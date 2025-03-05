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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Glutensiz Ekmek ve Sucuk Kavurma Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Glutensiz Ekmek ve Sucuk Kavurma Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 19:31

Glutensiz besleniyor ama evde pratik ve lezzetli bir ekmek yapmak mı istiyorsunuz? Airfryer tam da bunun için harika bir seçenek! Yanında sucuk kavurma ile kahvaltı sofralarınıza müthiş bir lezzet katmaya hazır olun. İşte adım adım tarifi!

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Airfryer'da Glutensiz Ekmek ve Sucuk Kavurma Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Glutensiz Ekmek ve Sucuk Kavurma Nasıl Yapılır?

Glutensiz Ekmek

Malzemeler

  • 1 SB kırmızı mercimek(3 saat suda bekletilmiş)

  • 3 YK tahin

  • 2 YK zeytinyağı

  • 3 adet yumurta

  • 3 YK lor peyniri

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1 ÇK tuz

  • 1 ÇK pul biber

  • 1 ÇK kekik

Hazırlanışı

1. Kırmızı mercimekleri 3 saat suda bekletin. Daha sonra bütün malzemeleri blenderdan geçirin. 

2. Muffin kalıplarını yağlayın ve paylaştırın. Hamurişi ayarında pişirin.

Sucuk Kavurma

Malzemeler

  • 250 gram sucuk

  • 2 adet soyulmuş domates

  • 2 tane yeşil biber

  • 1 tane kırmızı kapya biber

  • 2 TK yağ

Hazırlanışı

1. Biberleri ve yağı güveç kabında karıştırın. 180 derecede 10 dakika pişirin. Üzerine sucukları dizin. 

2. Domatesleri serpin ve 10 dakika daha pişirip servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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