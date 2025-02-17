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Hayatında İz Bırakacak Kişi Kim?

Hayatında İz Bırakacak Kişi Kim?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.02.2025 - 15:01

Bu kişi, belki de ilk aşkınız, ilk göz ağrınız. Onunla geçirdiğiniz her anı, her dakikayı hala hatırlıyor, onunla yaşadığınız her anı özlemle anıyorsunuz. Onunla ilk kez el ele tutuştuğunuzda hissettiğiniz o sıcaklık, ilk kez onunla öpüştüğünüzde hissettiğiniz o heyecan, hala kalbinizin en derin köşelerinde yaşıyor. Onunla geçirdiğiniz her an, hayatınızın en değerli anıları arasında yer alıyor.

Hayatında İz Bırakacak Kişi Kim?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Hayatında kimseyi kaybetmek istemediğinde hangi özelliğine tutulursun?

3. Hayatında kimseyi kaybetmek istemediğinde hangi özelliğine tutulursun?

4. Bir ilişkinin uzun süreli olmasını sağlamak için ne yapmak gerekir?

4. Bir ilişkinin uzun süreli olmasını sağlamak için ne yapmak gerekir?

5. Bir ilişkinin en zor yönü nedir?

5. Bir ilişkinin en zor yönü nedir?
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6. Bir ilişkiyi güçlü tutmanın sırrı nedir?

6. Bir ilişkiyi güçlü tutmanın sırrı nedir?

7. Birini unutmak senin için zor mu?

8. Bir ilişkide en çok ne tür bir bağ kurmayı istersin?

8. Bir ilişkide en çok ne tür bir bağ kurmayı istersin?

9. Peki insanlara kaç kere daha şans verirsin?

9. Peki insanlara kaç kere daha şans verirsin?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

Hayatında iz bırakacak kişi;👇

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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