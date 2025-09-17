onedio
Hava Durumu Nasıl? Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Çakılacak! Kar Yağışı ve Sel Uyarısı Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2025 - 08:09

Balkanlar üzerinden yurda soğuk hava geliyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri yılın ilk karına yarın itibarıyla kavuşacak. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde kış havası etkili olacak. Yarın ve cuma günü etkili olacak soğuk havayla sıcaklıklar 20 derecenin altında hissedilecek. Özellikle Karadeniz kıyılarında sel riski var. Havalar Cumartesi gününden sonra yeniden ısınacak!

Meteoroloji raporlarına göre Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava, Türkiye genelinde sıcaklıkları düşürecek.

Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler ilk kar yağışını alacak. İstanbul'da ise sıcaklığın yirmi derecenin altında hissedilmesi bekleniyor. NTV'de yer alana habere göre; sezonun ilk soğuk havası bu gece saatlerinde yurda giriş yapacak. Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler sezonun ilk karına merhaba diyecek. Karadeniz'e yoğun yağış gelecek. İstanbul'daysa sıcaklık yirmi derecenin altında hissedilecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan beklenen hava durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Sezonunun ilk soğuk havası ve kar yağışı geliyor. Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız. Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir. Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var.'

