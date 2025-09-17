Hava Durumu Nasıl? Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Çakılacak! Kar Yağışı ve Sel Uyarısı Geldi
Balkanlar üzerinden yurda soğuk hava geliyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri yılın ilk karına yarın itibarıyla kavuşacak. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde kış havası etkili olacak. Yarın ve cuma günü etkili olacak soğuk havayla sıcaklıklar 20 derecenin altında hissedilecek. Özellikle Karadeniz kıyılarında sel riski var. Havalar Cumartesi gününden sonra yeniden ısınacak!
Meteoroloji raporlarına göre Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava, Türkiye genelinde sıcaklıkları düşürecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan beklenen hava durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
