Sen, ışığın, sanatın ve bilgelik tanrısısın. Bilgeliğin ışığı, karanlıkları deler ve her şeyi aydınlatır. Seninle birlikte, zihnindeki her düşünce derinleşir, her fikir anlam kazanır. Bilginin peşinden gidersin, her yeni keşif, her yeni düşünce seni daha da yüceltir. Sanat da senin kudretinden beslenir; fırça darbelerinden, heykellerin zarif şekillerine kadar, her yaratım senin özünden çıkar. İnsanlar ve tanrılar senin ışığında şekillenir, senin sanatınla hayat bulur. Güzel olan her şey, senin ruhunun bir yansımasıdır. Tüm yaratılmış olanlar, senin ilhamınla en yüksek zirveye ulaşır, senin bilgeliğinle yönlendirilir. Sen, insanları aydınlatır, onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda anlam ve derinlik verirsin. Her kelimenin, her öğüdün, her sanat eserin, birer yol gösterici olur. Senin adın, barışı ve huzuru simgeler; çünkü güzellik sadece gözle görülen değil, kalplerde hissedilen bir duygudur.