Hayatını Kolaylaştıracak Bir Öneri Veriyoruz!
Hepimizin hayatı zor. Hem iş hem ev derken dengeyi kurmak da çok zor oluyor. İşlerin arasında koştururken ne zaman ne enerji yetiyor bazen. Bu kadar yoğunluğun arasında işte tam sana göre hayat kolaylaştırıcı bir tavsiyemiz var! Ne bu tavsiyemiz merak ediyorsan öğrenelim...
1. Cinsiyetini seç ve başlayalım...
2. Sırada yaşın var!
3. Temizlik planın nedir genelde?
4. Bu evlerden hangisi ideal ev tanımına uyuyor?
5. Evinle ilgili katlanamadığın şey ne?
6. Bir Pazar günü evdesin. Günün nasıl geçiyor?
7. Evine biri geleceğini duyunca ilk düşüncen ne olur?
8. Toplamayı en sevdiğin yer neresi?
9. Evde her gün süpürge çalışıyor mu?
10. Bir elektronik alet bozulduğunda ne yaparsın?
Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips Aqua Trio 9000!
Senin hayatını kolaylaştıracak şey Philips 2000 Serisi Robot Süpürge!
Senin hayatını kolaylaştıracak şey modüler saklama sistemleri!
Senin hayatını kolaylaştıracak şey akıllı aydınlatma sistemleri!
Test
