ kullanmadan ve besin değerini koruyarak hazırlanan öğünler, sizi tüm gün tok tutarken sağlığınızı da destekleyecek. 

Hızlı, doyurucu ve bir o kadar leziz tarifler denemeye hazırsanız haydi mutfağa! 👇👇👇

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1. Izgara Hindi Köfte ve Izgara Sebze Mantar

1. Izgara Hindi Köfte ve Izgara Sebze Mantar

Ramazan'da hem protein almak hem de hafif besinler tüketmek çok önemli. Neyse ki Philips Çift Hazneli Airfryer'ın mükemmel ızgara deneyimi sunan pişirme modları sayesinde bu isteğinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 🤗

Izgara Hindi Köfte 

Malzemeler:

  • 500 gram hindi kıyması

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Hindi kıymasını, rende soğanı, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını ve baharatları geniş bir kasede karıştırın. Tüm malzemelerin iyice harmanlandığından emin olun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köfte şekline getirin. Köfteleri eşit hazırlarsanız hepsinin aynı şekilde pişeceğinden emin olabilirsiniz.

  • Cihazın büyük haznesine hazırladığınız köfteleri yerleştirin ve 190°C'de 12-15 dakika pişirin. 

Izgara Sebze Mantar

Malzemeler:

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı dolmalık biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Soğanı kabuğunu soyarak halka halka doğrayın. Tüm malzemeleri zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın. Damak zevkinize göre diğer baharatlardan da ilave edebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açın, içine sebzeleri dökün ve dijital menüden 15 dakika 200°C ayarı yapıp cihazı başlatın.

2. Sebzeli Kuzu Pirzola

2. Sebzeli Kuzu Pirzola

Tüm ailenize yetecek kadar yemek hazırlamak ve uzun süre tok kalmak mı istiyorsunuz? Philips Çift Hazneli Airfryer'ın, etlerin içini sulu sulu ve yumuşak bırakan, ısının her tarafa eşit dağılmasını sağlayan pişirme teknolojisi çok hoşunuza gidecek. Çünkü sadece birkaç tuşa basarak etinizi istediğiniz kıvamda pişirebilecek, üstelik geniş kapasiteden faydalanarak herkesi doyuracak kadar tarif hazırlayabileceksiniz. 🥰

Malzemeler:

  • 4 adet kuzu pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı taze biberiye

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet patlıcan (dilimlenmiş)

Yapılışı:

  • Kuzu pirzolaları bir kasede zeytinyağı, taze biberiye, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle ovalayın. Bu işlem, pirzolaların daha aromatik ve yumuşak olmasını sağlayacak.

  • Kırmızı biber, yeşil biber ve patlıcanı dilimleyin. Ardından üzerlerine biraz zeytinyağı ve tuz serpin. 

  • Bir kasede doğranmış domatesi ve ince ince dilimlediğiniz kırmızı soğanı karıştırın. 

  • Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi kullanarak sos yapın ve domatesli soğanlı salatayla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine, hazırladığınız kuzu pirzolalarını ve sebzeleri yerleştirin. Airfryer'ınızı 190°C'ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin.

Eviniz iftara ne kadar kalabalık olacaksa o kadar malzeme kullanabileceğinizi unutmayın. Örneğin; bu tarifi, malzemelerini artırarak her iki haznede pişirebilir, böylece tek seferde çok daha fazla yemek hazırlayabilirsiniz. 🧡

3. Kinoa ve Sebzeli Köfte ve Çıtır Kabak Dilimleri

3. Kinoa ve Sebzeli Köfte ve Çıtır Kabak Dilimleri

İftar yemekleri de gayet sağlıklı olabilir ve vejetaryen beslenme biçimine uyum sağlayabilir. Eğer akşamı hafif geçirmek ama gün içinde de acıkmamak istiyorsanız, işte midenizi hiç yormayacak o fit tarif! 💚

Kinoa ve Sebzeli Köfte

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pişmiş kinoa

  • 250 gr kıyma (tercihen az yağlı)

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 1 doğranmış soğan

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

  • Karışımdan parçalar koparıp köfte şekilleri oluşturun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yan yana yerleştirin. 

  • Dijital menüyü kullanarak hazne için 200°C, 20 dakika ayarı yapın ve köfteleri üzerleri kızarana kadar pişirin.

Çıtır Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları ince dilimler halinde kesin. Dilimler ne kadar ince olursa kabaklarınız da o kadar çıtır pişer.

  • Galeta unu, rendelenmiş parmesan, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Kabak dilimlerini bu karışıma bulayın.

  • Hazırladığınız kabak dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın. 180°C'de 10-12 dakika pişirin.

