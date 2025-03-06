Kanadalıların Boykot Konusunda Daha Bir Fırın Ekmek Yemesi Gerektiğini Gösteren Kişiler
Kanadalıların Boykot Konusunda Daha Bir Fırın Ekmek Yemesi Gerektiğini Gösteren Kişiler
Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğuna yeniden ve daha güçlü oturması dünyada da domino taşı etkisi yarattı. Oval ofise yerleşir yerleşmez agresif bir politika sergileyeceği düşünülen 47. ABD Başkanı beklentileri boş çıkarmadı. Özellikle komşu ülkelere sert söylemlerde bulundu.
Özellikle geçtiğimiz gün kuzey komşusuna tehditler savuran Trump'ın bu tutumu Kanada'da da tepkilere neden oldu. Hatta bir işletme Americano ismi verilen kahvenin adını Canadiano olarak değiştirdi. Tabii Kanadalıların boykot konusunda bizden öğrenmesi gereken çok şey var.
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Donald Trump son günlerde 82 Kanada, 83 Grönland, 84 Meksika modunu açmış durumda.
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Kanadalı bir işletmeci de tepki olarak Americano ibaresini Canadiano olarak değiştirdi.
Bu kısa kesit ülkemizde de epey konuşuldu.
Ancak yakın tarihinde pek uluslararası gerginliğe şahit olmayan Kanada halkının bizden öğrenmesi gereken çok şey var.
Öneriler de geldi!
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Bu da unutulmazlar arasındaydı...
Daha yeniler...
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Sizin aklınıza gelen uluslararası tepkiler hangileri?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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