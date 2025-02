Hasçelikler and The City Testinde Kaçta Kaç Yapacaksın?

İçerik üreticisi Sude Belkıs'ın YouTube kanalında yayınladığı Hasçelikler and the City, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Her bölümünü tekrar tekrar izlediğimiz, konfor alanımıza dönen bu diziye ne kadar hakimsiniz?

Kendine güvenenleri Hasçelikler and the City testine bekliyoruz!