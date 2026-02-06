onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havluların Üzerindeki Çizgi Tasarımı Ne İşe Yarıyor? O Şeritler Sadece Süs Değilmiş!

Havluların Üzerindeki Çizgi Tasarımı Ne İşe Yarıyor? O Şeritler Sadece Süs Değilmiş!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 12:13

Günlük hayatta banyo ve mutfakların vazgeçilmezi olan havluların üzerindeki yatay şeritlerin sırrı ortaya çıktı. Pek çok tüketicinin sadece görsel bir tasarım sanarak geçtiği, tekstil sektöründe 'bordür' olarak bilinen bu bölümlerin, aslında ürünün kullanım ömrünü belirleyen kritik mühendislik görevleri üstlendiği öğrenildi. Uzmanlar, bu şeritlerin havlunun dayanıklılığından formuna kadar birçok hayati işlevi olduğunu vurguluyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.goodhousekeeping.com/home...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havluların genel yapısını oluşturan yumuşak ve kabarık ilmekler, yüksek emicilik özelliği taşısa da yapısal olarak oldukça hassastır.

Havluların genel yapısını oluşturan yumuşak ve kabarık ilmekler, yüksek emicilik özelliği taşısa da yapısal olarak oldukça hassastır.

Yıkama ve kurutma işlemlerindeki yüksek ısı ile nem, kumaşın zamanla büzülmesine ve yamulmasına neden olur. Bordür bölgeleri ise bu noktada adeta bir 'iskelet' görevi görüyor. Sıkı ve düz dokuma tekniğiyle üretilen bu alanlar, havlunun dokusunu sabitleyerek kenarlardan çekmesini engelliyor ve ürünün yıllarca ilk günkü dikdörtgen formunu korumasını sağlıyor.

Özellikle yoğun kullanım ve sık yıkama gerektiren otel tipi tekstil ürünlerinde bu şeritlerin önemi daha da artıyor.

Özellikle yoğun kullanım ve sık yıkama gerektiren otel tipi tekstil ürünlerinde bu şeritlerin önemi daha da artıyor.

En çok gerilmeye maruz kalan bölgelerde yer alan bu sıkı dokular, havlunun çözülmesini ve yıpranmasını engelleyerek ürün ömrünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Tekstil mühendislerine göre, bordür kalitesi bir havlunun ne kadar uzun süre dayanacağının en somut göstergesi kabul ediliyor.

Estetik görünümün ötesinde, bu çizgiler ev hanımları ve düzen tutkunları için de stratejik bir öneme sahip. Havlu katlama esnasında doğal bir referans çizgisi oluşturan bordürler, dolaplarda simetrik ve nizami bir görüntü elde edilmesine imkan tanıyor. Rulo yapılan havlularda ise kaymayı önleyerek dekoratif duruşu destekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın