Hangi Yerli Diziye Bir Sezon Daha Eklenmesini İsterdiniz?

Belki de sizi ekrana kilitleyen, her bölümünün sonunda 'bir daha ki bölüm ne zaman?' diye merakla beklediğiniz, karakterlerine aşık olduğunuz bir dizi vardır. Belki de finaliyle sizi hayal kırıklığına uğratan ve 'keşke bir sezon daha olsaydı' dediğiniz bir dizi...

Hangi Diziye Bir Sezon Daha Eklenmesini İsterdiniz?

Haydiii!