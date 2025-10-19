Harcamalarına Göre Sen Hangi Ekonomik Sınıftasın?

Sen harcamalarını en temel ihtiyaçlarla sınırlıyorsun. Ay sonunu getirmek için sürekli hesap yaptığın bir noktadasın. Gelirinin çoğu barınma, fatura ve yiyecek gibi zorunlu masraflara gidiyor. Küçük keyifler senin için çok değerli. Yine de bazen bir kahve ya da tatlı bile günü güzelleştirmeye yetiyor. Ekonomik olarak dar bir alanda hareket ediyorsun ama bu seni daha yaratıcı, daha dirençli ve daha sabırlı biri yapıyor. Hayallerin büyük olsa da şu anda daha çok günlük mücadelenin içindesin.