Havluların Üzerindeki Çizgi Tasarımı Ne İşe Yarıyor? O Şeritler Sadece Süs Değilmiş!

En çok gerilmeye maruz kalan bölgelerde yer alan bu sıkı dokular, havlunun çözülmesini ve yıpranmasını engelleyerek ürün ömrünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Tekstil mühendislerine göre, bordür kalitesi bir havlunun ne kadar uzun süre dayanacağının en somut göstergesi kabul ediliyor.

Estetik görünümün ötesinde, bu çizgiler ev hanımları ve düzen tutkunları için de stratejik bir öneme sahip. Havlu katlama esnasında doğal bir referans çizgisi oluşturan bordürler, dolaplarda simetrik ve nizami bir görüntü elde edilmesine imkan tanıyor. Rulo yapılan havlularda ise kaymayı önleyerek dekoratif duruşu destekliyor.