4. Levrek Fileto ve Zeytinyağlı Havuç

4. Levrek Fileto ve Zeytinyağlı Havuç

Sağlıklı yaşam için haftada en az 1 kez balık yemek şart. Bu nedenle Ramazan boyunca balık tariflerinden bol bol faydalanmak isteyebilirsiniz. İşte balığı kokusuz, fit ve enfes pişirmek isteyenlere harika bir öneri! 😍

Levrek Fileto

Malzemeler:

  • 1 kg fileto

  • 1 soğan

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 5 defne yaprağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam sumak tozu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

  • Balıkları temizledikten sonra baharatlarla ve zeytinyağıyla harmanlayın. Bu aşamada balıkları marinasyon sosunda ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar leziz bir sonuç elde edersiniz.

  • Yeterince bekleyen balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin ve 200°C'de 13-15 dakika pişirin.

Zeytinyağlı Havuç

Malzemeler:

  • 2 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber ve kekik

Yapılışı:

  • Havuçları yıkayın, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Ardından zeytinyağı, tuz ve kekik ile harmanlayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açın, içine havuçları dökün ve dijital menüden 15 dakika 200°C ayarını yapıp cihazı başlatın.

Bu aşamada cihazın kopyalama özelliğinden faydalanabilir, tek seferde iki hazne için de aynı ayarı yapabilirsiniz. Böylece hem vakitten kazanır hem de harika sonuçları garantilersiniz. 🤩

5. Patates Püreli Tavuk

5. Patates Püreli Tavuk

Tam olarak kıvamında pişmiş, yumuşacık tavuk sote ve altında patates püresiyle enfes bir iftar menüsü hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış

  • 2 tatlı patates, haşlanmış ve püre haline getirilmiş

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin.

  • Hazneyi 200°C’ye ayarlayıp tavukları 15 dakika pişirin, ara ara kontrol ederek pişirme süresini düzenleyebilirsiniz. 

  • Servis tabağına patates püresini yayın, üzerine tavukları ekleyin, yanına dilediğiniz pilav veya salatayla birlikte tüketin.

Tavukların dışını çıtır çıtır ve içini sulu yapan pişirme teknolojisi sizi çok şımartacak. 😋

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6. Acılı Misket Köfte ve Taze Sebze Çubukları

6. Acılı Misket Köfte ve Taze Sebze Çubukları

Misket köfte lezzetine bayılıyorsanız bir de Philips Çift Hazneli Airfryer farkıyla denemelisiniz. Köfteleri tam kıvamında pişirerek, yanına da çıtır çıtır fit sebzeler ekleyerek aşırı sağlıklı bir iftar menüsü hazırlayabilirsiniz. 🤤

Acılı Misket Köfte

Malzemeler:

  • 500 gr kıyma (tercihen dana veya kuzu)

  • 1 küçük soğan, rendelenmiş

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tatlı paprika

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kıymayı bir kasede soğan, sarımsak, maydanoz, pul biber, paprika, kimyon, yumurta, galeta unu, tuz ve karabiberle yoğurun. 

  • Karışımdan küçük parçalar kopararak köfteler yapın ve bu köfteleri büyük hazneye tek sıra halinde dizin.

  • Menüden 200°C, 15 dakika ayarı yaparak pişmeye bırakın.

Taze Sebze Çubukları

Malzemeler:

  • 1 havuç, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 salatalık, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 kabak, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayın, kabuklarını soyun ve uzun uzun doğramaya başlayın. Tüm malzemeleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Baharatlı sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın, içine sebzeleri dökün ve 200°C'de 15 dakika pişirin.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde tüm sebzeleriniz çıtır çıtır ve fit pişecek. Üstelik bu sırada her iki haznedeki tariflerin kokusu birbirine asla geçmeyecek. 🥳

7. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Spesiyal Sebze Yemeği

7. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Spesiyal Sebze Yemeği

İftar menüsünde biraz farklı bir tat arıyorsanız, bal ve hardalla harmanlanmış tavuk göğsü çok hoşunuza gidecek. Yanına da şipşak yapacağınız bir sebze yemeği ile günü gayet tok ve rahat geçirebilirsiniz.

Tavuk Göğsü

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk but 

  • 2 yemek kaşığı bal 

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Bal, hardal, zeytinyağı ve baharatları karıştırıp sosunuzu hazırlayın. Tavukları sos ile kaplayın.

  • Soslanan tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznelerinden uygun olanına alıp 200°C'de 20 dakika pişirin. 

  • Üzerleri kızarında servis tabağına alın.

Sebze Yemeği

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 domates

  • 400 gr domates sos

  • 100 ml su

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 0,25 çay kaşığı kırmızı biber tozu

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yıkayın, soyun, ince ince veya halka halka doğrayın. 

  • Patlıcan, kabak ve domatesleri bir kaba alıp sarımsak, domates sos, tuz ve diğer baharatlarla harmanlayın.

  • Harmanlanan sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir pişirme kabına yan yana dizin.

  • 140°C, 60 dakika ayarıyla pişmeye bırakın.

Süre sonunda ister hemen servis tabağına alın, ister cihazın sıcak tutma özelliğinden faydalanarak sonra yemek üzere bekletin. Tercih tamamen size kalmış. 😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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