Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95'i Full Çekecek!
Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95'i Full Çekecek!
Bu test, genel kültür bilginizi ölçmeye yönelik bir dizi soru içeriyor ve bizim tahminimize göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu soruları rahatlıkla yanıtlayabilecek. Bilgi dolu bu testte, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat, bilim ve spor gibi birçok farklı kategoriden sorular bulunuyor. Hem bilginizi tazelemek hem de keyifli vakit geçirmek için bu testi çözmeyi unutmayın.
Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95 Full Çekecek!
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde en büyük gezegendir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar?
3. Türk kahvesinin anavatanı hangi ülkedir?
4. Mavi gözlü insanların sayısının dünyada en fazla olduğu ülke hangisidir?
5. Hangi ünlü şair "İstanbul'u Dinliyorum" şiirini yazmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?
7. Bakır'ın simgesi hangisidir?
8. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir?
9. Gözün saydam tabakasına ne ad verilir?
10. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğaz hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta binbaşı rütbesi almıştır?
12. "Kürk Mantolu Madonna" adlı romanın yazarı kimdir?
13. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti hangi şehirdir?
14. Mısırlı ünlü matematikçi "pi sayısı"nı ilk kez bulan kimdir?
15. Son olarak Aspirinin hammaddesi nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın