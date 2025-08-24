onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Hayatını Kolaylaştıracak Bir Öneri Veriyoruz!

etiket Hayatını Kolaylaştıracak Bir Öneri Veriyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.08.2025 - 10:31

Hepimizin hayatı zor. Hem iş hem ev derken dengeyi kurmak da çok zor oluyor. İşlerin arasında koştururken ne zaman ne enerji yetiyor bazen. Bu kadar yoğunluğun arasında işte tam sana göre hayat kolaylaştırıcı bir tavsiyemiz var! Ne bu tavsiyemiz merak ediyorsan öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç ve başlayalım...

2. Sırada yaşın var!

3. Temizlik planın nedir genelde?

4. Bu evlerden hangisi ideal ev tanımına uyuyor?

5. Evinle ilgili katlanamadığın şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir Pazar günü evdesin. Günün nasıl geçiyor?

7. Evine biri geleceğini duyunca ilk düşüncen ne olur?

8. Toplamayı en sevdiğin yer neresi?

9. Evde her gün süpürge çalışıyor mu?

10. Bir elektronik alet bozulduğunda ne yaparsın?

Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips Aqua Trio 9000!

Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips Aqua Trio 9000!

Sen ev temizliğinden yılmışsın. Evi süpürüp silmeden duramıyorsun. Ama tabii ki çok yorucu oluyor. Bunun için sana işini kolaylaştıracak bir dikey süpürge lazım. Ama öyle herhangi bir dikey süpürge değil, Philips Aqua Trio 9000 lazım. Yüksek performansıyla işi kolaylaştıran Aqua Trio 9000 hem süpürüyor hem siliyor. Islak ve kuru temizleme yaptığı için işini yarıya indiriyor. 3 ayrı temizleme modu, farklı temizlik ihtiyaçlarına göre süpürmeye yardımcı oluyor. LCD akıllı ekranında tüm bilgileri görmek mümkün. El tipi süpürgeye dönüştürerek girilemeyen yerlere bile rahatça girebilirsin. Az efor, çok temizlik aradığın için tavsiyemiz sana bu dikey süpürge.

Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips 2000 Serisi Robot Süpürge!

Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips 2000 Serisi Robot Süpürge!

Sen temiz ev seviyorsun ama temizlik yapmayı sevmiyorsun. Ayrıca temizlik yapmaya vaktin de yok zaten. Bu yüzden sana Philips 2000 Serisi lazım. Tek şarjla 130 dakikaya kadar temizleyebildiği için tüm evi rahatlıkla süpürüp siliyor. Hem kuru hem ıslak temizleme yapıyor, yani evin hep tertemiz! HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol mümkün. Yani evde olmasan bile evin temizleniyor. İstasyonu sayesinde 70 gün boyunca temizlemeden kullanılabiliyor.  Zahmetsiz temizlik arayan senin gibiler için Philips 2000 Serisi ideal. Sen kahveni yudumlarken evin temizlensin istiyorsan robot süpürge hayatını kolaylaştıracak, bu kesin!

Senin hayatını kolaylaştıracak şey modüler saklama sistemleri!

Senin evde düzene ihtiyacın var. Evin her köşesi sürekli dağılıyor. O yüzden modüler sistemler tam senlik aslında. Sen evin dağınıklığından nefret ediyorsun ama toplamak için ne zamanın ne de gücün var. İşte bu saklama sistemleri evin düzenli olmasını sağlıyor. Her şeyin bir yeri olursa evde dağınıklık olmaz kısaca. Sana yer kazandıracak modüler saklama sistemleri aynı zamanda evi ferah hale getiriyor. Evin düzeldikçe sen de rahatlayacaksın, inan bize!

Senin hayatını kolaylaştıracak şey akıllı aydınlatma sistemleri!

Sen evinin moduna göre olmasını çok seviyorsun. Yani anlık moduna göre ortamın da değişmeli. Çünkü senin için ev, sadece barınma ihtiyacını karşıladığın bir yer değil. Senin ruh halini yansıtan bir yer aynı zamanda. O yüzden akıllı aydınlatma sistemleri ile kendi moduna göre evinin ışığını ayarlayabiliyorsun. Akıllı sistemler sadece ışıkları değiştirmiyor. Parlaklığını, rengini ve zamanlamasını ayarlamanı sağlıyor. Parti modundaysan daha hareketli bir ortam ayarlayabilirsin mesela. Ya da modun düşükse ışıkları kısıp içine kapanabilirsin. Yani evinin atmosferini ayarlamak senin elinde!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın