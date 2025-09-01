onedio
Harry Potter Film Serisinden Bir Oyuncu, Dizide de Aynı Karakteri Canlandıracak!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 20:42

Harry Potter kitapları ve film serisinin ardından yine heyecanla beklediğimiz Harry Potter dizisinin çekimleri başladı. Her bir kitabın bir sezon olması planlanan dizinin ilk sezon çekimleri sürerken, dizide rol alacak isimler hala belli olmaya devam ediyor. Bu kez de filmin sevilen oyuncularından birinin dizide de aynı karakteri canlandıracağı açıklandı!

2027'de yayınlanmasını beklediğimiz ve hatta iple çektiğimiz Harry Potter dizisinin ilk sezon çekimleri sürüyor.

Her ne kadar henüz gözümüz alışmasa da işinde başarılı bir teknik ekip, yapım ekibi ve oyuncu kadrosu var karşımızda. Dolayısıyla ortaya harika bir sonuç çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu da netleşmeye devam ediyor.

Harry Potter serisinde Profesör Filius Flitwick ve Gringotts’taki goblin Griphook’u canlandıran Warwick Davis'in dizide de rol alacağı öğrenildi. Üstelik usta oyuncu dizide yeniden Profesör Flitwick rolüyle izleyici karşısına çıkacak!

