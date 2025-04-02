Fenerbahçe - Galatasaray Maçının İlk Yarısına Penaltı Kararları Damga Vurdu
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının İlk Yarısına Penaltı Kararları Damga Vurdu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. İlk 45 dakikada hakem Cihan Aydın'ın kararları öne çıktı. Aydın, Fenerbahçe'nin bir pozisyondaki penaltı beklentisinde 'devam' dedi. Galatasaray'ın ikinci golü, VAR müdahalesiyle penaltıdan geldi. Karar sonrası Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic kırmızı kart gördü. Konuk ekipte golü kaydeden isim 10 ve 27'de Osimhen oldu. Ev sahibin tek skoru ise 45'te Szymanski'den geldi.
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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon 👇
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Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon 👇
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