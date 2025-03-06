Kanadalıların Boykot Konusunda Daha Bir Fırın Ekmek Yemesi Gerektiğini Gösteren Kişiler

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğuna yeniden ve daha güçlü oturması dünyada da domino taşı etkisi yarattı. Oval ofise yerleşir yerleşmez agresif bir politika sergileyeceği düşünülen 47. ABD Başkanı beklentileri boş çıkarmadı. Özellikle komşu ülkelere sert söylemlerde bulundu.

Özellikle geçtiğimiz gün kuzey komşusuna tehditler savuran Trump'ın bu tutumu Kanada'da da tepkilere neden oldu. Hatta bir işletme Americano ismi verilen kahvenin adını Canadiano olarak değiştirdi. Tabii Kanadalıların boykot konusunda bizden öğrenmesi gereken çok şey var.