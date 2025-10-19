Harcamalarına Göre Sen Hangi Ekonomik Sınıftasın?
Sen hangi ekonomik sınıfa giriyorsun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu soruları yanıtlamak. Önemli olan gelir gider tablonu ortaya çıkarmak. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonucu yorumlara yazmayı unutma!
1. Öncelikle aylık gelirinden bir kenara ayırıp birikim yapıyor musun?
2. Telefonunu ne sıklıkla değiştiriyorsun?
3. Her yıl en az 1 hafta tatile çıkıyor musun?
4. Kahve tercihin bunlardan hangisi?
5. Marketten alışveriş yaparken fiyatına ve indirim oranına göre mı alırsın?
6. Arkadaşlarınla buluşmak istediğinde...
7. Ulaşımda en çok hangisini kullanıyorsun?
8. Sağlık ve spor için harcaman nasıl?
Günlük mücadeleci!
Dengeli tüketici!
Konfor odaklı!
Elit harcayıcı!
