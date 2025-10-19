onedio
Harcamalarına Göre Sen Hangi Ekonomik Sınıftasın?

19.10.2025 - 17:05

Sen hangi ekonomik sınıfa giriyorsun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu soruları yanıtlamak. Önemli olan gelir gider tablonu ortaya çıkarmak. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!

1. Öncelikle aylık gelirinden bir kenara ayırıp birikim yapıyor musun?

2. Telefonunu ne sıklıkla değiştiriyorsun?

3. Her yıl en az 1 hafta tatile çıkıyor musun?

4. Kahve tercihin bunlardan hangisi?

5. Marketten alışveriş yaparken fiyatına ve indirim oranına göre mı alırsın?

6. Arkadaşlarınla buluşmak istediğinde...

7. Ulaşımda en çok hangisini kullanıyorsun?

8. Sağlık ve spor için harcaman nasıl?

Günlük mücadeleci!

Sen harcamalarını en temel ihtiyaçlarla sınırlıyorsun. Ay sonunu getirmek için sürekli hesap yaptığın bir noktadasın. Gelirinin çoğu barınma, fatura ve yiyecek gibi zorunlu masraflara gidiyor. Küçük keyifler senin için çok değerli. Yine de bazen bir kahve ya da tatlı bile günü güzelleştirmeye yetiyor. Ekonomik olarak dar bir alanda hareket ediyorsun ama bu seni daha yaratıcı, daha dirençli ve daha sabırlı biri yapıyor. Hayallerin büyük olsa da şu anda daha çok günlük mücadelenin içindesin.

Dengeli tüketici!

Senin harcama tarzın ağırlıklı olarak denge üzerine kurulu. Hem tasarrufu önemsiyor hem de kendine zaman zaman küçük ödüller veriyorsun. Bütçeni planlarken geleceğini de düşünüyorsun ama bugünü yaşamaktan da vazgeçmiyorsun. Tatillerin, alışverişlerin veya dışarıda yemeklerin hep hesaplı bir plan çerçevesinde oluyor. Hesaplamadan bir şey yapmak senin için pek mümkün değil. Sen ne tamamen kısıtlı bir yaşam sürüyorsun ne de savurganlık yapıyorsun. Orta sınıfın tam yansıması sayılabilecek bu profilsin!

Konfor odaklı!

Sen yaşam kalitesine önem veren, trendleri takip eden ve kendine daha konforlu bir alan yaratmaya çalışan birisin. Aslında ekonomik olarak da ortanın üstündesin. Ekonomik durumun sana sadece temel ihtiyaçları değil, aynı zamanda zevklerini de karşılayabilme fırsatı sunuyor. İyi restoranlarda yemek yemek, kaliteli ürünler almak, tatillerde deneyim odaklı seçimler yapmak senin için gerçekten önemli zaten de bunları yapabiliyorsun. Harcarken tamamen plansız değilsin ama yaşam tarzını destekleyecek şeylere para harcamaktan da çekinmiyorsun. Senin için ekonomi sadece zorunluluk değil, aynı zamanda konfor ve keyif demek!

Elit harcayıcı!

Senin için ekonomi bir mücadele değil, bir oyun alanı. Harcamaların lüks, özel deneyimler ve premium ürünler üzerine kurulu. Sen yalnızca ihtiyaçlarını karşılamıyorsun kendine özgün bir yaşam biçimi yaratıyorsun. Fine dining restoranlar, gurme tatiller, tasarım mobilyalar veya sanata yatırım yapmak senin harcama dünyanın parçası ve çok normal... Ekonomiye bakış açın daha çok yatırımlar, değerini artıran varlıklar ve geleceğini güvence altına alma üzerine kurulu. Lüks, senin için gösterişten çok yaşam tarzı! Ekonomik durumuna göre en üst seviyelerdesin.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
