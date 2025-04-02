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Fenerbahçe - Galatasaray Maçının İlk Yarısına Penaltı Kararları Damga Vurdu

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının İlk Yarısına Penaltı Kararları Damga Vurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 21:39 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 21:40

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. İlk 45 dakikada hakem Cihan Aydın'ın kararları öne çıktı. Aydın, Fenerbahçe'nin bir pozisyondaki penaltı beklentisinde 'devam' dedi. Galatasaray'ın ikinci golü, VAR müdahalesiyle penaltıdan geldi. Karar sonrası Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic kırmızı kart gördü. Konuk ekipte golü kaydeden isim 10 ve 27'de Osimhen oldu. Ev sahibin tek skoru ise 45'te Szymanski'den geldi.

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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon 👇

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon 👇

Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon 👇

Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon 👇

Futbolseverlerin derbinin ilk yarısına dair öne çıkan sosyal medya yorumları 👇

Futbolseverlerin derbinin ilk yarısına dair öne çıkan sosyal medya yorumları 👇
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Galatasaray'ın ikinci golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinde kavga çıktı. 👇(Ümit Genç - Sözcü)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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