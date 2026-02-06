Havluların Üzerindeki Çizgi Tasarımı Ne İşe Yarıyor? O Şeritler Sadece Süs Değilmiş!
Günlük hayatta banyo ve mutfakların vazgeçilmezi olan havluların üzerindeki yatay şeritlerin sırrı ortaya çıktı. Pek çok tüketicinin sadece görsel bir tasarım sanarak geçtiği, tekstil sektöründe 'bordür' olarak bilinen bu bölümlerin, aslında ürünün kullanım ömrünü belirleyen kritik mühendislik görevleri üstlendiği öğrenildi. Uzmanlar, bu şeritlerin havlunun dayanıklılığından formuna kadar birçok hayati işlevi olduğunu vurguluyor.
Havluların genel yapısını oluşturan yumuşak ve kabarık ilmekler, yüksek emicilik özelliği taşısa da yapısal olarak oldukça hassastır.
Özellikle yoğun kullanım ve sık yıkama gerektiren otel tipi tekstil ürünlerinde bu şeritlerin önemi daha da artıyor.
