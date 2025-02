Bu kişi, belki de ilk aşkınız, ilk göz ağrınız. Onunla geçirdiğiniz her anı, her dakikayı hala hatırlıyor, onunla yaşadığınız her anı özlemle anıyorsunuz. Onunla ilk kez el ele tutuştuğunuzda hissettiğiniz o sıcaklık, ilk kez onunla öpüştüğünüzde hissettiğiniz o heyecan, hala kalbinizin en derin köşelerinde yaşıyor. Onunla geçirdiğiniz her an, hayatınızın en değerli anıları arasında yer alıyor.

Hayatında İz Bırakacak Kişi Kim?

Haydiii!