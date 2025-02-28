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Genel Kültür Testleri
Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95'i Full Çekecek!

Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95'i Full Çekecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
28.02.2025 - 15:01

Bu test, genel kültür bilginizi ölçmeye yönelik bir dizi soru içeriyor ve bizim tahminimize göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu soruları rahatlıkla yanıtlayabilecek. Bilgi dolu bu testte, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat, bilim ve spor gibi birçok farklı kategoriden sorular bulunuyor. Hem bilginizi tazelemek hem de keyifli vakit geçirmek için bu testi çözmeyi unutmayın.

Bu Kolay Genel Kültür Testinde Türkiye'nin %95 Full Çekecek!

Haydiiii!

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1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde en büyük gezegendir?

1. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde en büyük gezegendir?

2. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar?

2. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar?

3. Türk kahvesinin anavatanı hangi ülkedir?

3. Türk kahvesinin anavatanı hangi ülkedir?

4. Mavi gözlü insanların sayısının dünyada en fazla olduğu ülke hangisidir?

4. Mavi gözlü insanların sayısının dünyada en fazla olduğu ülke hangisidir?

5. Hangi ünlü şair "İstanbul'u Dinliyorum" şiirini yazmıştır?

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6. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?

6. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?

7. Bakır'ın simgesi hangisidir?

7. Bakır'ın simgesi hangisidir?

8. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir?

8. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir?

9. Gözün saydam tabakasına ne ad verilir?

9. Gözün saydam tabakasına ne ad verilir?

10. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğaz hangisidir?

10. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğaz hangisidir?
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11. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta binbaşı rütbesi almıştır?

11. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta binbaşı rütbesi almıştır?

12. "Kürk Mantolu Madonna" adlı romanın yazarı kimdir?

13. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti hangi şehirdir?

13. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti hangi şehirdir?

14. Mısırlı ünlü matematikçi "pi sayısı"nı ilk kez bulan kimdir?

14. Mısırlı ünlü matematikçi "pi sayısı"nı ilk kez bulan kimdir?

15. Son olarak Aspirinin hammaddesi nedir?

15. Son olarak Aspirinin hammaddesi nedir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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