Hangisinin Birleşik Krallık Ülkesi Olduğunu Bulabilecek misin?
Birleşik Krallık ülkelerine hakim misin? Şu anda Birleşik Krallık ülkesi olanlar... Ve zamanında olmayı bırakanlar... Eğer kendine güveniyorsan ve bu testte full çekerim diyorsan başlayalım. Derin bir nefes al, dünya haritasını ve tüm genel kültür bilgilerini düşün... Yapabilirsin, inanıyoruz! Hadi teste!
1. Bunlardan hangisi Birleşik Krallık'a bağlı?
2. Birleşik Krallık’tan 1957’de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülke hangisiydi?
3. Peki Birleşik Krallık’ın dört ülkesinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Birleşik Krallık’a dahildir?
5. Hangi ülke 1901’de Britanya’dan ayrılarak kendi federasyonunu kurdu?
6. Son olarak Birleşik Krallık'taki o ülkeyi seçer misin?
7. 1867’de kendi yönetimini kuran ve bugün hâlâ İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan ülke hangisi?
