Harika Bir Pazar Gününü Anlatıyoruz!
İyi, mutlu ve gerçekten güzel bir pazar günü nasıl olur hiç düşündün mü? Düşünmene gerek yok çünkü biz sana adım adım ne yapman gerektiğini söylüyoruz. Pazar günü rehberin ayağına geldi. İhtiyacın olan şey adımları uygulamak ve anın tadını çıkartmak. Hazırsan hadi bakalım, başlayalım!
Hafif bir yürüyüş yapmalısın.
Sevdiğin bir kahvaltıyı özenle hazırlamalısın.
Keyifle kahveni yudumlamalısın.
Kitap veya dergi okumalısın.
Robot süpürgeyi çalıştır.
Yoga, ardından da meditasyon yap.
Yaratıcı bir hobi edin.
Arkadaşlarınla bisiklet turu yap.
Yeni tarifler dene.
Kendi mini spa gününü yapabilirsin.
