Hava Durumu Nasıl? Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Çakılacak! Kar Yağışı ve Sel Uyarısı Geldi

'Sezonunun ilk soğuk havası ve kar yağışı geliyor. Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız. Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir. Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var.'