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Hasçelikler and The City Testinde Kaçta Kaç Yapacaksın?

Hasçelikler and The City Testinde Kaçta Kaç Yapacaksın?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 18:10

İçerik üreticisi Sude Belkıs'ın YouTube kanalında yayınladığı Hasçelikler and the City, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Her bölümünü tekrar tekrar izlediğimiz, konfor alanımıza dönen bu diziye ne kadar hakimsiniz?

Kendine güvenenleri Hasçelikler and the City testine bekliyoruz!

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1. Bayram abi, Neslihan'ı DGS'ye hazırlanması için hangi kursa yazdırdı?

1. Bayram abi, Neslihan'ı DGS'ye hazırlanması için hangi kursa yazdırdı?

2. Fatoş, dizinin başında hangi mesleği yapıyordu?

2. Fatoş, dizinin başında hangi mesleği yapıyordu?

3. Buse, Uğur'la nerede tanıştı?

3. Buse, Uğur'la nerede tanıştı?

4. Buse'nin ablası Tuğçe, misafirliğe geldiğinde hediye olarak ne getirdi?

4. Buse'nin ablası Tuğçe, misafirliğe geldiğinde hediye olarak ne getirdi?

5. Buse, Uğur için kredi çekmeye giderken yolda Neslihan'a rastladı. Neslihan nereye gidiyordu?

5. Buse, Uğur için kredi çekmeye giderken yolda Neslihan'a rastladı. Neslihan nereye gidiyordu?
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6. Uğur, Buse Instagram'ını yeniden açtığı için ne almaktan vazgeçti?

6. Uğur, Buse Instagram'ını yeniden açtığı için ne almaktan vazgeçti?

7. Neslihan ve Buse, Fatoş'tan gizli gittikleri kostüm partisinde hangi karakterler oldular?

7. Neslihan ve Buse, Fatoş'tan gizli gittikleri kostüm partisinde hangi karakterler oldular?

8. Caka ve Nesly ilk datelerinde nereye gitti?

8. Caka ve Nesly ilk datelerinde nereye gitti?

9. Buse, Neslihan'ın telefonunda ne diye kayıtlı?

9. Buse, Neslihan'ın telefonunda ne diye kayıtlı?

10. Uğur, Buse'nin çektiği 300 bin TL krediyle hangi işe girdi?

10. Uğur, Buse'nin çektiği 300 bin TL krediyle hangi işe girdi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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